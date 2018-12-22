Евпатий Коловрат: Русский день зимнего солнцестояния (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Евпатий Коловрат – Русский день зимнего солнцестояния. Исторический персонаж Евпатий Коловратий на самом деле не человек. Это астрономическое событие – день зимнего солнцестояния, самой длинной ночи и самого короткого дня. После чего точка восхода Солнца изменят своё направление движения по горизонту.



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Источник: www.youtube.com