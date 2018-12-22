Александр Пыжиков. Берия – хранитель русской старины

Концептуал СМИ Почему именно быт – главное выражение всех верований и взглядов народа

О чём рассказывает нам русский деревенский быт. Что нас ждёт в недалёком будущем: союз мегаполисов или всемирная деревня. Кому опасен фольклор и почему власти по всему миру стремились стереть у народа традиционное мировоззрение. Почему из двух возможных путей развития человечество пошло именно по пути потребительской глобализации. Есть ли ещё жизненная сила в русском народе или мы окончательно утратили её. Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала День. Ведущий Андрей Фефелов.



Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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