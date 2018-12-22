Александр Пыжиков. Берия – хранитель русской старины
Почему именно быт – главное выражение всех верований и взглядов народа
О чём рассказывает нам русский деревенский быт. Что нас ждёт в недалёком будущем: союз мегаполисов или всемирная деревня. Кому опасен фольклор и почему власти по всему миру стремились стереть у народа традиционное мировоззрение. Почему из двух возможных путей развития человечество пошло именно по пути потребительской глобализации. Есть ли ещё жизненная сила в русском народе или мы окончательно утратили её. Доктор исторических наук Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей канала День. Ведущий Андрей Фефелов.
Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут:
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
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Вот у меня вопрос про Распутина, что он пил? Раньше пили бражку, как в детской песенке
Ладушки ладушки где были? – у бабушки- что пили? – бражку
Что такое бражку? Нашла в инете статью про экзимы, это в банку бросают разные шкорки от мандаринов, бананов и и д, сахар, дрожжи и это бродит и через три месяца в банке вырабатываются экзимы вещества благоприятно влияющие на ЖКТ, на почву. Рассказала местной жительнице, она говорит, что это наша бражка и ее раньше пили , ее пили вместо чая? Если Распутин пил много этой бражки, значит он восстанавливал силы после лечения царевича, а злые языки приписали к нему алкоголь и научили русских из бражки гнать самогон, так получается