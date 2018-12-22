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“Акт №6″

14:46. 22 декабря 2018 Просмотров - 219 2 коммент. Опубликовал:


Во Франции несмотря на уже предпринятые Макроном и его правительством косметические уступки протестующим "желтым жилетам", сегодня проходит очередной раунд протестов с требованием отставки Макрона и изменения проводимой экономической политики.
Протесты проходят как в крупных городах, так и между ними, где протестующие блокируют автомагистрали. Полиция как и ранее пытается дробить и оттеснять протестующих, хотя до больших столкновений пока не дошло.
Визуально, протестующих в Париже больше, чем было в ходе "Акта №5". По остальной Франции станет понятно ближе к вечеру, когда подсчитают.
В целом, несмотря на стагнацию протеста в ходе "Акта №5", "Акт №6" демонстрирует, что хоронить "желтые жилеты" еще рано.



































































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, желтые жилеты, макрон, Митинги, протесты, Франция, экономика
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2 коммент.»

  • 2156 516
    Слава 22 декабря 2018 в 16:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    - А что они хотят?
    - Хотят, чтобы не было богатых.
    - Странно, мы хотели, чтобы не было бедных.

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  • 15715 13599
    Вячеслав 22 декабря 2018 в 16:50 Ссылка Пометить
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    Они что думают, – что если вместо этого Макарона, женатого на старухе, придёт другой, к примеру, – Лапшон, женатый на мужике и у них всё наладится? Тогда они глубоко заблуждаются… По Европе начал бродить другой призрак, – и это далеко не коммунизм… Бурлит уже не только Франция… Вот тогда правители будут не к переговорам приглашать недовольных, а пощады у них просить… КРУГОМ нужны радикальные перемены в жизни простых людей…

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