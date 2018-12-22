Во Франции несмотря на уже предпринятые Макроном и его правительством косметические уступки протестующим "желтым жилетам", сегодня проходит очередной раунд протестов с требованием отставки Макрона и изменения проводимой экономической политики.Протесты проходят как в крупных городах, так и между ними, где протестующие блокируют автомагистрали. Полиция как и ранее пытается дробить и оттеснять протестующих, хотя до больших столкновений пока не дошло.Визуально, протестующих в Париже больше, чем было в ходе "Акта №5". По остальной Франции станет понятно ближе к вечеру, когда подсчитают.В целом, несмотря на стагнацию протеста в ходе "Акта №5", "Акт №6" демонстрирует, что хоронить "желтые жилеты" еще рано.

Источник: colonelcassad.livejournal.com