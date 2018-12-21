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Юрий Поляков: Необходимо убрать либеральный перекос в искусстве

19:02. 21 декабря 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: izborsk-club.ru
Известный писатель, глава общественного Совета при Минкультуры Юрий Поляков считает, что необходимо убрать перекос в искусстве в сторону либерально-экспериментального направления, так как оно дискредитирует Россию в глазах Запада.

Об этом Поляков заявил в Совете Федерации на круглом столе «Культурные аспекты в обеспечении госсуверенитета» в рамках работы Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Процессы в культуре в России достаточно жёстко регламентируются и на них оказывается влияние. Но часто это происходит не в том направлении, которое мы бы хотели видеть. В искусстве сейчас активно продвигается либерально-экспериментальное направление. В частности, писатели, которые создают такого рода литературу, — на первых полках в книжных магазинах, а по-настоящему патриотические писатели никому не известны», — сказал Поляков.

Он с сожалением отметил, что спустя несколько лет своего существования была закрыта премия «За верность слову и Отчеству» имени Дельвига. «Премией награждались писатели русского направления, озабоченные судьбой России, её малых народов», — напомнил Юрий Поляков.

Он подчеркнул, что писатели-либералы и экспериментаторы с успехом переводятся и издаются за границей на российские же деньги: «Зарубежные читатели открывают эти книги, где часто с пренебрежением говорится о России, насмехаются над её государственными символами».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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