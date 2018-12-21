Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Политика

В Кремле объяснили фразу Путина «пусть потом не пищат» (ВИДЕО)

00:57. 21 декабря 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:
В Кремле объяснили фразу Путина «пусть потом не пищат» (ВИДЕО) | Русская весна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил фразу российского лидера Владимира Путина «пусть потом не пищат», сказанную им на большой пресс-конференции в контексте намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент РФ в ходе пресс-конференции заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность на фоне предполагаемого выхода США из ДРСМД. Путин отметил, что «пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ».

«Технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял. Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах — так, как это было во время холодной войны», — сказал Песков в эфире Первого канала, говоря о высказывании Путина относительно намерения Вашингтона выйти из договора.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что размещение в Европе этих ракет «и нацеливание или потенциальное нацеливание этих ракет в сторону Российской Федерации приведет к тому, что Российская Федерация с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом».

«Произойдет, собственно, развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы с вами уже, к сожалению, были вынуждены пережить в прошлом», — добавил пресс-секретарь главы государства.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД. 

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Читайте также: Украина втайне заключила соглашение на поставку российского ядерного топлива

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полная расшифровка пресс-конференции Владимира Путина
... и первой с момента вступления Путина в должность президента на новый срок... эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат... согласился, представили список в ООН. Читайте также: В Кремле объяснили фразу Путина «пусть потом не пищат» (ВИДЕО......
С Россией ведётся война на уничтожение, — советник Путина (ФОТО)
... кризисные явления в экономике на три четверти объясняются политикой Банка России...Международного валютного фонда. Читайте также: В Кремле объяснили фразу Путина «пусть потом не пищат» (ВИДЕО)...с украинскими кораблями. «В этом вопросе в качестве ответа на ...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...вполне вероятно, что в интернете фразы типа "изобилует ...пор в Кремле ставят таких людей - как друг В.Путина,... года соплеменникам объяснял о В.Путине: "В Ленинграде немногим ...в патриотизме, - так давайте зальём русских патриотизмом из всех СМИ, пусть...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
...объяснил, как по пути на совещание в самолете им и Путиным... прибыли в бизнесе. Корр. - Пусть Лужков брал. Пусть подмял ...репортаж. После этой фразы журналистское расследование было срочно...с Владиславом Юрьевичем Сурковым в Кремль сходили, пропитались его ...
Два лица Кремля
...В. В. Путина, потому что «он страну поднял с колен и буржуинов прижмет», объясняю...3. Таково было лицо Кремля, обращенное к олигархам. ...в своем мнении: лейтмотивом заявлений Путина по внешней политике была фраза...что не должно быть пустующих коек, на которые...
Кто в очередной раз потерял Россию?
...дополняет свой комментарий унылой фразой, которая потом не ... поступков Медведева и Путина. Макфол объясняет многие достижения перезагрузки ... пусть и неохотно, но поверил в то, что паранойя Путина ...заявления Кремля, администрация Обамы, в том числе и я, в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>