В Кремле объяснили фразу Путина «пусть потом не пищат» (ВИДЕО)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил фразу российского лидера Владимира Путина «пусть потом не пищат», сказанную им на большой пресс-конференции в контексте намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент РФ в ходе пресс-конференции заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность на фоне предполагаемого выхода США из ДРСМД. Путин отметил, что «пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ».

«Технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял. Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах — так, как это было во время холодной войны», — сказал Песков в эфире Первого канала, говоря о высказывании Путина относительно намерения Вашингтона выйти из договора.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что размещение в Европе этих ракет «и нацеливание или потенциальное нацеливание этих ракет в сторону Российской Федерации приведет к тому, что Российская Федерация с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом».

«Произойдет, собственно, развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы с вами уже, к сожалению, были вынуждены пережить в прошлом», — добавил пресс-секретарь главы государства.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

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