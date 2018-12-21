Автор этого материала взял на себя труд проанализировать ситуацию, которая сложилась в СССР сразу после смерти Сталина.

А именно свертывание масштабных экономических проектов внутри Советского Союза. Отравили Сталина – и немедленно взялись за вещи, которые считали ненужными, задумку которых не понимали. Возможно, остановка этих проектов была вызвана и еще какими-то причинами. Хотя сказать, что Сталин слабо разбирался в экономике и мог её «перенапрячь», «переразвить» невозможно, оглядываясь на громадную и быстро произведенную индустриализацию, а затем послевоенное восстановление хозяйства.

Описывая происходящие тогда события, автор указал далеко не всё. Например, не рассказал о случившимся сразу после смерти Сталина – уничтожение океанского флота, кораблей находившихся в разной стадии готовности. От чертежей до почти готовых экземпляров (об этом можно прочитать в моей книге «Геополитика. Как это делается»).

Не столь глобальной, но не менее удивительной ситуацией, является разрыв дипломатических отношений с Израилем 11 февраля 1953 года и восстановление дипломатических отношений с Израилем 17 июля 1953 года. Т.е. сразу после смерти Сталина. Об этом можно прочитать в моей книге «Ненависть. Хроники русофобии».

Источник: zavtra.ru

Свёрнутые проекты Сталина

Чего мы лишились после марта 1953-го.

В 2010 году в нашей стране активно заговорили о необходимости десталинизации. Обсуждалось это и в ближайшем окружении тогдашнего президента страны Дмитрия Медведева. Но следует отметить, что это была не первая десталинизация. Первая десталинизация началась в марте 1953 года.

Общепринятым является взгляд, что убийцы Сталина спасали исключительно свои шкуры, боролись за свои должности и т.п. Но если бы это было так, если бы они в целом разделяли взгляды вождя на будущее нашей страны, то не начались бы те лихорадочные изменения, которые произошли в первые несколько месяцев после его смерти.

Отказ от сталинского завещания по разработке теории общественного развития

Вопрос поиска теоретических основ дальнейшего развития советского общества и государства всегда волновал Сталина. После XIX съезда партии, прошедшего в октябре 1952 года, в аппарате ЦК появилось три самостоятельных отдела: философии и истории, экономики и права, естественных и технических наук. Руководителем отдела философии и истории стал член Президиума ЦК Д.И. Чесноков, который одновременно являлся главным редактором журнала «Коммунист». Отдел экономики возглавил член ЦК А.М. Румянцев. Сталин поставил перед ними задачу оживить теоретическую работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в мире. Д.И. Чесноков вспоминал, что Сталин сказал тогда: «Без теории нам смерть, смерть, смерть!..»

Несколько ранее, в 1951 году, Сталин говорил Д.Т. Шепилову, начальнику Управления агитации и пропаганды: «Мы думаем сейчас проводить очень крупные экономические мероприятия. Перестраивать нашу экономику на действительно научной основе. Для того чтобы это сделать, нужно, чтобы люди, наши кадры, молодёжь знали настоящую политическую экономию. Положение сейчас таково: либо мы подготовим наши кадры, наших людей, наших хозяйственников, руководителей экономики на основе науки, либо мы погибнем. Так поставлен вопрос историей».

Сталин смотрел вглубь, но сразу же после смерти Сталина разговоры о разработке научной теории прекратились. Все те люди, которые были введены им в состав руководящих органов партии и государства для решения этого вопроса, были переведены на второстепенные и третьестепенные позиции, и вместо поиска новых теоретических основ развития страны началось догматическое повторение основ марксизма-ленинизма. Таким образом, одна ошибка либо преднамеренные действия по отказу от сталинского завета привели к серьёзным проблемам в важнейшей сфере — идеологической.

Московское международное экономическое совещание 1952 года

Отмена судов чести

Суды чести были введены в марте 1947 года Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б). Согласно этому Постановлению в министерствах и центральных ведомствах создавались особые органы, которые должны были рассматривать вопросы, связанные с антипатриотическими, антигосударственными и антиобщественными действиями, совершёнными руководящими, оперативными и научными работниками министерств СССР и центральных ведомств, — если эти действия не подлежали наказанию в уголовном порядке. Постановление требовало в первую очередь в двухнедельный срок организовать Суды чести в Министерствах здравоохранения, торговли и финансов. За один 1947 год было проведено 82 Суда чести.

Эти суды в первую очередь боролись с проявлениями космополитизма и низкопоклонства перед буржуазной культурой Запада, что было довольно распространено в среде интеллигенции и нашло отражение в написанной в те годы басне Сергея Михалкова:

Мы знаем, есть ещё семейки,

Где наше хают и бранят,

Где с умилением глядят

На заграничные наклейки…

А сало… русское едят!

Следует отметить, что Суды чести не касались рядовых граждан нашей страны, не касались они даже работников областного уровня. Речь шла только о министерствах союзного уровня и центральных ведомствах. С 1947 по 1953 год Cуды чести проходили неоднократно, но после смерти Сталина оказались забыты.

Прекращение строительства Трансполярной магистрали

Уже 25 марта 1953 года было принято специальное Постановление Совета министров СССР об остановке строительства и консервации Трансполярной магистрали. Что же представляла собой эта магистраль? По окончании Второй мировой войны в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США высшее военно-политическое руководство нашего государства приняло решение построить в Игарке на Енисее военно-морскую базу. К Игарке планировалось проложить железную дорогу, с тем чтобы связать центральные регионы страны с Енисеем. Дорога должна была пройти от предуральской станции Чум на Салехард, далее на Ермаково и Игарку. В перспективе строительство могло продолжиться от Игарки до Дудинки. От Дудинки до Норильска железная дорога уже была.

Строительство началось в 1947 году. На нём было задействовано более 80 тысяч человек, примерно треть из них — спецконтингент, остальные — вольнонаёмные. Работа велась в тяжёлых условиях, однако за пять лет дорога практически была построена. Было установлено телеграфное сообщение между северными территориями страны и Москвой. Ходили поезда, только на небольшом участке между Пуром и Новым Уренгоем дорога не была ещё сдана в эксплуатацию.

После смерти Сталина было принято решение дорогу законсервировать. Но когда произвели расчёты, оказалось, что консервация дороги будет стоить примерно столько же, сколько уже затрачено, и тогда дорогу просто забросили. Мы потеряли миллиарды рублей и надежды на быстрое и эффективное освоение Севера.

Уже в 1970-е годы для строительства Надыма и Нового Уренгоя приходилось вертолётами забрасывать и работников, и домики для проживания вахтовиков. Потом завозить бетонные плиты, делать взлётно-посадочные полосы для самолётов, а затем уже на самолётах привозить детали домостроительного комбината, собирать этот комбинат, потом на месте отливать бетонные плиты, строить дома и т.д. Соответственно, объекты в этих городах нефтяников обходились нам в десятки миллиардов золотых рублей. А если бы действовала Трансполярная магистраль, мы могли бы получить всё это с гораздо меньшими затратами.

Дорога была заброшена, но тема эта не забыта. О необходимости восстановления Трансполярной магистрали заговорили в начале 2000-х годов. В 2003 году даже было анонсировано возобновление строительства, однако затем оно было перенесено на десять лет, на 2013 год.

В 2018 году во время предвыборной кампании В.В. Путина к этой теме вернулись и заявили, что дорога в любом случае будет построена: мы обретаем суверенитет, страна восстанавливается, экономика растёт, и Трансполярная дорога нам нужна, несмотря на то, что и сегодня, по прошествии семидесяти лет, перспективы строительства этой дороги пугают наших западных «партнёров».

Прекращение строительства туннельного перехода на Сахалин

Туннельный переход на Сахалин был необходим в первую очередь для перемещения на остров значительной воинской группировки в случае возникновения угрозы на дальневосточных рубежах нашего Отечества. Паромная переправа не позволяла быстро перебросить значительную группировку, а вместительных грузовых самолётов тогда ещё не было. Также строительство моста или туннеля обеспечивало эффективное включение острова в народно-хозяйственный комплекс.

Строительство моста было сопоставимо по расходам со строительством туннеля, и ставка была сделана на туннель. Весной 1950 года было принято решение о строительстве, в соответствии с которым планировалось построить 540 км железной дороги и сделать десятикилометровый туннельный переход от мыса Лазарева к мысу Погиби. К марту 1953 года на материке была проложена часть железнодорожной ветки длиной 120 километров, прорыт ствол шахты, отсыпаны дамбы, сооружены пирсы и т.п.

21 марта 1953 года строительство было остановлено. По сути, остановка строительства туннеля была на руку тем, кто не хотел усиления СССР на Дальнем Востоке, кто мечтал об иной архитектуре международных отношений и другом раскладе сил.

Тема туннеля либо моста на Сахалин актуальна и в наши дни. На самом высоком уровне, на уровне президента страны, обсуждается этот вопрос. Стоимость работ и в наше время необыкновенно высока, и трудно принять политическое решение. Но тогда, в 1950 году, высшее политическое руководство страны по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина такое решение приняло.

Заброшенная шахта туннельного перехода на Сахалин

Сворачивание сталинского плана преобразования природы

В октябре 1948 года было принято Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». В печати этот план сразу же стали называть «сталинским планом преобразования природы».

Комплексная программа научного регулирования природы предполагала, что за 15 лет будут отвоеваны у степной зоны и включены в сельскохозяйственный оборот 120 миллионов гектаров земли, высажены более четырёх миллионов гектаров леса и созданы государственные полезащитные полосы длиной свыше пяти тысяч километров. Эти полосы должны были предохранять поля от жарких юго-восточных суховеев.

Кроме основных государственных лесополос, тянущихся на сотни километров, высаживались лесополосы местного значения: вокруг отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль старых и новых водоёмов, на песках и т.п.

В соответствии с планом улучшались методы обработки полей, вводились чёрный пар, зябь и лущение стерни. Совершенствовалась система применения минеральных и органических удобрений, производился посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям. Росли капиталовложения в сельское хозяйство, колхозы и совхозы получали новую технику.

Всё это позволило получить в первый же год реализации сталинского плана высокие урожаи: зерновые дали прирост по урожайности до 30%, овощи — до 70%, травы — до 200%. Была создана прочная кормовая база для развития животноводства. Значительную роль в реализации плана сыграли машинотракторные станции.

При таких темпах роста сельского хозяйства мы могли полностью закрыть внутреннюю потребность в продовольствии к 1960 году и выйти на рост экспорта. Но в 1953 году реализация плана была прекращена, более того, посадки леса стали вырубаться, 570 лесозащитных станций было закрыто.

Вся та техника, которая была задействована в соответствии со сталинским планом преобразования природы: автомобили, трактора, комбайны и т.д. , — была переброшена на целину. Вскоре по инициативе Хрущёва были закрыты и машинотракторные станции.

Вопрос продовольственной безопасности нашего государства не решён до сих пор. Будет ли это путинский план преобразования природы или ещё что-то — покажет время, но такой проект нам необходим.

Прекращение ежегодного снижения цен и ликвидация индивидуального предпринимательства

При Сталине в экономике главными были натуральные показатели: тонны, метры и т.д. Для каждого вида продукции в соответствии с планом устанавливались контрольные цифры. Это позволило восстановить экономику страны, разрушенную в годы Великой Отечественной войны, провести программу перевооружения, решить крупные инфраструктурные задачи и, начиная с 1947 года, снижать ежегодно цены.

После смерти Сталина предприятия стали отчитываться по стоимости произведённой продукции, в результате чего у нас исчезла сама возможность понижать цены.

При Сталине в стране было развитое артельное производство, в котором было занято почти шесть миллионов человек. Поощрялось индивидуальное предпринимательство: стоимость патента была доступной и являлась своеобразным налогом на вменённый доход. Индивидуальные мастера и артели производили одежду, обувь, мебель, игрушки, бытовую технику, патефоны и т.п.

При Хрущёве производственные артели были уничтожены, более 140 тысяч предприятий было закрыто. В краткосрочной перспективе это привело к дефициту продукции, а по многим видам продукции — к товарному голоду.

Разрешение абортов

По инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина в 1936 году было принято специальное Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах».

Благодаря этому комплексу мер, мы уже к 1953 году восстановили довоенную численность населения страны.

Закон о запрете абортов действовал в Советском Союзе до 23 ноября 1955 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР производство операций искусственного прерывания беременности было разрешено. В итоге наша страна потеряла десятки миллионов неродившихся сограждан.

Преследование Церкви

Со смертью Сталина закончилась эпоха «сталинского церковного ренессанса» и начался своеобразный реванш троцкизма.

7 июля 1954 года вышло Постановление ЦК КПСС о серьёзных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения. В нём отмечалось, что оживление в деятельности Русской православной церкви и других религиозных групп, рост числа граждан, отправляющих религиозные обряды, наносит ущерб государственным интересам. В связи с этим партийным и комсомольским организациям, Министерству просвещения было предписано активнее проводить антирелигиозную работу, систематически, со всей настойчивостью разъясняя верующим, что они находятся «в плену религиозных верований и предрассудков».

Это Постановление запустило атеистическую кампанию, в результате которой основная масса храмов и монастырей, открытых при Сталине, была вновь закрыта. Многие из них были не просто закрыты, но и разграблены, а некоторые храмы были полностью разрушены.

Всего за десять лет антирелигиозной кампании, продолжавшейся вплоть до отставки Никиты Хрущёва в 1964 году, было закрыто более десяти тысяч православных храмов, а число православных приходов сократилось вдвое.

Сворачивание планов по созданию бездолларовой зоны международной торговли

В апреле 1952 года по инициативе Советского Союза в Москве прошло Международное экономическое совещание, в котором приняли участие представители 49 стран. Страны-участники согласовали создание широкоформатного блока и бездолларовой зоны торговли.

За время работы московского совещания было подписано более 40 торговых и научно-технических соглашений сроком от трёх до пяти лет, которые предусматривали расширение Советским Союзом торговых операций со странами Латинской Америки, Азии и Африки.

В феврале 1953 года, за несколько дней до смерти Сталина, в столице Филиппин Маниле по инициативе СССР прошло совещание по созданию зоны бездолларовой рублёвой торговли для стран Азии и Океании. На 1953 год были запланированы подобные региональные совещания в Буэнос-Айресе и Аддис-Абебе.

Сталин регулярно запрашивал цифры по торговле, интересовался внешнеэкономическими вопросами. На встрече с послом Аргентины Леопольдо Браво, которая состоялась 7 февраля 1953 года, Сталин расспрашивал, что желала бы покупать Аргентина, сколько тракторов, сельхозтехники, другой продукции было бы нужно для развития экономики южноамериканской страны. Посол отвечал, что Аргентина хотела бы закупать в Советском Союзе оборудование для нефтяной промышленности, сельскохозяйственные машины и многое другое.

На этой встрече Сталин отметил, что англосаксы привыкли сидеть на чужих шеях и что с этой политикой надо кончать!

Всё это говорит о том, что Советский Союз готов был создать свой международный рынок — рублёвый, а не долларовый. После смерти Сталина этот экономический и, безусловно, стратегический проект оказался забыт.

Нереализованные крупные проекты, как и реализованные в сталинскую эпоху индустриализация, коллективизация и восстановление народного хозяйства после войны показывают, что развитие нашего государства, исходя из его природно-климатических условий и масштабов, возможно только через государственные мобилизационные проекты. Вокруг этих проектов собираются не только предприятия, вокруг них мобилизуется сам народный дух. Сегодня нам жизненно необходим большой проект, и тогда мы сможем сказать, что сталинские идеи вернулись в жизнь, сталинские идеи побеждают!

Николай Сапелкин