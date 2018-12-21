Сводки от ополчения Новороссии 21 декабря 2018
- 07:22 ЛДНР: Переброска бронетехники и ДШВ ВСУ ведёт к краху мирного процесса.
- 04:32 Спецназ ДНР «Беркут»: от Майдана и Дебальцевского котла до новых подвигов (ВИДЕО).
- 02:00 «Дорога добра» на линии фронта: помощь семьям бойцов ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:58 Ежедневные подарки от ВСУ жителям Зайцево.
- Вчера 21:40 Боевая подготовка инженерных подразделений НМ ЛНР.
- Вчера 21:33 Срочное заявление ДНР и ЛНР из-за срыва перемирия Украиной.
ЛДНР: Переброска бронетехники и ДШВ ВСУ ведёт к краху мирного процесса
Вчера, посещая подконтрольную Киеву часть Донецкой области, украинский президент Петр Порошенко заявил о переброске ВСУ к берегам Азовского и Черного морей.
В частности, речь идёт о переброске в этот регион подразделений 95-й бригады десантно-штурмовых войск, которые, по словам Порошенко, должны усилить защиту побережья двух морей.
Глава Украины также сказал, что введение военного положения позволило в кратчайшие сроки провести мероприятия по обучению отмобилизованных бригад, которые были направлены для защиты наиболее опасного направления.
Украинский президент добавил, что его армия находится в боевой готовности. Для охраны государственной границы дополнительно привлечены силы пограничной службы, Национальной гвардии, СБУ.
Напомним, что Порошенко и ранее выступал с заявлениями о переброске войск к морским границам с Россией. По мнению заместителя главы комитета Государственной Думы РФ по обороне Александра Шерина, эти «красивые» заявления Порошенко являются обычным пиаром с целью продлить срок действия военного положения на Украине.
На этом фоне полпреды ДНР и ЛНР в Минском формате отметили, что действия украинских властей ведут к краху мирного процесса. Напомним, что киевские власти отказались от соглашения о новогоднем перемирии и продолжили стягивать к линии соприкосновения штурмовые подразделения (ДШВ), которые никак нельзя назвать оборонительными.
Донецкое агентство новостей приводит заявление постпредов народных республик Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего:
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Спецназ ДНР «Беркут»: от Майдана и Дебальцевского котла до новых подвигов (ВИДЕО)
19 декабря свой профессиональный праздник отмечают бойцы ОМОН «Беркут». В Донецкой Народной Республике отряд был создан приказом Министра внутренних дел от 24 октября 2014 года.
Подробности «Русской Весне» рассказали в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Подразделение успешно выполнило десятки специальных операций и боевых задач. Во время государственного переворота в Киеве в декабре 2013 — январе 2014 годов именно бойцы «Беркута» до последнего оставались верны присяге и защищали конституционный строй страны.
В структуре МВД Донецкой Народной Республики на ОМОН «Беркут» возложено выполнение особых задач по защите государственных интересов, обеспечению правопорядка во время проведения общегосударственных, резонансных общественно-политических, спортивно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий. Кроме того, подразделение несет службу по охране объектов и территорий, которые имеют особое государственное значение, обеспечивает личную безопасность граждан, защиту их прав и свобод.
Бойцы воссозданного подразделения сыграли значимую роль в Дебальцевской операции зимой 2015 года. Тогда правоохранители оказывали поддержку армии ДНР в освобождении Углегорска, Дебальцево и прилегающих населенных пунктов.
ОМОН «Беркут» также проводит мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, и граждан, которые представляют общественную опасность, а также на выявление и пресечение преступлений и групповых правонарушений.
Сотрудники подразделения выполняют задания по освобождению заложников, прекращению террористических актов, ликвидации аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют физическую охрану должностных лиц и отдельных граждан в порядке, предусмотренном действующим законодательством Донецкой Народной Республики.
«Беркут» является надежной кузницей кадров — выходцы из подразделения сегодня несут службу практически во всех силовых структурах Республики. В этом году старший инспектор группы кадров ОМОН «Беркут» Константин Брюханов номинирован республиканским организационным комитетом на звание «Человек года». Правоохранитель спас жизнь парню, которого на улице жестоко избивала группа людей, и задержал преступников.
Видео предоставлено «Русской Весне» ЦОС МВД ДНР.
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«Дорога добра» на линии фронта: помощь семьям бойцов ДНР (ВИДЕО)
К православному празднику святого Николая Чудотворца гуманитарный фонд «Дорога добра» доставил подарки детям бойцам ДНР, защищающих Южное направление, одно из самых неспокойных в Донецкой Народной Республике.
Отметим, что многие семьи живут недалеко от мест, где военнослужащие держат оборону, и тем важнее праздник, состоявшийся в прифронтовом посёлке.
Кроме получивших подарки детей, приятным сюрпризом стала и обувь для их мам, которую также привезли к праздникам волонтёры-гуманитарщики.
В свою очередь «Русская Весна» также продолжает акцию «От сердца к сердцу», собирая помощь и подарки для детей, многодетных семей и нуждающихся Донбасса.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
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Ежедневные подарки от ВСУ жителям Зайцево
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Боевая подготовка инженерных подразделений НМ ЛНР
Боевая подготовка инженерных подразделений НМ ЛНР..
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Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27954-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-19122018.html
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27955-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-20122018.html
3. Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА, примерно такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Помочь можно путем перечисления на карту Сбербанка 4276380053782368.
По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru
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Срочное заявление ДНР и ЛНР из-за срыва перемирия Украиной
Донецк и Луганск призывают страны-гаранты Минских соглашений подключиться к проблеме заключения перемирия на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.
От имени Донецкой и Луганской Народных Республик ответственно заявляем, что всецело поддерживаем настоятельный призыв политических директоров МИД Франции и Германии к участникам Контактной группы относительно необходимости сторонам вновь возобновить режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения без каких-либо ограничений.
На заседании Контактной группы и ее рабочей группы по вопросам безопасности 19 декабря 2018 года представители Украины отказались согласовывать конкретную дату очередного «рождественского» перемирия, сославшись на отсутствие полномочий в связи с действующим военным положением, несмотря на договоренность, достигнутую и подтвержденную в рамках предыдущих встреч.
Тем самым они фактически сорвали работу по выполнению одного из ключевых пунктов мирного урегулирования. Наше предложение о введении «рождественского» перемирия в канун Рождественских и новогодних праздников 22 декабря 2018 года украинской стороной поддержано не было.
При этом представители одной из стран-гарантов выполнения Минских соглашений — Российской Федерации — как посредники мирных переговоров выразили солидарность с нашей позицией и полностью поддержали нашу инициативу по скорейшему согласованию всеобъемлющего режима прекращения огня.
В дополнение представители Киева выдвинули ряд ультимативных требований, обусловив согласование даты перемирия решением вопросов, не имеющих отношения к Минским переговорам и выполнению Минских соглашений.
В этой связи особую озабоченность вызывает масштабная передислокация украинских тяжелых вооружений и бронетехники к линии соприкосновения, что подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. Украинские СМИ активно тиражируют высказывания официальных лиц о возможном продлении военного положения. Такое поведение официального Киева вызывает серьезные опасения насчет его истинных намерений по организации военных провокаций на Донбассе, которые могут привести к экологическим и гуманитарным катастрофам.
Обращаем внимание, что если недальновидная политика руководства Украины, направленная на эскалацию напряженности и военной опасности в Донбассе, будет реализована, это приведет к полному краху мирного процесса, который был с огромным трудом организован усилиями России, Германии и Франции.
Подчеркнем, что в случае осуществления такого агрессивного сценария, вина за столь безответственный шаг ложится целиком и полностью на руководство Украины.
Понимая исключительную важность гарантий тишины и безопасности для жителей Донбасса хотя бы на время новогодних и Рождественских праздников, призываем глав внешнеполитических ведомств России, Германии и Франции, а также ОБСЕ сделать всё возможное, чтобы образумить украинское руководство и не допустить негативного развития событий, которое станет губительным для более чем 6 миллионов жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.
Возможность введения «рождественского» перемирия еще сохраняется — на 27 декабря запланирована видеоконференция рабочей группы по вопросам безопасности, которая дает шанс согласовать дату начала перемирия в соответствии с положениями Минских соглашений.
С нашей стороны подтверждаем приверженность мирному урегулированию в рамках Минских соглашений и готовность к переговорам.
По-прежнему считаем, что указанные соглашения не имеют альтернативы и являются единственно возможным инструментом для компромиссного решения внутриукраинского конфликта на Донбассе.
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