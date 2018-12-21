Сводки от ополчения Новороссии 21 декабря 2018

ЛДНР: Переброска бронетехники и ДШВ ВСУ ведёт к краху мирного процесса

Вчера, посещая подконтрольную Киеву часть Донецкой области, украинский президент Петр Порошенко заявил о переброске ВСУ к берегам Азовского и Черного морей.

В частности, речь идёт о переброске в этот регион подразделений 95-й бригады десантно-штурмовых войск, которые, по словам Порошенко, должны усилить защиту побережья двух морей.



Глава Украины также сказал, что введение военного положения позволило в кратчайшие сроки провести мероприятия по обучению отмобилизованных бригад, которые были направлены для защиты наиболее опасного направления.



Украинский президент добавил, что его армия находится в боевой готовности. Для охраны государственной границы дополнительно привлечены силы пограничной службы, Национальной гвардии, СБУ.



Напомним, что Порошенко и ранее выступал с заявлениями о переброске войск к морским границам с Россией. По мнению заместителя главы комитета Государственной Думы РФ по обороне Александра Шерина, эти «красивые» заявления Порошенко являются обычным пиаром с целью продлить срок действия военного положения на Украине.



На этом фоне полпреды ДНР и ЛНР в Минском формате отметили, что действия украинских властей ведут к краху мирного процесса. Напомним, что киевские власти отказались от соглашения о новогоднем перемирии и продолжили стягивать к линии соприкосновения штурмовые подразделения (ДШВ), которые никак нельзя назвать оборонительными.



Донецкое агентство новостей приводит заявление постпредов народных республик Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего:

“Особую озабоченность вызывает масштабная передислокация украинских тяжёлых вооружений и бронетехники к линии соприкосновения, что подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. (…) Такое поведение официального Киева вызывает серьёзные опасения насчет его истинных намерений по организации военных провокаций в Донбассе, которые могут привести к экологическим и гуманитарным катастрофам”.

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Спецназ ДНР «Беркут»: от Майдана и Дебальцевского котла до новых подвигов (ВИДЕО)

19 декабря свой профессиональный праздник отмечают бойцы ОМОН «Беркут». В Донецкой Народной Республике отряд был создан приказом Министра внутренних дел от 24 октября 2014 года. Подробности «Русской Весне» рассказали в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики. Подразделение успешно выполнило десятки специальных операций и боевых задач. Во время государственного переворота в Киеве в декабре 2013 — январе 2014 годов именно бойцы «Беркута» до последнего оставались верны присяге и защищали конституционный строй страны. В структуре МВД Донецкой Народной Республики на ОМОН «Беркут» возложено выполнение особых задач по защите государственных интересов, обеспечению правопорядка во время проведения общегосударственных, резонансных общественно-политических, спортивно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий. Кроме того, подразделение несет службу по охране объектов и территорий, которые имеют особое государственное значение, обеспечивает личную безопасность граждан, защиту их прав и свобод. Бойцы воссозданного подразделения сыграли значимую роль в Дебальцевской операции зимой 2015 года. Тогда правоохранители оказывали поддержку армии ДНР в освобождении Углегорска, Дебальцево и прилегающих населенных пунктов. ОМОН «Беркут» также проводит мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, и граждан, которые представляют общественную опасность, а также на выявление и пресечение преступлений и групповых правонарушений. Сотрудники подразделения выполняют задания по освобождению заложников, прекращению террористических актов, ликвидации аварий и стихийных бедствий, а также осуществляют физическую охрану должностных лиц и отдельных граждан в порядке, предусмотренном действующим законодательством Донецкой Народной Республики. «Беркут» является надежной кузницей кадров — выходцы из подразделения сегодня несут службу практически во всех силовых структурах Республики. В этом году старший инспектор группы кадров ОМОН «Беркут» Константин Брюханов номинирован республиканским организационным комитетом на звание «Человек года». Правоохранитель спас жизнь парню, которого на улице жестоко избивала группа людей, и задержал преступников. Видео предоставлено «Русской Весне» ЦОС МВД ДНР. Читайте также: ВАЖНО: Южная Осетия заявила о возможности военной помощи Донбассу (ВИДЕО)

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«Дорога добра» на линии фронта: помощь семьям бойцов ДНР (ВИДЕО)

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Ежедневные подарки от ВСУ жителям Зайцево

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Боевая подготовка инженерных подразделений НМ ЛНР

Боевая подготовка инженерных подразделений НМ ЛНР..

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Последние сводки по Донбассу:

1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27954-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-19122018.html

2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27955-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-20122018.html

3. Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass



По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА, примерно такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Помочь можно путем перечисления на карту Сбербанка 4276380053782368.

По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru

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Срочное заявление ДНР и ЛНР из-за срыва перемирия Украиной

Донецк и Луганск призывают страны-гаранты Минских соглашений подключиться к проблеме заключения перемирия на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. От имени Донецкой и Луганской Народных Республик ответственно заявляем, что всецело поддерживаем настоятельный призыв политических директоров МИД Франции и Германии к участникам Контактной группы относительно необходимости сторонам вновь возобновить режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения без каких-либо ограничений. На заседании Контактной группы и ее рабочей группы по вопросам безопасности 19 декабря 2018 года представители Украины отказались согласовывать конкретную дату очередного «рождественского» перемирия, сославшись на отсутствие полномочий в связи с действующим военным положением, несмотря на договоренность, достигнутую и подтвержденную в рамках предыдущих встреч. Тем самым они фактически сорвали работу по выполнению одного из ключевых пунктов мирного урегулирования. Наше предложение о введении «рождественского» перемирия в канун Рождественских и новогодних праздников 22 декабря 2018 года украинской стороной поддержано не было. При этом представители одной из стран-гарантов выполнения Минских соглашений — Российской Федерации — как посредники мирных переговоров выразили солидарность с нашей позицией и полностью поддержали нашу инициативу по скорейшему согласованию всеобъемлющего режима прекращения огня. В дополнение представители Киева выдвинули ряд ультимативных требований, обусловив согласование даты перемирия решением вопросов, не имеющих отношения к Минским переговорам и выполнению Минских соглашений. В этой связи особую озабоченность вызывает масштабная передислокация украинских тяжелых вооружений и бронетехники к линии соприкосновения, что подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. Украинские СМИ активно тиражируют высказывания официальных лиц о возможном продлении военного положения. Такое поведение официального Киева вызывает серьезные опасения насчет его истинных намерений по организации военных провокаций на Донбассе, которые могут привести к экологическим и гуманитарным катастрофам. Обращаем внимание, что если недальновидная политика руководства Украины, направленная на эскалацию напряженности и военной опасности в Донбассе, будет реализована, это приведет к полному краху мирного процесса, который был с огромным трудом организован усилиями России, Германии и Франции. Подчеркнем, что в случае осуществления такого агрессивного сценария, вина за столь безответственный шаг ложится целиком и полностью на руководство Украины. Понимая исключительную важность гарантий тишины и безопасности для жителей Донбасса хотя бы на время новогодних и Рождественских праздников, призываем глав внешнеполитических ведомств России, Германии и Франции, а также ОБСЕ сделать всё возможное, чтобы образумить украинское руководство и не допустить негативного развития событий, которое станет губительным для более чем 6 миллионов жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Возможность введения «рождественского» перемирия еще сохраняется — на 27 декабря запланирована видеоконференция рабочей группы по вопросам безопасности, которая дает шанс согласовать дату начала перемирия в соответствии с положениями Минских соглашений. С нашей стороны подтверждаем приверженность мирному урегулированию в рамках Минских соглашений и готовность к переговорам. По-прежнему считаем, что указанные соглашения не имеют альтернативы и являются единственно возможным инструментом для компромиссного решения внутриукраинского конфликта на Донбассе. Читайте также: УПЦ обратилась к Порошенко из-за решения Рады о переименовании

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