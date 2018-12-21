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Сила русской песни. Светодар (Роман Сухоненко). Часть 2

20:52. 21 декабря 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Сила русского языка и песни.

Автор-сказитель – Светодар (Роман Сухоненко)
Часть 1 – https://youtu.be/Xyco3kDu0Mw

Мы владеем самым мощным инструментом творения и разрушения всего сущего! Мы являемся носителями древнейшего универсального языка Вселенной! От нас зависит какой будет наша жизнь и будущее наших поколений! О Русской Речи и о Русской Песне расскажет Светодар, а так же споёт на радость миру.

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Источник: www.youtube.com

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