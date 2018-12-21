Россия в 1917
14:03. 21 декабря 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Штаб 1-ой армии во время принятия присяги Временному правительству
1. Штаб 1-ой армии во время принятия присяги Временному правительству
2. Вооруженные солдаты и студенты
3. Сгоревшее здание Окружного суда в Петрограде
4. Революционные дозорные (вооруженные рабочие).
5. Демонстрация. Красноярск. Март
6. Съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири. Иркутск. Апрель
7. Митинг перед Зимним дворцом. 1 мая
8. Демонстрация эстонцев – рабочих Путиловского завода.
9. Демонстрация моряков во Владивостоке
10. Члены первого фабричного комитета Путиловского завода. Июнь
11. Политическая манифестация. Петроград. 18 июня
12. Митинговые «кучки» на Невском проспекте. 3-5 июля
13. Демонстрация рабочих против Временного правительства на Невском проспекте. 3-5 июля
14. Казачья часть, прибывшая для подавления демонстрации на Невском проспекте. Июль
15. Казачья часть, прибывшая для подавления демонстрации на Невском проспекте. Июль.
16. Сапёрный полк, самовольно снявшийся с фронта, следует с революционными знамёнами на митинг в Барановичи. Июль
17. Красная гвардия. Петроград
18. Члены первого исполнительного комитета корабля «Андрей Первозванный».
19. Члены первого комитета рабочего контроля на бывшей фабрике Рабенека. Москва
20. Митинг перед зданием городской управы по поводу созыва Учредительного собрания.
21. Рядовой Мураев, комендант Московского гарнизона
22. Заседание Военно-революционного комитета в Моссовете.
23. Суда Балтийского флота, прибывшие в Петроград и принимавшие участие в боях. 26 октября
24. Автобронедивизион, присоединившийся к войскам Военно-революционного комитета, по прибытии в Смольный. 24 октября
25. Зимний дворец утром в день его взятия. 26 октября
26. Зимний дворец утром в день его взятия. 26 октября.
Источник: humus.livejournal.com