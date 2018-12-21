Россия в 1917

1. Штаб 1-ой армии во время принятия присяги Временному правительству1. Штаб 1-ой армии во время принятия присяги Временному правительству2. Вооруженные солдаты и студенты3. Сгоревшее здание Окружного суда в Петрограде4. Революционные дозорные (вооруженные рабочие).5. Демонстрация. Красноярск. Март6. Съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири. Иркутск. Апрель7. Митинг перед Зимним дворцом. 1 мая8. Демонстрация эстонцев – рабочих Путиловского завода.9. Демонстрация моряков во Владивостоке10. Члены первого фабричного комитета Путиловского завода. Июнь11. Политическая манифестация. Петроград. 18 июня12. Митинговые «кучки» на Невском проспекте. 3-5 июля13. Демонстрация рабочих против Временного правительства на Невском проспекте. 3-5 июля14. Казачья часть, прибывшая для подавления демонстрации на Невском проспекте. Июль15. Казачья часть, прибывшая для подавления демонстрации на Невском проспекте. Июль.16. Сапёрный полк, самовольно снявшийся с фронта, следует с революционными знамёнами на митинг в Барановичи. Июль17. Красная гвардия. Петроград18. Члены первого исполнительного комитета корабля «Андрей Первозванный».19. Члены первого комитета рабочего контроля на бывшей фабрике Рабенека. Москва20. Митинг перед зданием городской управы по поводу созыва Учредительного собрания.21. Рядовой Мураев, комендант Московского гарнизона22. Заседание Военно-революционного комитета в Моссовете.23. Суда Балтийского флота, прибывшие в Петроград и принимавшие участие в боях. 26 октября24. Автобронедивизион, присоединившийся к войскам Военно-революционного комитета, по прибытии в Смольный. 24 октября25. Зимний дворец утром в день его взятия. 26 октября26. Зимний дворец утром в день его взятия. 26 октября.

Источник: humus.livejournal.com