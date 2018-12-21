Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции, Творчество

Пляши по-русски. Юлона Стоянова и Максим Антипов

13:59. 21 декабря 2018 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

Русская пляска, Брейк данс и Боевые искусства. Что общего?

Юлона Стоянова и Максим Антипов

В передаче мы расскажем о русской пляске и её атрибутах!

Вы познакомитесь с коллективом «ДобраСтепь», с Денисом Антиповым-руководителем артели кулачных бойцов «БУЗА».
А также узнаете:

Откуда идут корни современного брейк-данса и рок-данса. Что общего у них с русской народной пляской. Когда и при каких условиях устраивались народные «переплясывания», часто переходящие в кулачные бои.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что значит быть русским?
... олимпиаду» под названием: «Пятнадцать вопросов русским». Попробовал поучаствовать.На интернет жаргоне..., плавно перетекла в кровавое «русское лето». Русский мир вошел в очередную стадию... телодвижений. Что хотим, то и пляшем. Не запариваемся по этому поводу...
Тайный Код Древнего языка Славян
... ПЛАТОН ЛУКАШЕВИЧ – это большой Русский Учёный, выдающейся языковед, филолог,.... Знание и Исполнение Древних Русских Традиций, Обрядов, Молитв, ... Читай их, пой да пляши. Да только вот ведь ... смысл заложен в имени Русского Поэта: Александра Сергеевича Пушкина...
Чаромутие.
.... Учёный, неоспоримо доказал Человечеству, общность Русских родовых корней с древнейшими народами... Гоголя, Платона Лукашевича, этот Большой Русский Учёный, выдающийся языковед, филолог, историк..., Песни. Читай их, пой да пляши. Да только вот ведь опять...
Скрытый состав человека
... Харлампиевича — Харлампыча (А. Андреев. Очерки русской этнопсихологии. СПб:Тропа Троянова, 1998... вместе что-то делаем — поем, пляшем, движемся, то есть создаем единое... соприкосновений ядер сознания называются по-русски стогны, стогна. Стогна соединяют ...
Уйти нельзя остаться
... «Мы с разной скоростью пляшем и поем! И полосочки ... так сформулировала претензии к русской культуре экс-министр обороны ...и занимается «дегуманизацией» всего русского: «расчеловеченного» в кино и... работы по «расчеловечиванию» русского мира, о котором говорил...
Затянул гражданскую войну на целый год. Каюсь, но это так
...героев он отстоял последнюю пядь русской земли — Крым, дав ... великой борьбы. Дорогому сердцу русских воинов — генералу Слащову именоваться..., что не большинство ли русского народа на стороне большевиков, ... указке французов и все время пляшем под их дудку.* * *...

Один комментарий»

  • 15603 13511
    Вячеслав 21 декабря 2018 в 14:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    a WordPress rating system

    Славянские воинские искусства – основоположники всяких там карате, у-шу и прочих рукоприкладств… Если в азиатских мордобитиях цель – покалечить или убить человека, то у нас – поставить нападавшего в не удобное для него положение, позу…

    https://www.youtube.com/watch?v=m0RDOysroJI

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>