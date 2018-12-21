Пляши по-русски. Юлона Стоянова и Максим Антипов
Русская пляска, Брейк данс и Боевые искусства. Что общего?
Юлона Стоянова и Максим Антипов
В передаче мы расскажем о русской пляске и её атрибутах!
Вы познакомитесь с коллективом «ДобраСтепь», с Денисом Антиповым-руководителем артели кулачных бойцов «БУЗА».
А также узнаете:
Откуда идут корни современного брейк-данса и рок-данса. Что общего у них с русской народной пляской. Когда и при каких условиях устраивались народные «переплясывания», часто переходящие в кулачные бои.
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Источник: www.youtube.com
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Славянские воинские искусства – основоположники всяких там карате, у-шу и прочих рукоприкладств… Если в азиатских мордобитиях цель – покалечить или убить человека, то у нас – поставить нападавшего в не удобное для него положение, позу…
https://www.youtube.com/watch?v=m0RDOysroJI