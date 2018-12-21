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Никита Михалков об интервью Андрея Фурсова

19:03. 21 декабря 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

«Удел тех, у кого нет идеологии, — пикник на обочине Истории»

Советский и российский кинорежиссёр и актёр Никита Михалков читает интервью историка Андрея Фурсова. Какие два проекта установления контроля над Россией веками развивали на Западе? Как демонтаж советского строя превратили в демонтаж СССР? Кто благословил Горбачёва на капитуляцию исторической России? Как перестройка сломала тысячелетнюю парадигму российской истории? Готовится ли Россия к геополитическому реваншу? Почему Крым – это только выигранное очко в проигранной партии за Украину? Может ли олигархическо-сырьевая система выиграть битву за суверенитет? Какие задачи предстоит решить Путину? Где нам взять новую модель исторической России?

Почему провалился великолепный социальный эксперимент по построению социализма в отдельно взятой стране и созданию альтернативной капитализму мировой социалистической системы? Читайте в книге:

Борьба вопросов. Идеология и психоистория: русское и мировое измерения, Фурсов Андрей Ильич

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Школа аналитики Фурсова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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