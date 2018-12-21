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Цифровизация, которая нас ждёт? Пример Франции

19:02. 21 декабря 2018 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

Источник: zen.yandex.ru
Если вы приехали в страну (Франция в данном случае) и планируете остаться на длительный срок, то вам почти сразу придётся идти в банк открывать счёт и оформлять выпуск банковской карты. Причина такой необходимости в сильно развитом «электронном концлагере».

Без счёта + банковской карты вы не сможете нормально, полноценно жить в городской среде, потому что при их отсутствии вы лишаетесь следующих возможностей:

1) Оформить выгодный тариф на мобильную связь.

Orange — один из основных телеком-операторов

При покупке подписки на тариф вы заключаете договор (как правило на год!) с автоплатежами. Досрочное расторжение возможно только в офисе по заявлению и при этом, компания спишет с вашего счёта штраф в размере недополученной прибыли! Оператор в любом случае остаётся в плюсе.

2) Оформить и подключить проводной интернет.

Схема точно такая же как и с мобильной связью: автоплатежи, списания и штрафы за досрочное расторжение.

Тут важно отметить, что в отличие от России, где даже в небольших городах может быть несколько операторов, во Франции их в принципе всего навсего 3-4 (они же мобильные операторы типа нашего МТС-МГТС) !!! У всех примерно одинаковые условия и тарифы. Что-то не устраивает? — либо с такими условиями, либо без Интернета! Техподдержка отвратительная кстати на всех уровнях.

3) Оформить выгодный по деньгам проездной на транспорт.

Билет на 1 поездку

Билет на 1 поездку стоит 1.90€ (138 р. по текущему курсу).

На 10 поездок уже 15 €.

А вот чтобы оформить пластиковую карту-проездной, будьте любезны предоставить ваши документы, банковский счёт и т.д. 

Проездной также привязывается к вашей карте с автоплатежами.

4) Комфортно пользоваться платными дорогами.

Стоит отметить, что во Франции, все основные магистрали платные (примерно 10€ на 100 км.). Бесплатные дублёры есть, но дороги там как в России матушке и к тому же извилистые и кривые без человеческой инфраструктуры с нормальными местами отдыха, туалетами и т.д. Особо их не поддерживают и выдавливают, тем самым, всех на платные дороги.

В данный момент на пунктах оплаты есть 3 типа ворот: оплата только по транспондеру (Telepeage, также привязан к банковской карте), по картам и картам + наличными. Так вот, ворот с оплатой налом всё меньше и меньше. На них самые большие очереди, они часто на ремонте. Тенденция: отказ от оплаты налом, затем переход к оплате по транспондеру.

2 отдельных полосы для авто с транспондерами, которые также привязаны к банковской карте

5) Оплата всевозможных товаров и услуг.

Здесь надо пояснить то, что во Франции гораздо меньше магазинов в шаговой доступности. Их просто нет! В расчёт не берём булочные и бары. Продуктовые, промтовары, электроника… сосредоточены как правило в сетевых магазинах, но их количество сильно меньше чем у нас плюс работают до 7-8 вечера, а крупные супермаркеты расположены на отшибе или за городом (работают также не круглосуточно, до 8-9 вечера).

Один из самых распространённых сетевых супермаркетов, в переводе «Перекрёсток»

Кстати, в магазинах у вас могут отказаться принимать банкноту выше 50 €. Об этом даже могут висеть объявления.

Зато очень легко, просто и быстро заказать многое в Интернете, но для этого, конечно же, потребуется банковская карта.

В плане удобства всё вышеперечисленное — это, может быть, и плюс, но в случае с потерей (кражей, блокировкой…) карты или проблем со счётом или самими банком, вы автоматически «выключаетесь» из полноценного существования.

Карту потерял? — человеком быть перестал!

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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