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Что ВАЖНО и НУЖНО знать о ВОДЕ?

10:25. 21 декабря 2018 Просмотров - 381 Один комментарий Опубликовал:

 

Для поддержания хорошего самочувствия взрослому человеку
ежедневно необходимо выпивать не менее 30 мл на 1 кг веса чистой сырой (!) воды.
Казалось бы, рецепт здоровья очень прост, но так ли поступает большинство из нас?

 

 

 

 

 

 

 

В домашних условиях качество воды можно (относительно) контролировать при помощи приборов: PH, TDS и ОВП-метров.

 

 

 

 

 

 

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P.S.

Из опыта работы с РН-метром..

РН моей водопроводной воды - 6.85-6.9.

РН воды из-под фильтра "Водный Доктор" - 7.56 сразу, потом 7.3 - 7.4.

РН крови - 7.43.

 

РН Кока-колы - 2.8 (читаем ещё раз.. Любая вода, поступающая в организм, обязательно структурируется, для чего организм затрачивает свою жизненную энергию).

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Ольга Бутакова.

Вода нам ежедневно необходима как растворитель питательных веществ.

Человек, по сути, является сосудом с водой.

Как в природе существует круговорот воды, также он существует и внутри каждого из нас. Вода внутри также застаивается, засоряется, очищается, испаряется.

Основа здоровья человека – постоянное пополнение запасов свежей полезной воды.

Как это сделать?

Ответ прост – для поддержания хорошего самочувствия взрослому человеку

ежедневно необходимо выпивать не менее 30 мл на 1 кг веса чистой сырой (!) воды.

Казалось бы, рецепт здоровья очень прост, но так ли поступает большинство из нас?

К сожалению, сегодня когда человек испытывает жажду, он, в большинстве случаев, пьет все что угодно, только не воду – газированные напитки, чай, кофе, соки и другие жидкости. 

 

источник

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P.S.

Статья О.Бутаковой "Процесс старения – процесс потери влаги организмом", выложенная в марте 2017 г. оказывается набрала сама по себе почти 40 000 просмотров, это означает, что информация востребована..

 

 

 Другая статья этого же автора "Живой организм есть одушевленная вода" набрала почти 10 000 просмотров, тоже сама по себе.

 

 

Вы просмотрели фрагмент флэш-медийного журнала "Что ВАЖНО и НУЖНО знать о ВОДЕ", который можно скачать в группе ВКонтакте"Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека" в посте "Медийные книги из серии "Виртуальный лечебник XXI века" для скачивания_1".

Медиатека - это собрание медийных журналов от Василия Лычковского по здоровью (нормализации мышления) для ПК с ОС Windows - расширение.ехе (исполняемый файл), .html (в архиве zip), для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр(в архиве zip).

Ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

https://vk.com/club172794414
 

 

Источник: cont.ws

Метки: Что ВАЖНО и НУЖНО знать о ВОДЕ?
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Один комментарий»

  • 2510 2288
    жора шапов 21 декабря 2018 в 10:39 Ссылка Пометить
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    Качество воды -это комплексный показатель. Одним прибором не проверишь. А что такое “чистая сырая” вода ? В луже-тоже вода. Отстоявшаяся.)

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