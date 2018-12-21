1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 8. Народы Кавказа и Туркестана
14:04. 21 декабря 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал: brahman
[прошлые выпуски]1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 1. Евреи и татары
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 2. Малороссы
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 3. Народы Бессарабской губернии
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 4. Казаки
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 5. Жители губерний Центральной России
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 6. Грузины и гурийцы
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 7. Имеретинцы и Мегрелы
1. Персы Кавказа
2. Персы Кавказа
3. Персы Кавказа
4. Абхаз
5. Абхаз
6. Армянин из Тифлиса
7. Армянин
8. Кабардинец
9. Кавказская милиция
10. Кавказские музыканты
11. Кавказский музыкант
12. Кавказский танец
13. Кахетинец
14. Кахетинка
15. Сваны
16. Хевсур
17. Хевсур
18. Черкес
19. Черкешенка
20. Бухарец
21. Бухарец
Источник: humus.livejournal.com