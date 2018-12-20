Врач честно: Как школа портит здоровье детям (Познавательное ТВ, Игорь Колотупов)

Колотупов Игорь Викторович (заместитель главного врача клинической больницы №51 города Железногорска): лишь 10% учащихся при выпуске из школы имеют хорошее здоровье. Остальные приобретают различные болезни – миопию, сколиоз, плоскостопие, психические расстройства, и много другое – в процессе школьного обучения.



Форум “Здоровое образование” в МБОУ лицей №103 “Гармония” города Железногорска.

http://www.sch103.ru/



Комплект документов по законам и здоровьесберегающим технологиям Базарного: https://yadi.sk/d/zfnQo0mUQjdS_Q



Владимир Базарный “Система образования против здоровья детей” https://www.youtube.com/playlist?list…



Илья Михнюк “Нам нужна иная школа”: https://www.youtube.com/playlist?list…



Сборник “Безобразное образование”: https://www.youtube.com/playlist?list…



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Источник: www.youtube.com