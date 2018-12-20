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Врач честно: Как школа портит здоровье детям (Познавательное ТВ, Игорь Колотупов)

19:09. 20 декабря 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Колотупов Игорь Викторович (заместитель главного врача клинической больницы №51 города Железногорска): лишь 10% учащихся при выпуске из школы имеют хорошее здоровье. Остальные приобретают различные болезни – миопию, сколиоз, плоскостопие, психические расстройства, и много другое – в процессе школьного обучения.

Форум “Здоровое образование” в МБОУ лицей №103 “Гармония” города Железногорска.
http://www.sch103.ru/

Комплект документов по законам и здоровьесберегающим технологиям Базарного: https://yadi.sk/d/zfnQo0mUQjdS_Q

Владимир Базарный “Система образования против здоровья детей” https://www.youtube.com/playlist?list…

Илья Михнюк “Нам нужна иная школа”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник “Безобразное образование”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

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Источник: www.youtube.com

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