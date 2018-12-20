Военная корпорация Huawei. Николай Вавилов
Когда торговая война – только предлог
Китаевед, автор книги “Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР” Николай Вавилов рассказывает об истинных причинах задержания в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.
Как достичь экономического процветания? Надо ли нам перенимать управленческий опыт Китая? Читайте в книгах:
Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич
Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович
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