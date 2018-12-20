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Военная корпорация Huawei. Николай Вавилов

19:09. 20 декабря 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Когда торговая война – только предлог

Китаевед, автор книги “Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР” Николай Вавилов рассказывает об истинных причинах задержания в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Как достичь экономического процветания? Надо ли нам перенимать управленческий опыт Китая? Читайте в книгах:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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