Военная корпорация Huawei. Николай Вавилов

Концептуал СМИ Когда торговая война – только предлог

Китаевед, автор книги “Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР” Николай Вавилов рассказывает об истинных причинах задержания в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.



Как достичь экономического процветания? Надо ли нам перенимать управленческий опыт Китая? Читайте в книгах:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович



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