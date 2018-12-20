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ТОРы … Благо для России или угроза национальной безопасности ?

19:31. 20 декабря 2018 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:
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Территории опережающего развития (ТОРы) на Дальнем Востоке создаются в соответствии с Федеральным законом №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», вступил в силу 30 марта 2015 года.

Предполагается, что за счет особого налогового режима и других преференций ТОРы будут способствовать поднятию экономики Дальнего Востока России, смогут лучше взаимодействовать со специальными территориями, много лет успешно существующими в Китае и других странах АТР, и составят им в некотором смысле конкуренцию

 

Сейчас их насчитывается уже больше ста. 

В то же время территории отданы в аренду сроком на 49-ть лет. На крайне льготных налоговых условиях. 

На этих территориях не действуют законы РФ. Ни экологическое, ни миграционное законодательство ... Местные жители могут быть выселены , если их присутствие мешает арендатору ( иностранные резиденты). Арендатор вправе завозить рабочую силу из других стран не согласовывая с миграционными властями РФ ...

Не получит ли Россия на этих территориях бомбу замедленного действия по подобию Косова.

 ? Или  выжженную , голую землю ?

 

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 2116 492
    Слава 20 декабря 2018 в 19:40 Ссылка Пометить
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    70 лет крепостного права для жителей этих территорий. Помещики китайцы наладят вырубку леса.

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