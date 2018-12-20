ТОРы … Благо для России или угроза национальной безопасности ?
Территории опережающего развития (ТОРы) на Дальнем Востоке создаются в соответствии с Федеральным законом №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», вступил в силу 30 марта 2015 года.
Сейчас их насчитывается уже больше ста.
В то же время территории отданы в аренду сроком на 49-ть лет. На крайне льготных налоговых условиях.
На этих территориях не действуют законы РФ. Ни экологическое, ни миграционное законодательство ... Местные жители могут быть выселены , если их присутствие мешает арендатору ( иностранные резиденты). Арендатор вправе завозить рабочую силу из других стран не согласовывая с миграционными властями РФ ...
Не получит ли Россия на этих территориях бомбу замедленного действия по подобию Косова.
? Или выжженную , голую землю ?
Источник: www.youtube.com
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70 лет крепостного права для жителей этих территорий. Помещики китайцы наладят вырубку леса.