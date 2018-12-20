ТОРы … Благо для России или угроза национальной безопасности ?

Территории опережающего развития (ТОРы) на Дальнем Востоке создаются в соответствии с Федеральным законом №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», вступил в силу 30 марта 2015 года.

Предполагается, что за счет особого налогового режима и других преференций ТОРы будут способствовать поднятию экономики Дальнего Востока России, смогут лучше взаимодействовать со специальными территориями, много лет успешно существующими в Китае и других странах АТР, и составят им в некотором смысле конкуренцию

Сейчас их насчитывается уже больше ста.

В то же время территории отданы в аренду сроком на 49-ть лет. На крайне льготных налоговых условиях.

На этих территориях не действуют законы РФ. Ни экологическое, ни миграционное законодательство ... Местные жители могут быть выселены , если их присутствие мешает арендатору ( иностранные резиденты). Арендатор вправе завозить рабочую силу из других стран не согласовывая с миграционными властями РФ ...

Не получит ли Россия на этих территориях бомбу замедленного действия по подобию Косова.

? Или выжженную , голую землю ?