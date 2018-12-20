Страх перед «Периметром». Зачем Америка пугает себя «русским возмездием»?

Источник: www.aif.ru

В США почему-то не хотят понять, что от «Мертвой руки» есть абсолютная защита — надо просто не производить ядерную атаку.



В Соединенных Штатах вновь вспомнили о российской оборонной системе «Периметр», известной также как «Мертвая рука».

«Эта система была самой смертоносной во время «Холодной войны»

Обозреватель издания The National Interest Майк Пек решил напомнить читателям о комплексе, который, по его мнению, несет страшную угрозу США.

«Возможно, эта система была самой смертоносной во время «Холодной войны», поскольку она автоматически запускала ядерные ракеты без вмешательства человека», — пишет мистер Пек.

Теперь же, по мнению обозревателя, система может вернуться, и стать опасной, как никогда раньше.

Как отмечает Майк Пек, намерение администрации Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «привело Москву в бешенство», поскольку с помощью оружия такого типа США смогут поражать объекты в России с территории Германии и Польши.

«Основанная на страхе»

В качестве доказательства обеспокоенности Москвы обозреватель приводит интервью бывшего начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковника Виктора Есина, опубликованное на портале «Звезда».

В нем, в частности, Есин говорит и о «Периметре»: «Система «Периметр» функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора… Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет. И если американцы все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара».

Майк Пек считает «поводом для беспокойства» то, что «систему «Периметр» в России стали обсуждать публично».

«Нет сомнений, что «Периметр» — система, основанная на страхе, — пишет американский обозреватель, — на страхе перед первым ударом США, который обезглавит российское руководство, прежде чем оно успеет отдать приказ на «удар возмездия». Страхе, что российский лидер может потерять самообладание и не отдать такой приказ».

«Машина Судного дня»

Система «Периметр» — это комплекс автоматического управления российскими ядерными силами, «машина Судного дня». Она предназначена для нанесения ответного ракетно-ядерного удара в случае, если все командные центры управления будут уничтожены противником.

Автоматический комплекс анализирует множество разнообразной информации: о сейсмической и радиационной активности, атмосферном давлении, интенсивности радиообмена на военных частотах, данные системы предупреждения о ракетном нападении и т. д. Существует четыре уровня защиты от неправильного решения. Комплекс, при наличии данных, указывающих на то, что противником был нанесен ракетно-ядерный удар с фатальными последствиями, запрашивает центры управления и оператора, контролирующего систему. Если ни один из четырех запросов не получил ответа, «Периметр» запускает так называемые «командные ракеты». Они, пролетая над территорией РФ, передают код запуска для всех ядерных ракет. Таким образом, «удар возмездия» будет нанесен в любом случае.

Информация о системе «Периметр» никогда не подтверждалась официально. В США тоже подчеркивают этот факт, но продолжают называть ее «угрозой».

Если «Периметр» — угроза для США, значит, Вашингтон намерен ударить первым?

При этом обозреватель издания The National Interest очень ловко подменяет понятия. Несмотря на то, что изначально говорится, что «Периметр», или «Мертвая рука», может быть запущена только в случае масштабной ядерной атаки на Россию, Майк Пек вновь говорит об исходящей от нее угрозе.

По сути, обозреватель ужасается — неужели, если мы ударим по России, разрушим её города и убьем десятки миллионов человек, русские намерены дать на это ответ? Какой ужас, в России живут безумцы.

Между прочим, в российских либеральных кругах в свое время педалировалась тема о том, что военный руководитель страны, по которой нанесен ядерный удар, не должен давать команду на ответные действия — «во имя сохранения человечества». Такая же вывернутая наизнанку логика, как и у американцев.

К сожалению, в США почему-то не хотят понять, что от «Мертвой руки» есть абсолютная защита — надо просто не производить ядерную атаку на Россию.

А вот то, что в США продолжают обсуждать угрозу, исходящую от «Периметра», свидетельствует о том, что мыслишки подобного рода есть.

И вот это действительно вызывает беспокойство.

Источник: nstarikov.ru