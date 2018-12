Русские пропагандисты стремятся к победе Роя Мура

Чудесное.На выборах в Алабаме осенью 2017 года кандидат от демократов нанимал ботов, которые изображали из себя "русских ботов", чтобы дискредитировать кандидата от республиканцев, пытаясь представить дело так, что несмотря на санкции, русские боты пытаются вмешаться в американские выборы и вместо американцев выбрать "плохого республиканца", дабы не пустить к власти "хорошего демократа".Демократические боевики создали тысячи аккаунтов в Твиттере, выдавая себя за русских ботов, чтобы поддержать сенатора-демократа от штата Алабама Дуга Джонса на специальных выборах в октябре 2017 года, связав своего республиканского оппонента Роя Мура с кампаниями российского влияния.Оперативники, которые финансировались либеральным миллиардером Рейдом Хоффманом независимо от кампании Джонса, создали более тысячи русскоязычных аккаунтов, которые постоянно следили за аккаунтом Мура в Твиттере сообщила The New York Times в среду вечером .Хоффман дал оперативникам 100 000 долларов на их проект, который включал создание фальшивых консервативных учетных записей Facebook, чтобы отговорить избирателей от поддержки Мура, сообщает Times.«Мы организовали тщательно продуманную операцию под «фальшивый флагом», которая привела к мысли, что кампания Мура была усилена в социальных сетях русским ботнетом», – рассказали оперативники во внутреннем отчете, полученном «Таймс».Средства массовой информации – как в Алабаме, так и на национальном уровне – попались на уловку и усиленно поддерживали ложное повествование в октябре 2017 года.Рекламодатель Монтгомери , филиал USA Today в Алабаме, был первым, кто запустил эту историю. Брайан Лайман, репортер этой истории, не сразу ответил на запрос The Daily Caller News Foundation. Национальные СМИ быстро ухватились за историю Лаймана.«Рой Мур наводнен фальшивыми русскими подписчиками в Твиттере», – гласил заголовок статьи в « Нью-Йорк пост» , в которой цитировался рекламодатель.Левое издание Mother Jones цитировало тот же отчет в статье под названием «Российские пропагандисты стремятся к победе Роя Мура». Этот отчет опирался исключительно на фальшивые аккаунты и Твиттера, ссылаясь на благоприятное освещение Мура в "российских СМИ"The Washington Post сфокусировала свою историю на том факте, что Мур обвинил демократов в фальшивых сообщениях. https://dailycaller.com/2018/12/19/democrats-russian-bots-false-flag/ – цинкВот примерно на таких история и базируется "Рашагейт".Когда история всплыла, демократическая пресса объявило это "секретным экспериментом с незначительными последствиями".Вся схема махинаций на выборах и внедрения вымышленных "русских ботов" описана вот здесь https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/alabama-senate-roy-jones-russia.html А ведь в одном из разоблачений Сноудена пару лет назад прямо указывалось на то, что на территории Германии действует центр АНБ, специалисты которого проводят сетевые операции под фальшивым флагом, прикидываясь хакерами и ботами из других стран. И сколько еще таких "секретных экспериментов" ждут своих пытливых исследователей…

Источник: colonelcassad.livejournal.com