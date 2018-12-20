Причины бурного роста сельского хозяйства в России. Аналитика РАНХиГС

Сведения Росстата о высоких темпах роста сельского хозяйства с 2013 года оказались завышенными на 542 миллиарда рублей, производство картофеля было завышено в 1,5 раза — на 8 млн тонн, сообщается в декабрьском «Мониторинге экономической ситуации» РАНХиГС

Более 10 миллионов тонн сельхозпродукции — от мяса и молока до овощей и фруктов, — которые упоминались в официальных отчетах и позволяли чиновникам заявлять о настоящем буме в секторе АПК, — никогда не существовали.

По данным Росстата, за пять лет (с 2013-го по 2017 год) рост сельского хозяйства составил 20,7 процента. Как оказалось, сведения были неверны, и по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 года статистика была серьезно скорректирована.

Валовое производство картофеля, в частности, было завышено на 35,9%, овощей и бахчевых — на 17,2%, фруктов и ягод — на 8,3%, молока — 3,4%. Верные сведения были о производстве зерна. Погрешности в данных о производстве яиц и мяса составил 0,2 процента и 0,6 процента соответственно.

По первоначальным данным, производство картофеля в 2017 году составило 29,6 млн тонн, после «корректировки» пришлось списать 7,8 млн тонн. В результате, пришлось снизить на 542 миллиарда рублей (10,6 процента) и оценку стоимости валовой продукции сельского хозяйства в целом, до 5,111 триллиона рублей. Ранее Росстату уже приходилось «корректировать» данные по сельскохозяйственному производству за 2000-2007 годы. По исходным данным за 2000-2007 гг., производство картофеля выросло с 34 до 36,8 млн тонн. После переписи 2006 г. данные скорректировали: оказалось, что за указанные годы наблюдался не рост, а падение до 27,2 млн т (на 6,8 млн т по сравнению с исходными данными). После 2007 г. по отчетам Росстата снова был рост. После переписи 2016 г. данные опять скорректировали: оказалось, что в 2017 г. валовой сбор составил не 29,6 млн т, а только 21,3 млн т. И за этот период, как выяснилось, наблюдался не рост, а падение производства: по сравнению с исходными данными за 2007 г. на 15,5 млн т, по сравнению со скорректированными – на 5,9 млн т. Таким образом, согласно текущим отчетам, производство картофеля имело тенденцию роста в оба периода, и валовой сбор увеличился в 2017 г. по сравнению с 2000 г. на 5,2 млн т (на 2,8 в 2000-2007 гг. и на 2,4 в 2008-2017 гг.). Однако по окончательному отчету валовой сбор в 2017 г. был в 1,6 раза меньше, чем в 2000 г. Как отмечается в исследовании, погрешность можно было бы объяснить тем, что не все сельскохозяйственные организации предоставляли отчетность в Росстат, но в таком случае данные оказались бы заниженными. В советские времена, пишет эксперт, приписки были вызваны желанием руководителей отчитаться о выполнении и перевыполнении плана, чтобы сохранить зарплату и премии. Но природа феномена завышения данных в условиях рыночной экономики еще требует своего объяснения. По мнению эксперта РАНХиГС, в очковтирательстве заинтересованы чиновники регионального и федерального уровня. «Областное руководство должно отчитаться о выполнении индикаторов Госпрограммы, от этого зависит размер государственной поддержки, — указано в докладе. — Немаловажными для них являются и рапорты о достигнутых результатах своей деятельности». В ноябре российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции по итогам визита в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам заявил, что Россия превращается в современную аграрную державу и уже стала очень сильным игроком.

Источник: www.rosbalt.ru