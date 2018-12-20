Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 18.12.2018

00:00:55 — О символике предвыборной кампании Анатолия Гриценка

00:04:40 — О Владимире Соловьёве и книге Анны Шафран «Государство чести. Монархия — будущее России»

00:20:00 — Как должно выглядеть устройство государства Чести в плане законодательной, исполнительной и судебной власти

00:34:03 — Вопрос о наказаниях и смертной казни в государстве Чести

00:42:12 — Вопрос о практиках Александра Клюева

00:43:36 — Духовный уровень Евгения Мураева

00:44:30 — Вопрос про официальную регистрацию Князя

01:01:15 — Вопрос о переводе книги «Честь» на украинский язык

01:08:06 — Кто станет царём

01:09:40 — Должна ли женщина жить устремлением Духа мужчины

01:11:19 — Вопрос о связи космического логоса с Варной и Кастой

01:12:58 — Кто будет создавать систему образования в государстве Чести

01:14:33 — Может ли просветлённый стать одержимым

01:18:02 — Вопрос про звания и чины в государстве Чести

01:18:44 — Духовный уровень Кришнамурти

01:20:27 — Духовный уровень Юрия Левитана

01:21:03 — Вопрос о чакрах

01:30:21 — Как род вывести к высокой духовности

01:33:49 — С какого возраста может править Князь

01:36:52 — Сможет ли простой человек получить личную аудиенцию у Князя

01:38:53 — Вопрос о наказаниях для Князя

01:45:50 — Кто будет исполнять приговоры в государстве Чести

01:48:11 — Про женские школы в государстве Чести

01:50:26 — Духовный уровень Владимира Зеленского

01:54:07 — Духовный уровень Вероники Гаврилёнок, Лидии Суриной

01:55:45 — Где можно посмотреть духовный уровень всех озвученных людей в наших онлайн-встречах

01:57:05 — Духовный уровень Уинстона Черчилля и его жены Клементины

01:58:18 — Вопрос об отношении к движению «АллатРа»

02:01:52 — Вопрос о восстании «жёлтых жилетов» во Франции

02:09:05 — Вопрос про ультразвуковое обследование

02:11:03 — Духовный уровень: Романа Головина и его дочери, Валерия Пякина, Николая Пейчева, Павла Онищенко, Александра Тюрина, Иероманаха Варнавы Гефсиманского, Варсонофия Оптинского, Сергея Полунина, Веры Леон, Владимира Мединского, Индиры Ганди

02:29:16 — Вопрос о людях, которые не примут Знание Чести

02:34:29 — Вопрос о героях и героизме

02:36:52 — Вопрос о насилии в современном мире

02:43:26 — Переход человечества в новое качество

02:52:21 — О деятельности Сергея Разумовского

02:54:43 — Причина истребления высшего класса в царской России и СССР

02:56:27 — О выборочном разрушении храмов большевиками

02:57:44 — Упоминание о Чести в стихах Пушкина

02:59:41 — Вопрос о картах таро и рунах

03:01:34 — Вопрос о высококастовых «штыках»

03:04:10 — Включится ли инстинкт самосохранения у людей от программы «тёмных»

03:08:04 — Духовный уровень: радиоведущего Алексея Орлова, Алексея Меняйлова, Селахаттина Демирташа, Армина Матиха, Йоги Бхаджана

03:13:21 — Какие вибрации транслирует «система»

03:16:28 — Вопрос о восстановлении родовых традиций

03:18:21 — Вопрос о СМИ в государстве Чести

03:21:55 — Вопрос о механизме создания боевых школ и монастырей

03:23:51 — Вопрос об установлении идола Перуна в Киеве

03:26:31 — Про управление природными ресурсами в государстве Чести

03:30:16 — Вопрос про разделение церкви Украины и России

03:35:18 — Вопрос про имянаречение

03:36:29 — Как влияют социальные сети на жизнь молодёжи

03:39:47 — Вопрос о судьбе наркоманов в государстве Чести

Источник: www.youtube.com