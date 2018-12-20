Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 18.12.2018
00:00:55 — О символике предвыборной кампании Анатолия Гриценка
00:04:40 — О Владимире Соловьёве и книге Анны Шафран «Государство чести. Монархия — будущее России»
00:20:00 — Как должно выглядеть устройство государства Чести в плане законодательной, исполнительной и судебной власти
00:34:03 — Вопрос о наказаниях и смертной казни в государстве Чести
00:42:12 — Вопрос о практиках Александра Клюева
00:43:36 — Духовный уровень Евгения Мураева
00:44:30 — Вопрос про официальную регистрацию Князя
01:01:15 — Вопрос о переводе книги «Честь» на украинский язык
01:08:06 — Кто станет царём
01:09:40 — Должна ли женщина жить устремлением Духа мужчины
01:11:19 — Вопрос о связи космического логоса с Варной и Кастой
01:12:58 — Кто будет создавать систему образования в государстве Чести
01:14:33 — Может ли просветлённый стать одержимым
01:18:02 — Вопрос про звания и чины в государстве Чести
01:18:44 — Духовный уровень Кришнамурти
01:20:27 — Духовный уровень Юрия Левитана
01:21:03 — Вопрос о чакрах
01:30:21 — Как род вывести к высокой духовности
01:33:49 — С какого возраста может править Князь
01:36:52 — Сможет ли простой человек получить личную аудиенцию у Князя
01:38:53 — Вопрос о наказаниях для Князя
01:45:50 — Кто будет исполнять приговоры в государстве Чести
01:48:11 — Про женские школы в государстве Чести
01:50:26 — Духовный уровень Владимира Зеленского
01:54:07 — Духовный уровень Вероники Гаврилёнок, Лидии Суриной
01:55:45 — Где можно посмотреть духовный уровень всех озвученных людей в наших онлайн-встречах
01:57:05 — Духовный уровень Уинстона Черчилля и его жены Клементины
01:58:18 — Вопрос об отношении к движению «АллатРа»
02:01:52 — Вопрос о восстании «жёлтых жилетов» во Франции
02:09:05 — Вопрос про ультразвуковое обследование
02:11:03 — Духовный уровень: Романа Головина и его дочери, Валерия Пякина, Николая Пейчева, Павла Онищенко, Александра Тюрина, Иероманаха Варнавы Гефсиманского, Варсонофия Оптинского, Сергея Полунина, Веры Леон, Владимира Мединского, Индиры Ганди
02:29:16 — Вопрос о людях, которые не примут Знание Чести
02:34:29 — Вопрос о героях и героизме
02:36:52 — Вопрос о насилии в современном мире
02:43:26 — Переход человечества в новое качество
02:52:21 — О деятельности Сергея Разумовского
02:54:43 — Причина истребления высшего класса в царской России и СССР
02:56:27 — О выборочном разрушении храмов большевиками
02:57:44 — Упоминание о Чести в стихах Пушкина
02:59:41 — Вопрос о картах таро и рунах
03:01:34 — Вопрос о высококастовых «штыках»
03:04:10 — Включится ли инстинкт самосохранения у людей от программы «тёмных»
03:08:04 — Духовный уровень: радиоведущего Алексея Орлова, Алексея Меняйлова, Селахаттина Демирташа, Армина Матиха, Йоги Бхаджана
03:13:21 — Какие вибрации транслирует «система»
03:16:28 — Вопрос о восстановлении родовых традиций
03:18:21 — Вопрос о СМИ в государстве Чести
03:21:55 — Вопрос о механизме создания боевых школ и монастырей
03:23:51 — Вопрос об установлении идола Перуна в Киеве
03:26:31 — Про управление природными ресурсами в государстве Чести
03:30:16 — Вопрос про разделение церкви Украины и России
03:35:18 — Вопрос про имянаречение
03:36:29 — Как влияют социальные сети на жизнь молодёжи
03:39:47 — Вопрос о судьбе наркоманов в государстве Чести
Источник: www.youtube.com