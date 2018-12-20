Дефолт Украины перерастёт в разрушение мирового финансового порядка?

Концептуал СМИ Суд в Лондоне глубокомысленно рассуждает, не был ли российский заём Украине «взяткой Януковичу»

История эта уже стала подзабываться. Речь идет о займе, который Россия предоставила Украине в конце 2013 года и который Украина должна была погасить в конце 2015 года. А забывать такие истории нельзя.

Осенью 2013 года между Россией и Украиной прошли переговоры о предоставлении Москвой Киеву займа на общую сумму 15 млрд. долл. Соглашение было подписано, и в декабре того же года Киев получил первый транш займа в размере 3 млрд. долл. Переворот, произведённый в Киеве два года спустя, отменил последующие транши. Заём 2013 года был государственным и со стороны России, и со стороны Украины. Средства займа были выделены из Фонда национального благосостояния РФ. Оформлен заём был в виде покупки еврооблигаций, выпущенных Минфином Украины.

Осенью 2015 года при поддержке МВФ и США Киеву удалось провести переговоры с частными международными кредиторами о реструктуризации долгов перед ними. В рамках достигнутого соглашения Украина выпустила новые облигации на сумму 12 млрд. долл., которые были обменены на старые, что позволило отодвинуть на четыре года сроки погашения обязательств перед иностранными кредиторами. Плюс к этому было списано долга на 3,6 млрд. долл. (из общей суммы долга в 19 млрд. долл.). Киев настаивал на том, чтобы Россия присоединилась к этим переговорам как держатель украинских государственных облигаций. Москва отказалась, напомнив Киеву, что речь идет о государственном, а не частном займе и ей как суверенному заимодавцу в этих переговорах не место.

20 ноября 2015 года МВФ был вынужден подтвердить, что долг Украины перед Россией является суверенным. Тем не менее 18 декабря того же года украинский парламент принял закон о моратории на выплату российского долга. 21 декабря 2015 года наступил срок погашения 3 млрд. долларов, но Украина долг не выплатила. Не выплатила даже 75 млн. долларов процентов.

С точки зрения международного финансового права три года назад Украина оказалась в ситуации суверенного дефолта – нежелания или неспособности государства выполнять свои обязательства по полученным займам и кредитам. В подобных случаях МВФ всегда прекращает кредитование государства, допустившего дефолт. Однако тут произошло невероятное: МВФ заявил о продолжении кредитования Украины.

Эта история выходит далеко за рамки украинской темы. Создан прецедент нарушения правил МВФ, считавшихся незыблемыми. Это прецедент, опасный для всего международного финансового права. Киев пошёл ещё дальше – 1 мая 2016 года украинские власти объявили о бессрочном моратории на выплату долга перед Россией.

Однако МВФ продолжал работать с Киевом как ни в чём не бывало. В 2016 и 2017 гг. Украина получила от Фонда по 1 млрд. долл. А сейчас стороны договорились о новой программе помощи на сумму 3,9 млрд. долл. на срок 14 месяцев, которая начнёт действовать в 2019 году. Тема непогашенных обязательств перед Россией в переговорах МВФ и Украины вообще не возникает. А в финансовых документах правительства Украины этого долга вообще нет.

Глава Кабмина Владимир Гройсман обнародовал цифру: в течение пяти лет Киев должен погасить госдолг в размере 33 миллиардов долларов. Однако обязательства по российскому трёхмиллиардному долгу здесь не учитываются. Долга Украины перед Россией словно нет в природе. В документах украинского Минфина фигурирует лишь сумма в 610 млн. долл. как объём обязательств Киева перед государством Российской Федерации, но это обязательства по другим займам и кредитам. МВФ, который всегда очень строг при учёте финансовых обязательств клиента, не замечает грубых фальсификаций в финансовых расчётах Киева.

Через несколько недель после дефолта Киева по российскому займу Россия подала на Украину в Высокий суд Лондона. Дело было очевидным, без особых проволочек суд вынес решение в пользу Москвы. «Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», – говорилось в сообщении Минфина России по итогам решения.

А дальше начался спектакль. Киев подал апелляцию и неожиданно выиграл её. Суд отклонил три из четырёх пунктов апелляции, но согласился с тем, что кредит был взят по принуждению, признав, что это достойно отдельных слушаний. Поведение лондонских судейских стало походить на итальянскую забастовку – они начали тянуть время. Рассмотрение британским судом вопроса об украинском долге перед Россией напоминает движение черепахи – особенно на фоне оперативного решения Стокгольмского арбитража, где рассматривалась претензия «Нафтогаза» к «Газпрому» и где в выигрыше оказалась Украина, которой Россия должна выплатить 2,56 млрд. долл.

Так о чём глубокомысленно размышляют английские судьи? Да о том, о чём украинские СМИ трубят нескольких лет. Что, мол, российским заём был «взяткой», которую Кремль дал Януковичу, чтобы тот отказался от ассоциации Украины с Европейским союзом. Воспроизводить эту глупость не стесняется и Пётр Порошенко. Почему глупость? Да потому, что Европа никогда не собиралась и не собирается принимать Украину в «общеевропейский дом». Сейчас на Украине непогашенные обязательства по российскому займу иначе как «долг Януковича» не называют. Не меньшей глупостью (точнее, потерей репутации) является то, что британские судьи заняты размышлениями о политической подоплёке данного займа, хотя судья Уильям Блэр, принимая решения по иску Российской Федерации, напомнил, что Высокий суд Лондона рассматривает коммерческие, а не политические споры.

Лондонский суд начинает терять лицо. Погружение английских судей в историю «долга Януковича» – верный признак того, что Лондон утрачивает репутацию надёжного гаранта в мире финансов.

А чтобы судебный спор окончательно превратился из коммерческого в политический, Киев снабжает Лондон «аргументами». Ещё недавно никто не отрицал, что полученные Киевом 3 миллиарда были очень быстро израсходованы. Украинские СМИ писали, что деньги пошли на социальные выплаты, то теперь муссируется другая версия. Оказывается, эти деньги украл Янукович. Мол, за время своего президентства Янукович вывел из страны 100 млрд. долл., причём 32 млрд. долл. в виде наличных денег. Очевидно, авторы этих фантазий (среди них и бывший генеральный прокурор Олег Мохницкий, и бывший депутат Верховной рады Николай Томенко) плохо понимают финансовую систему страны. И поддерживает эти фантазииПорошенко. Ему очень понравилась версия кражи 3 миллиардов долларов российского займа в виде мешков с наличностью.

Окончательного вердикта по российскому займу Украине Лондон ещё не вынес. Если для России вердикт будет отрицательным, возможности оспорить его с помощью апелляций у Москвы не останется. Для России это будет означать потерю 3 миллиардов долларов. А у других государств, получивших российские займы и кредиты, появится соблазн уходить от выполнения своих обязательств со ссылкой на лондонский «прецедент». Такая политизация международных судов и арбитражей подрывает основы всей системы международного финансового права.

P.S. А по поводу смешного утверждения о том, что заём России Украине был «взяткой Януковичу», замечу следующее: рассматривая мир международных займов и кредитов под этим углом зрения, надо признать, что практически все займы и кредиты Всемирного банка и МВФ являются «взятками» первым лицам государств-получателей. Джон Перкинс в знаменитой книге «Исповедь экономического убийцы», опираясь на свой практический опыт навязывания разным странам кредитов Всемирного банка, так все эти кредиты и назвал.

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