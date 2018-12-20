Чем выше курс доллара, тем сложнее многим любить Родину. О мнимых и истинных патриотах

О мнимых и истинных патриотах

Чем выше курс доллара, тем сложнее многим любить Родину. Можно, конечно, этот факт отрицать, но куда девать злость, когда зарплаты остаются стабильно печальными, а цены, как полоумные, скачут вверх?

На фоне трудностей сейчас многие начали изображать из себя патриотов. Тяжело, мол, но я -- весь из себя такой правильный человек! -- страну свою люблю. Чуть ли не на лоб себе пишут большими буквами: ПАТРИОТ! А сам - на Майбахе в государственный фонд едет, икру на заднем сиденье жрёт.

Патриотизм в моём понимании -- это нечто принципиально другое.

Анастасия Гурьева (16 лет), Томск. Фото: youtube.com Анастасия Гурьева (16 лет), Томск. Фото: youtube.com

Вот эту 16-летнюю красивую девушку со строгими чертами лица и глубокими, печальными глазами я могу назвать патриоткой России.

Почему?

А вы послушайте.

Анастасия Гурьева (16 лет) - Сердце земли моей

На словах «Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей» я сдалась. Не выдержала. Заревела.

Настя Гурьева из Томска победила в конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина?», о котором я уже писала.

Тронул меня этот проект. Очень тронул. Он -- некоммерческий. Организовали его молодые ребята из Питера. Без финансовых вливаний сверху «на патриотизм». Без кураторов. Без лицемерия и очковтирательства.

И организаторы, и участники конкурса, которые песнями напомнили нам, как многострадальна наша земля, как сильна, как любима, как до слёз она красива, -- вот они настоящие патриоты России.

А вовсе не бойкие и ретивые нео-комсомолки и комсомольцы, деятели, рвущие на себе шёлковые рубашки Армани, изображающие то, чего не испытывают.

А кто для вас -- настоящий патриот России? Опишите этого человека.

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Анастасия Гурьева - Плач матери

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Размышлизмы из Сети...ну очень в ТЕМУ..

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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ, выведенная в ОТДЕЛЬНОСТЬ, - это такое же уродство, как и отдельная рука или нога: расчлененка… ЧЕМ СОВЕРШЕННЕЕ ЯЗЫК, тем меньше у народа отдельной философии. Словарь Даля по философскому оснащению превосходит специализированные философские талмуды. Правополушарным русским нет необходимости иметь какой-то особый философский протез…

У нас философия вживлена в язык, в сказку, в роман, в песню, в душу… Русский человек (во всей массе своей) - он ВСЕ МОЖЕТ, он в любое время и в любом месте системщик - и философ, и психолог, и строитель, и воин, и государственник

Кстати, именно в таком плане я оцениваю и феномен Василия Шукшина. "Такие люди рождаются раз в сто лет!.." - провозгласили на одном из юбилейных мероприятий в Сростках, на родине Шукшина. Ну, и глупость же сказали!..

Да такие люди в России рождаются ТЫСЯЧАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

Ну, вот один из них поехал в Москву, стал Шукшиным… Другие устроились на авиастроительный завод, теперь их самолеты в небе танцуют… А третьи в деревне остались, но талантов у них от этого не убавилось: да ты без таланта - пойди просто выживи-ка в наших условиях: с одного боку Природа закаляет, а с другого правительство житья не дает… Да за таких битых как мы двух небитых маловато будет…

Шукшин продемонстрировал ОБЫЧНУЮ МЕРУ ТАЛАНТЛИВОСТИ ЛЮБОГО РУССКОГО… И никакой УНИКАЛЬНОСТИ в его феномене нет!..

Пока моя милая Россия, как пастушок, заслушалась заклинания капиталистов-утопистов, убаюкали они ее, обобрали, нашкодили… Но пастушок проснется и пойдет вновь собирать рассредоточившееся, заблудившееся стадо: "Вот сюда, милые… Проходите… Здесь у нас опыт накоплен по выживанию в жесточайших условиях: такая война, знаете ли, была, вечная разруха… Да и рЯформы перманентные… Что, священная частная собственность у вас, говорите?.. Заводы, скважины и пароходы?.. Вы уже и Луну распродаете?.. А вы ее делали?.. А раскупленную Землю вы изготовили?.. Купчую-то у какой высшей инстанции оформили?.. Вы эти свои бумажки для туалета приберегите!..

И пойдем наслаждаться солнышком, ветерком, по душам поговорим, денек сегодня на загляденье!.."

Вот так оно и будет!.. Недолго уже в богатых и бедных играть осталось!.. Птица мудрости жареный петух уже клювик свой точит…

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Ранее публиковалось

Как и за что был убит Василий Шукшин

Источник: cont.ws