Большая пресс-конференция В.В. Путина
13:13. 20 декабря 2018 Просмотров - 228 5 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Концерт Маслякова.
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включилв в 13., и попала на вопрос :Возможен ли отход к социализму ,т.к. люди тоскуют по жизни в СССР.Ответ :Нет,нет,никогда ,может элементы помощи за чертой бедности и бла,бла в этои русле.Все!,бедное мое поколение ,вынужденное наблюдать это быд—ое элитное сообщество избганных и чиновничества(не уверена ,что они платят военным достаточно ,чтобы не переживали за будущее своих детей ,а это основной момент,мешающий жить в покое)сподобятся что-то оторвать от своих любимых деток для подчиненных работающих.Трижды не верю в это.Но зато уверена,что они будут со злостью, до последнего русского отстаивать свое “”заработанное”” от посягнувших, любых,внутри,извне и нагнетать патриотизм.Печально,но дети уже поняли ,что им никто ничего не должен-взять или заработать зависит от каждого лично.Я не была ярой сторонницей Путина и не буду уже,но остальные настолько хуже,что лучше вообще их не обсуждать,чтобы не расстраиваться.Телевизор выключила на полуфразе,ибо дальше словесный помет,ничего детям не достанется от земли ,улиц-ни учителей ,ни врачей.Ничего.Вы наверное не посмотрели состав Роснефтегаз,там Шредер,Дадли,с катара,с СА-Путин уже высоко,далеко ,нужным поделился ,потому и спокоен.А вы тут деритесь ,пикируйтесь,верьте в Светлые силы,ибо реальность вам не подвластна.
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Почти год на сайте,признайтесь Мари(пока ещё можно,скоро сажать,говорят,будут)не яро,но ведь вы ему симпатизировали,вместе с “тёплой компанией” сневаров,саней и стипанычей.
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Людей судят по делам, а не по регулярным посиделкам и пустой болтовнёй ни о чём…
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Смачно гвозди забивает в крышку гроба народа,уверенно,видать заручился поддержкой,а ведь как дышал…