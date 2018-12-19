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Выход США из ДРСМД предопределен

09:22. 19 декабря 2018 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:


В МИД РФ сообщили, что США по дипломатическим каналам уведомили Москву, что выход США из договора ДРСМД дело решенное, что делает всю сопутствующую риторику на тему, кто в этом виноват – частью информационной войны, где задача уже не спасти/модернизировать договор, а переложить ответственность за его ликвидацию.

США как инициаторы выхода из договора, по понятным причинам пытаются представить дело так, будто причиной выхода из договора являются действия России, при этот никаких фактических доказательств этому они не предоставляют, действуя по принципу "у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, просто поверьте нам на слово". Подход нам хорошо знакомый и отнюдь не новый.
Россия в свою очередь резонно указывает на то, что инициатива разрыва договора исходит от США, которые в достаточной степени не обосновали причины своего выхода из договора, а общаться на языке ультиматумов, как того хотел бы Вашингтон, Москва не будет.
Соответственно, при таких линиях поведения, после истечения указанного Вашингтоном двухмесячного срока, США автоматически выйдут из ДРСМД, что подстегнет гонку вооружений, а также поставит под вопрос будущее других договоров об ограничении вооружений – как ядерных, так и неядерных.

Дипломатия ЕС прекрасно понимает, что издержки прогрессирующего конфликта лягут в том числе и на Европу, поэтому из Брюсселя продолжаются призывы к Москве и Вашингтону договориться, чтобы избежать гонки вооружений, но при текущей линии поведения Вашингтона, маловероятно, что к Европе прислушаются. Китай же еще ранее проинформировал, что он этот договор не подписывал и не видит смысла связывать себя подобными ограничениями, при этом Китай также формально призвал сохранить договор. Пекин ясно дал понять, что цепляться за него ценой уступок США он не будет.

В итоге, договор ДРСМД становится очередной жертвой разрушающегося поздневашингтонского мироустройства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гонка вооружений, ДРСМД, Европа, ес, Китай, Россия, США
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