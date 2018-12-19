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Вторая Отечественная война. Часть 3

10:17. 19 декабря 2018 Просмотров - 323 Нет комментариев Опубликовал:


Вторая Отечественная война. Часть 1
Вторая Отечественная война. Часть 2
Благословение новых Георгиевских кавалеров
1. Благословение новых Георгиевских кавалеров

Благословение новых Георгиевских кавалеров
1. Благословение новых Георгиевских кавалеров

Пристрелка винтовок
2. Пристрелка винтовок

Зимний день
3. Зимний день

Разрыв снаряда
4. Разрыв снаряда

В ходе сообщения
5. В ходе сообщения

На походе
6. На походе

Вид из бойницы на немецкие окопы
7. Вид из бойницы на немецкие окопы

На позиции
8. На позиции

Старое кладбище
9. Старое кладбище

Перед боем
10. Перед боем

Поход к месту ночлега
11. Поход к месту ночлега

На походе
12. На походе

На походе у колодца
13. На походе у колодца

Богослужениеiе в походе
14. Богослужениеiе в походе

Ход сообщения и наблюдательный пункт
15. Ход сообщения и наблюдательный пункт

Минута затишья
16. Минута затишья

Раздача наград
17. Раздача наград

Раздача Георгиевских крестов. Молебен
18. Раздача Георгиевских крестов. Молебен

Весенняя забава
19. Весенняя забава

Тушение пожара
20. Тушение пожара

В окопах
21. В окопах

Водопой
22. Водопой

Крепостная пушка
23. Крепостная пушка

В окопах
24. В окопах

Обед на отдыхе
25. Обед на отдыхе

Обедня отошла
26. Обедня отошла

Землянки Штаба полка
27. Землянки Штаба полка

На наблюдательном пункте
28. На наблюдательном пункте

Походная кухня, разбитая снарядом
29. Походная кухня, разбитая снарядом

На наблюдательном пункте
30. На наблюдательном пункте

Благословенное гнездо
31. Благословенное гнездо

У батальонного блиндажа
32. У батальонного блиндажа

Уютный уголок
33. Уютный уголок

Братская могила
34. Братская могила

Батарея на походе
35. Батарея на походе

На позиции
36. На позиции

Выстрел
37. Выстрел

Наводка орудия
38. Наводка орудия


Источник: humus.livejournal.com

Метки: великая война, история, Россия, фото
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