Вторая Отечественная война. Часть 3

1. Благословение новых Георгиевских кавалеров1. Благословение новых Георгиевских кавалеров2. Пристрелка винтовок3. Зимний день4. Разрыв снаряда5. В ходе сообщения6. На походе7. Вид из бойницы на немецкие окопы8. На позиции9. Старое кладбище10. Перед боем11. Поход к месту ночлега12. На походе13. На походе у колодца14. Богослужениеiе в походе15. Ход сообщения и наблюдательный пункт16. Минута затишья17. Раздача наград18. Раздача Георгиевских крестов. Молебен19. Весенняя забава20. Тушение пожара21. В окопах22. Водопой23. Крепостная пушка24. В окопах25. Обед на отдыхе26. Обедня отошла27. Землянки Штаба полка28. На наблюдательном пункте29. Походная кухня, разбитая снарядом30. На наблюдательном пункте31. Благословенное гнездо32. У батальонного блиндажа33. Уютный уголок34. Братская могила35. Батарея на походе36. На позиции37. Выстрел38. Наводка орудия

Источник: humus.livejournal.com