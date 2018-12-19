Вторая Отечественная война. Часть 3
10:17. 19 декабря 2018 Просмотров - 323 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вторая Отечественная война. Часть 1
Вторая Отечественная война. Часть 2
1. Благословение новых Георгиевских кавалеров
1. Благословение новых Георгиевских кавалеров
2. Пристрелка винтовок
3. Зимний день
4. Разрыв снаряда
5. В ходе сообщения
6. На походе
7. Вид из бойницы на немецкие окопы
8. На позиции
9. Старое кладбище
10. Перед боем
11. Поход к месту ночлега
12. На походе
13. На походе у колодца
14. Богослужениеiе в походе
15. Ход сообщения и наблюдательный пункт
16. Минута затишья
17. Раздача наград
18. Раздача Георгиевских крестов. Молебен
19. Весенняя забава
20. Тушение пожара
21. В окопах
22. Водопой
23. Крепостная пушка
24. В окопах
25. Обед на отдыхе
26. Обедня отошла
27. Землянки Штаба полка
28. На наблюдательном пункте
29. Походная кухня, разбитая снарядом
30. На наблюдательном пункте
31. Благословенное гнездо
32. У батальонного блиндажа
33. Уютный уголок
34. Братская могила
35. Батарея на походе
36. На позиции
37. Выстрел
38. Наводка орудия
Источник: humus.livejournal.com