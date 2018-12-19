Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2018
- 16:26 ВСУ разместили в Рубежном девять ЗРК “Стрела-10″ и 15 автомобилей – НМ ЛНР.
- 16:13 Донбасс предложил Киеву новогоднее перемирие.
- 15:46 Помощь в 100 тыс. рублей получила семья погибшего на Донбассе добровольца.
- 14:45 Главный военный прокурор Украины врёт о небоевых потерях ВСУ.
- 11:20 Шустрый «БАРС» — на страже рубежей ЛНР (ВИДЕО).
- 00:16 Фильм “Добровольцы” (2018).
ВСУ разместили в Рубежном девять ЗРК “Стрела-10″ и 15 автомобилей – НМ ЛНР
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Донбасс предложил Киеву новогоднее перемирие
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Киеву объявить очередной режим прекращения огня на Донбассе с 22 декабря, но представители Украины пытаются «сломать повестку».
Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владислав Дейнего.
Предложение о перемирии сделали во время консультаций перед началом заседания подгруппы по безопасности Контактной группы.
От двусторонних консультаций к заседанию перейти пока не удается, отметил Дейнего.
«Представители Украины пытаются сломать повестку, сорвать обсуждение ключевых вопросов — заявление о введении режима прекращения огня с 22 декабря», — приводит 19 декабря его слова Луганскинформцентр.
19 октября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что боевые действия в Донбассе можно остановить за считаные часы. Хуг отметил, что за это время можно прекратить силовую часть конфликта, но на полное его завершение потребуется гораздо больше времени.
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Помощь в 100 тыс. рублей получила семья погибшего на Донбассе добровольца
Источник: fondvo.ru
Представители Благотворительного Фонда «Великое Отечество» посетили семью Сергея Д. (позывной Серый) из Санкт-Петербурга, чтобы вручить ей сертификат на 100 тысяч рублей. Эти средства были собраны всем миром, неравнодушными людьми, которые считают важным помочь тем, у кого война унесла кормильца.
В рамках действия программы помощи вдовам и сиротам Донбасса, в этом году Фондом «Великое Отечество» была оказана поддержка почти двум десяткам семей.
Истории тех, кто потерял близких людей на гражданской войне, очень похожи. Когда на Донбассе начался геноцид местного русского населения, все в семье Сергея Д. очень переживали. В тот момент, Елена Д. и представить себе не могла, что эта война затронет и ее с детьми. Сергей, как и большинство добровольцев, отправился на Донбасс, ничего не сказав семье.
За время службы в ополчении ни разу не ездил домой. Он очень скучал по семье, но знал, что если поедет домой на побывку, то не сможет вновь уйти на войну.
Сергей служил командиром отделения стрелковой бригады ДНР. 10 декабря 2014 года, он в составе разведгруппы из 5 человек выдвинулся в юго-восточный район поселка Каменка, для ведения артиллерийской разведки. В связи с плохими погодными условиями, вести разведку было невозможно и командиром группы было принято решение выдвинуть Андрея и еще одного разведчика вглубь поселка. Однако их группа была обнаружена противником. Завязался неравный бой с украинской ДШГ, в ходе которого Сергей Д. и его напарник погибли.
Только через три месяца, в феврале 2015 года, остатки тел погибших были обнаружены. После долгих экспертиз ДНК, в июле 2015 года, семья смогла похоронить Сергея на своей Родине.
У добровольца осталось двое детей — на момент гибели отца двойняшкам не исполнилось и года. После гибели супруга, вдова Елена долго не могла прийти в себя, но благодаря поддержке друзей и родственников, она смогла справиться с горем и продолжила воспитывать детей.
Собранные всем миром 100 тысяч рублей не могут вернуть в семью Д. отца и мужа, но на них можно приобрести то, в чем нуждаются ставшие сиротами близняшки.
Семья выражает глубокую благодарность Благотворительному Фонду «Великое отечество» за оказанную поддержку, а также благодарность всем людям, которые откликаются на призыв о помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Помочь таким семьям сможете и вы. Это сделать очень просто:
Отправить СМС на номер 3434: СВОИ (пробел) сумма. (Например: СВОИ 500)
2. Перечислением с банковской карты.
3. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.
4. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн.
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Главный военный прокурор Украины врёт о небоевых потерях ВСУ
Небоевые потери «сильнейшей армии Европы» с начала конфликта на Донбассе более, чем в три раза превышают боевые.
Такие выводы можно сделать, сопоставив сегодняшнее заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и недавние слова украинского главнокомандующего Порошенко.
«За 4,5 года военных действий уже более десяти тысяч небоевых потерь. Это трагедия.
В каждой армии есть небоевые потери: на учениях, от неосторожности. Задача по недопущению таких случаев возлагается на командиров воинских частей, соединений и подразделений.
Мы всего-навсего фиксаторы последствий. Но эту статистику в государстве в целом никто не ведет. В каждой службе отдельно. Складываем вместе — получаем такую картину», — заявил Матиос в интервью одному из украинских СМИ.
Показательно, что он при этом озвучил данные, которые сам же приводил ещё в октябре 2017 года.
За этот год ВСУ, даже если судить по открытым источникам, потеряли в пьяных драках и глупых самоподрывах не 10 и даже не 100 человек, а значит, можно сделать вывод, что украинскому командованию глубоко наплевать на своих «захисников» — «загиблых» и пропавших без вести даже никто не считает.
О боевых потерях ВСУ на Донбассе, напомним, позавчера вещал Порошенко. «2914 солдат и офицеров отдали свои жизни, чтобы защитить свою землю. Украинцы должны всегда помнить об этой цене независимости Украины», — заявил глава «незалежной» в ходе визита в Днепропетровск 17 декабря
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Шустрый «БАРС» — на страже рубежей ЛНР (ВИДЕО)
Военнослужащий Народной милиции ЛНР Дмитрий Подшебякин рассказал об отряде быстрого реагирования «БАРС» и его боевом пути.
«Сегодня есть замечательная возможность рассказать о специальном отряде быстрого реагирования “БАРС”, который создан в самом начале народного ополчения и имеет славный боевой путь.
Мы прошли бои от Краснодонского направления, участвовали во взятии Луганского аэропорта, в Дебальцевской компании, в освобождении села Переможное и многих других населенных пунктов, но главной задачей отряда является разведка.
В разведку поступают сильные и смелые духом люди, которые выполняют задачи, поставленные вышестоящим командованием, порой ценою своей жизни.
Он видит невидимое, слышит неслышимое, ведь разведка — это глаза и уши армии. Разведчики всегда были на высоте.
Отряд ждёт молодых людей, которые хотят служить в разведывательных подразделениях, обладают стойким и волевым характером, крепкие физически. Приходите в военкоматы и говорите, что хотите служить в рядах СОБР БАРС».
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
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Фильм “Добровольцы” (2018)
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