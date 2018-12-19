Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2018

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19 октября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что боевые действия в Донбассе можно остановить за считаные часы. Хуг отметил, что за это время можно прекратить силовую часть конфликта, но на полное его завершение потребуется гораздо больше времени.

Предложение о перемирии сделали во время консультаций перед началом заседания подгруппы по безопасности Контактной группы.

Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владислав Дейнего.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Киеву объявить очередной режим прекращения огня на Донбассе с 22 декабря, но представители Украины пытаются «сломать повестку».

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Источник: fondvo.ru

Представители Благотворительного Фонда «Великое Отечество» посетили семью Сергея Д. (позывной Серый) из Санкт-Петербурга, чтобы вручить ей сертификат на 100 тысяч рублей. Эти средства были собраны всем миром, неравнодушными людьми, которые считают важным помочь тем, у кого война унесла кормильца.

В рамках действия программы помощи вдовам и сиротам Донбасса, в этом году Фондом «Великое Отечество» была оказана поддержка почти двум десяткам семей.

Истории тех, кто потерял близких людей на гражданской войне, очень похожи. Когда на Донбассе начался геноцид местного русского населения, все в семье Сергея Д. очень переживали. В тот момент, Елена Д. и представить себе не могла, что эта война затронет и ее с детьми. Сергей, как и большинство добровольцев, отправился на Донбасс, ничего не сказав семье.

За время службы в ополчении ни разу не ездил домой. Он очень скучал по семье, но знал, что если поедет домой на побывку, то не сможет вновь уйти на войну.

Сергей служил командиром отделения стрелковой бригады ДНР. 10 декабря 2014 года, он в составе разведгруппы из 5 человек выдвинулся в юго-восточный район поселка Каменка, для ведения артиллерийской разведки. В связи с плохими погодными условиями, вести разведку было невозможно и командиром группы было принято решение выдвинуть Андрея и еще одного разведчика вглубь поселка. Однако их группа была обнаружена противником. Завязался неравный бой с украинской ДШГ, в ходе которого Сергей Д. и его напарник погибли.

Только через три месяца, в феврале 2015 года, остатки тел погибших были обнаружены. После долгих экспертиз ДНК, в июле 2015 года, семья смогла похоронить Сергея на своей Родине.

У добровольца осталось двое детей — на момент гибели отца двойняшкам не исполнилось и года. После гибели супруга, вдова Елена долго не могла прийти в себя, но благодаря поддержке друзей и родственников, она смогла справиться с горем и продолжила воспитывать детей.

Собранные всем миром 100 тысяч рублей не могут вернуть в семью Д. отца и мужа, но на них можно приобрести то, в чем нуждаются ставшие сиротами близняшки.

Семья выражает глубокую благодарность Благотворительному Фонду «Великое отечество» за оказанную поддержку, а также благодарность всем людям, которые откликаются на призыв о помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.