Сталин. Великая эпоха
Памяти И.В. Сталина – выдающегося государственного деятеля, гениального политика, величайшего полководца всех времён и народов
140 лет назад, 18 декабря 1878 года, родился Иосиф Виссарионович Сталин – величайший советский государственный и партийный деятель, революционер-большевик, выдающийся теоретик марксизма-ленинизма, ученик и соратник В.И. Ленина, продолжатель его великого дела, руководитель первого в мире социалистического государства – СССР, генералиссимус, творец победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Вехи его биографии – это этапы становления и развития СССР: форсированная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, построение социалистического общества. Под руководством Сталина наша страна одержала Великую Победу над фашистской Германией и превратилась в мировую сверхдержаву.
Никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть светлый и величественный образ И.В. Сталина из истории и народной памяти. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах трудящихся и коммунистов, а его жизнь и деятельность — вдохновлять на борьбу новые поколения борцов за Советскую власть и социализм.
Дело всей его жизни — борьба за освобождение трудящихся и победу коммунизма — будет продолжено и обязательно победит!
Слава великому Сталину!
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Сталин – в кривом зеркале фальсификаторов истории
Антикоммунизм сегодня в целом утрачивает приоритетное место в идеологии буржуазного реформаторства, ибо сегодня население России может наглядно сравнить «как было при коммунистах и как стало при ельцинистах». Другое дело — сталинская эпоха, которую отделяют от современности более сорока лет.
Поэтому с особой настойчивостью ныне выдвигается антисталинизм — крайне опасная форма антикоммунизма.
Нельзя не учитывать, что многие коммунисты восприняли как истину в последней инстанции хрущевские «откровения» на XX съезде КПСС. Буржуазная контрреволюция крепко погрела руки на этом. Ложь хрущевской «оттепели» была подхвачена «еврокоммунизмом» и оппортунистами ряда компартий. В связи с этим мы приветствуем выход книги Лудо Мартенса «Другой взгляд на Сталина», которая наносит чувствительный удар по антисталинизму.
Известно, что ученых оценивают по их открытиям, живописцев — по их художественным полотнам, писателей — по их книгам. Так и политиков следует оценивать по результатам их руководства государством. Результаты деятельности И.В. Сталина были грандиозны. Как говорил Уинстон Черчилль, «…он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием». Такой итог не случаен.
Сталин обладал важнейшими качествами политического лидера: правильно оценивал настоящую ситуацию, умел предвидеть будущее, правильно ставил цели и формулировал задачи, находил наилучшие пути их реализации, имел сильную политическую волю, способствующую достижению намеченного. Сталин был весьма яркой личностью.
Глубокий диалектический ум, разносторонность познаний, колоссальная работоспособность и выдающиеся организаторские способности. Он был тонким дипломатом, человеком скромным в повседневной жизни, далеким от стяжательства и жажды обогащения. Неопровержимых свидетельств тому сколько угодно.
Сталин не только заслужил огромный авторитет в международном революционном и коммунистическом движении, но после Ленина пользовался огромным уважением и любовью трудящихся. Народная любовь к Сталину превращалась в великую материальную силу, с помощью которой советским людям было легче преодолевать испытания, уготованные капиталистическим окружением первому в мире социалистическому государству.
Буржуазные реформаторы ныне по-хулигански издеваются над народной любовью и уважением к Сталину героического поколения строителей и защитников социализма. Это не может не вызывать отвращения у честных людей.
Н.С. Хрущев во многом потерял свой авторитет, потому что искоренял не пресловутый «культ личности», а народную любовь к Сталину. Зачем был переименован Сталинград на Волгоград? К чему было тайно, по-воровски, перезахоранивать Сталина? Достаточно было выделить отдельный зал в Мавзолее для саркофага Сталина, куда могли бы приходить все, кто хотел. Кто не хотел – мог не приходить.
Помещать в Мавзолей последующих руководителей партии и страны не пришлось бы. Не тот масштаб и не те результаты деятельности, да и народной любви не заслужили. Не бывает народной любви на пустом месте. Народ все прекрасно оценивает и, как правило, не ошибается. Он может симпатизировать авансам и обещаниями, но недолго. Так, вскоре над Хрущевым стали смеяться, над Брежневым – издеваться, Горбачева презирать, а Ельцина ненавидеть.
Почему идеологи буржуазии и ренегаты так ненавидят и до сих пор боятся Сталина? Почему в СССР, начиная с Хрущева, с остервенением уничтожали и уничтожают сталинские труды и литературу о Сталине?
Наверное потому, что железная сталинская логика способна и через полстолетия заворожить и увлечь непредубежденных читателей и исследователей, помочь им отделять высококачественную сталь ленинизма от ржавого лома оппортунизма, ревизионизма и других мелкобуржуазных поделок, состоящих сегодня на вооружении контрреволюции.
Ведь ненавистники Сталина воюют не с его эпохой как с реальным прошлым страны, а с выдумкой собственного больного злобствующего сознания. Идет не трудный поиск истины, а бесстыдное манипулирование ложью и собственным невежеством.
К примеру, утверждают, что стране пришлось заплатить непомерно высокую цену за достижения сталинского периода СССР. Как будто у сталинского руководства был выбор: так поступить хорошо, а так — плохо.
Чаще приходилось выбирать не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Назревали задачи, которые необходимо было решать без промедления, но при наличии крайне скудных ресурсов. Поэтому издержки сверхнапряжения и сверхэкономии оказались неизбежными.
Главное в том, что путь, избранный тогда и осуществляемый под руководством сталинского гения, был оптимальным. Советскому Союзу удалось за короткий срок пройти путь, который развитые страны проходили за столетия.
Или, например, говорят, что при Сталине в СССР бедно жили. Но жили тогда по средствам и по возможностям развивающегося производства. Опора на «собственные силы» была в 20 – 50 годы вынужденной. Советскому государству никто не помогал.
Но народное хозяйство у нас тогда не разворовывалось, как сейчас в России, а приумножалось. С каждым годом жизнь трудящихся улучшалась. Жить, действительно, становилось лучше и веселее с каждым годом.
Конечно, процесс развития общества не есть бесконфликтная благодать. При любых социальных изменениях ущемляются интересы каких-то слоев. Все дело в том, чьи интересы ущемляются: большинства или меньшинства, трудящихся или паразитов-эксплуататоров. Интересы людей труда при строительстве социализма не ущемлялись.
Отсюда — тот высокий уровень морально-политического единства советских людей, которые своей самоотверженностью и массовым героизмом остановили танковые армады Гитлера, рвавшиеся к жизненным центрам страны. Остановили и повернули вспять.
Великая Отечественная война подтвердила превосходство сталинской военной науки и руководства над прекрасно отлаженной военной машиной агрессора. Сталин стал олицетворением способности воюющего народа отстоять свои социалистические идеалы и будущее.
Сегодня воинствующий антисталинизм «освободил» историю войны от Верховного Главнокомандующего Красной Армии. Парадоксально, но победа советского народа в 1941—1945 годах, оказывается, по утверждению злобствующих антикоммунистов, была достигнута Советским Союзом не только вне Сталина, но и вопреки руководству Сталина. А на самом деле?
Обратимся к фактам.
Хрущев на XX съезде утверждал, будто «Сталин руководил военными действиями по глобусу». (??…) Вздорный оговор, который сразу же опровергли маршалы и генералы, работавшие со Сталиным. Однако, до сих пор жива версия, будто Сталин, узнав о начале войны, струсил, заперся на даче в Кунцево (под Москвой), неделю беспробудно пьянствовал, устранившись от всякой деятельности.
В действительности все было иначе.
22 июня 1941 года Политбюро и Сталин разрабатывают Обращение Советского правительства к народу, с которым выступил Молотов, принимаются указы о мобилизации, назначаются командующие фронтами и т. п.
23 июня — создана Ставка Главного Командования.
24 июня — совещание в кабинете Сталина с руководством промышленности.
25 июня — сформирована группа резервных армий во главе с Буденным.
27 июня — решение ЦК ВКП(б) о мобилизации коммунистов и комсомольцев.
29 июня — директива правительства и ЦК ВКП(б), озвученная 3 июля в исторической речи Сталина. Затем — посещение членами Политбюро Наркомата обороны.
30 июня — создание Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДОКУМЕНТЫ ОПРОВЕРГАЮТ ЛОЖЬ ХРУЩЕВА.
Наиболее распространены сегодня утверждения продажных историков, будто Сталин в 1937— 1938 годах обезглавил армию, репрессировал 300 тысяч командиров и политработников. Однако, в указанный период в Красной Армии всего было около 140 тысяч командно-политического состава.
В журнале «Молодая гвардия» (1989, № 9) опубликованы данные отчета замнаркома обороны СССР по кадрам, представленного Сталину, Молотову, Ворошилову и Берии 5 мая 1940 года. Достоверность этого отчета вне сомнений. Из него следует, что в 1937—1939 годах из Красной Армии было уволено 36 тысяч 898 командиров.
Из них более 75% уволены по возрасту, болезни, моральному разложению (пьянству) и служебному несоответствию. Остальные были уволены по политическим мотивам.
С августа 1938 года работала специальная комиссия, рассмотревшая около тридцати тысяч жалоб уволенных. На 1 января 1940 года эта комиссия восстановила на армейской службе 12 тысяч 481 командира, из них 10 тысяч 700 уволенных по политическим мотивам.
В высшем звене командного состава Красной Армии тогда было немало бывших царских офицеров, привлеченных на сторону Советской власти еще Троцким. В том числе Тухачевский, Якир, Уборевич и другие. Большинство из них, сохраняя предрассудки своего класса и среды, лояльно относились к новой власти.
Но были и такие, кто выражал недовольство, к примеру, кадровой политикой, ускоренным продвижением по службе выходцев из рабочих и крестьян. Выдающийся конспиратор Троцкий, высланный из СССР в 1929 году, ухитрялся поддерживать связь с недовольными. Думаю, что и иностранные спецслужбы не обходили их вниманием.
Многие серьезные историки Запада и сегодня считают, что в Советском Союзе в середине 30-х годов заговор военных все же был.
Сталин не заботился о своем престиже. Обнаружив сделанную ошибку, он всегда её признавал и умел исправить.
Так, например, пленум ЦК ВКП (б) 1938 года открыто признал беззакония, допущенные в отношении честных коммунистов и беспартийных. Это было опубликовано во всех газетах. Были реабилитированы многие тысячи людей, в том числе и видные военачальники. Кое-кому Сталин принес извинения лично.
В1939 году на XVIII партсъезде вновь говорилось о вреде, нанесенном необоснованными репрессиями. Съезд отменил чистки в партии, практиковавшиеся до этого времени.
В свете трагического опыта буржуазной контрреволюции в СССР это решение сегодня не выглядит оптимальным. Его негативные последствия проявились через полвека. Ленин был куда ближе к истине, когда говорил, что правящая партия должна постоянно очищать себя от «шкурников» и «примазавшихся».
Таковы лишь некоторые штрихи большой темы, требующей серьезных всесторонних исследований. В нашем обществе еще не созрели условия для объективной оценки И. В. Сталина и его времени. Хотя интерес к нему растет. ВКПБ считает своим долгом по мере возможности удовлетворять этот интерес…
Н.А. Андреева
генеральный секретарь ВКП(б),
«Серп и молот», № 6-7 (15-16), 1994 г., стр. 2
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Источник.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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“Народ все прекрасно оценивает и, как правило, не ошибается. Он может симпатизировать авансам и обещаниями, но недолго. Так, вскоре над Хрущевым стали смеяться, над Брежневым – издеваться, Горбачева презирать, а Ельцина ненавидеть.” – эта фраза ключ ко всей статье. Только эмоциональное отношение большинства является единственной верной оценкой лидера. После смерти Сталина начался закат СССР. Писал раньше, но повторюсь: Сталину удалось создать такую систему сдержек и противовесов в государстве, что окончательно сломать СССР смогли только через 40 (!!!) лет.
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Ввлерий, Вы правильно изложили мысль о Сталине и его последователей – разрушителей.
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= 10. Напомню : Н. Андреева – первая подняла голос против горбачева и горбачевщины.
«Не могу́ поступа́ться при́нципами» — опубликованное 13.03.1988 г. в «Советской России» ее письмо
осуждало перестроечные материалы с критикой социализма и политики И. В. Сталина.
J UDOV
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Партийная чистка — многие ставят знак равенства с репресиями. Но партийные чистки осуществлялись практически с момента создания партии и проводились, реугулярно с периодичностью полгода—год. Цель чисток было не «премированание», некотрых партийных функционеров, поездкой за государственный счет в Совловецкий монастырь по системе все включено или экстрим туром на “Беломорканал”. Где функционеры от партии могли наслаждаться красотами края не загружая себя государственными делами лет так этак 10—15.
Но нет, партийная чистка предполагала обычный отсев разных прилипал и тех кто не понимал программу и идеологию партии. Т.е это обычное самоочищение партии.
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Потрясающая информация у военного журналиста …https://www.facebook.com/profile.php?id=100014042626546&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDFdl6wrzNnDS0jH3gHqrsBeQK9yKfuSPjpwd3tnj4jYHNSdelEbEDCZbK9iMI-1-oz-q5THLkP4DZr&hc_ref=ARQAj4z2Y_nEVP5ttd8mRGybOL2N_BOvADI2FVBYLTIvSlBwhRr7qAkyHEMtizR5cqY&fref=nf..Я сегодня прочла ,всем сторонникам гения Сталина рекомендую.