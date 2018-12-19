Сталин. Великая эпоха

Памяти И.В. Сталина – выдающегося государственного деятеля, гениального политика, величайшего полководца всех времён и народов

140 лет назад, 18 декабря 1878 года, родился Иосиф Виссарионович Сталин – величайший советский государственный и партийный деятель, революционер-большевик, выдающийся теоретик марксизма-ленинизма, ученик и соратник В.И. Ленина, продолжатель его великого дела, руководитель первого в мире социалистического государства – СССР, генералиссимус, творец победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Вехи его биографии – это этапы становления и развития СССР: форсированная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, построение социалистического общества. Под руководством Сталина наша страна одержала Великую Победу над фашистской Германией и превратилась в мировую сверхдержаву.

Никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть светлый и величественный образ И.В. Сталина из истории и народной памяти. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах трудящихся и коммунистов, а его жизнь и деятельность — вдохновлять на борьбу новые поколения борцов за Советскую власть и социализм.

Дело всей его жизни — борьба за освобождение трудящихся и победу коммунизма — будет продолжено и обязательно победит!

Слава великому Сталину!

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Сталин – в кривом зеркале фальсификаторов истории

Антикоммунизм сегодня в целом утрачивает приоритетное место в идеологии буржуазного реформаторства, ибо сегодня население России может наглядно сравнить «как было при коммунистах и как стало при ельцинистах». Другое дело — сталинская эпоха, которую отделяют от современности более сорока лет.



Поэтому с особой настойчивостью ныне выдвигается антисталинизм — крайне опасная форма антикоммунизма.



Нельзя не учитывать, что многие коммунисты восприняли как истину в последней инстанции хрущевские «откровения» на XX съезде КПСС. Буржуазная контрреволюция крепко погрела руки на этом. Ложь хрущевской «оттепели» была подхвачена «еврокоммунизмом» и оппортунистами ряда компартий. В связи с этим мы приветствуем выход книги Лудо Мартенса «Другой взгляд на Сталина», которая наносит чувствительный удар по антисталинизму.

Известно, что ученых оценивают по их открытиям, живописцев — по их художественным полотнам, писателей — по их книгам. Так и политиков следует оценивать по результатам их руководства государством. Результаты деятельности И.В. Сталина были грандиозны. Как говорил Уинстон Черчилль, «…он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием». Такой итог не случаен.

Сталин обладал важнейшими качествами политического лидера: правильно оценивал настоящую ситуацию, умел предвидеть будущее, правильно ставил цели и формулировал задачи, находил наилучшие пути их реализации, имел сильную политическую волю, способствующую достижению намеченного. Сталин был весьма яркой личностью.



Глубокий диалектический ум, разносторонность познаний, колоссальная работоспособность и выдающиеся организаторские способности. Он был тонким дипломатом, человеком скромным в повседневной жизни, далеким от стяжательства и жажды обогащения. Неопровержимых свидетельств тому сколько угодно.

Сталин не только заслужил огромный авторитет в международном революционном и коммунистическом движении, но после Ленина пользовался огромным уважением и любовью трудящихся. Народная любовь к Сталину превращалась в великую материальную силу, с помощью которой советским людям было легче преодолевать испытания, уготованные капиталистическим окружением первому в мире социалистическому государству.



Буржуазные реформаторы ныне по-хулигански издеваются над народной любовью и уважением к Сталину героического поколения строителей и защитников социализма. Это не может не вызывать отвращения у честных людей.

Н.С. Хрущев во многом потерял свой авторитет, потому что искоренял не пресловутый «культ личности», а народную любовь к Сталину. Зачем был переименован Сталинград на Волгоград? К чему было тайно, по-воровски, перезахоранивать Сталина? Достаточно было выделить отдельный зал в Мавзолее для саркофага Сталина, куда могли бы приходить все, кто хотел. Кто не хотел – мог не приходить.



Помещать в Мавзолей последующих руководителей партии и страны не пришлось бы. Не тот масштаб и не те результаты деятельности, да и народной любви не заслужили. Не бывает народной любви на пустом месте. Народ все прекрасно оценивает и, как правило, не ошибается. Он может симпатизировать авансам и обещаниями, но недолго. Так, вскоре над Хрущевым стали смеяться, над Брежневым – издеваться, Горбачева презирать, а Ельцина ненавидеть.

Почему идеологи буржуазии и ренегаты так ненавидят и до сих пор боятся Сталина? Почему в СССР, начиная с Хрущева, с остервенением уничтожали и уничтожают сталинские труды и литературу о Сталине?



Наверное потому, что железная сталинская логика способна и через полстолетия заворожить и увлечь непредубежденных читателей и исследователей, помочь им отделять высококачественную сталь ленинизма от ржавого лома оппортунизма, ревизионизма и других мелкобуржуазных поделок, состоящих сегодня на вооружении контрреволюции.

Ведь ненавистники Сталина воюют не с его эпохой как с реальным прошлым страны, а с выдумкой собственного больного злобствующего сознания. Идет не трудный поиск истины, а бесстыдное манипулирование ложью и собственным невежеством.



К примеру, утверждают, что стране пришлось заплатить непомерно высокую цену за достижения сталинского периода СССР. Как будто у сталинского руководства был выбор: так поступить хорошо, а так — плохо.



Чаще приходилось выбирать не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Назревали задачи, которые необходимо было решать без промедления, но при наличии крайне скудных ресурсов. Поэтому издержки сверхнапряжения и сверхэкономии оказались неизбежными.



Главное в том, что путь, избранный тогда и осуществляемый под руководством сталинского гения, был оптимальным. Советскому Союзу удалось за короткий срок пройти путь, который развитые страны проходили за столетия.

Или, например, говорят, что при Сталине в СССР бедно жили. Но жили тогда по средствам и по возможностям развивающегося производства. Опора на «собственные силы» была в 20 – 50 годы вынужденной. Советскому государству никто не помогал.



Но народное хозяйство у нас тогда не разворовывалось, как сейчас в России, а приумножалось. С каждым годом жизнь трудящихся улучшалась. Жить, действительно, становилось лучше и веселее с каждым годом.

Конечно, процесс развития общества не есть бесконфликтная благодать. При любых социальных изменениях ущемляются интересы каких-то слоев. Все дело в том, чьи интересы ущемляются: большинства или меньшинства, трудящихся или паразитов-эксплуататоров. Интересы людей труда при строительстве социализма не ущемлялись.



Отсюда — тот высокий уровень морально-политического единства советских людей, которые своей самоотверженностью и массовым героизмом остановили танковые армады Гитлера, рвавшиеся к жизненным центрам страны. Остановили и повернули вспять.

Великая Отечественная война подтвердила превосходство сталинской военной науки и руководства над прекрасно отлаженной военной машиной агрессора. Сталин стал олицетворением способности воюющего народа отстоять свои социалистические идеалы и будущее.



Сегодня воинствующий антисталинизм «освободил» историю войны от Верховного Главнокомандующего Красной Армии. Парадоксально, но победа советского народа в 1941—1945 годах, оказывается, по утверждению злобствующих антикоммунистов, была достигнута Советским Союзом не только вне Сталина, но и вопреки руководству Сталина. А на самом деле?

Обратимся к фактам.

Хрущев на XX съезде утверждал, будто «Сталин руководил военными действиями по глобусу». (??…) Вздорный оговор, который сразу же опровергли маршалы и генералы, работавшие со Сталиным. Однако, до сих пор жива версия, будто Сталин, узнав о начале войны, струсил, заперся на даче в Кунцево (под Москвой), неделю беспробудно пьянствовал, устранившись от всякой деятельности.

В действительности все было иначе.

22 июня 1941 года Политбюро и Сталин разрабатывают Обращение Советского правительства к народу, с которым выступил Молотов, принимаются указы о мобилизации, назначаются командующие фронтами и т. п.

23 июня — создана Ставка Главного Командования.

24 июня — совещание в кабинете Сталина с руководством промышленности.

25 июня — сформирована группа резервных армий во главе с Буденным.

27 июня — решение ЦК ВКП(б) о мобилизации коммунистов и комсомольцев.

29 июня — директива правительства и ЦК ВКП(б), озвученная 3 июля в исторической речи Сталина. Затем — посещение членами Политбюро Наркомата обороны.

30 июня — создание Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДОКУМЕНТЫ ОПРОВЕРГАЮТ ЛОЖЬ ХРУЩЕВА.

Наиболее распространены сегодня утверждения продажных историков, будто Сталин в 1937— 1938 годах обезглавил армию, репрессировал 300 тысяч командиров и политработников. Однако, в указанный период в Красной Армии всего было около 140 тысяч командно-политического состава.

В журнале «Молодая гвардия» (1989, № 9) опубликованы данные отчета замнаркома обороны СССР по кадрам, представленного Сталину, Молотову, Ворошилову и Берии 5 мая 1940 года. Достоверность этого отчета вне сомнений. Из него следует, что в 1937—1939 годах из Красной Армии было уволено 36 тысяч 898 командиров.



Из них более 75% уволены по возрасту, болезни, моральному разложению (пьянству) и служебному несоответствию. Остальные были уволены по политическим мотивам.



С августа 1938 года работала специальная комиссия, рассмотревшая около тридцати тысяч жалоб уволенных. На 1 января 1940 года эта комиссия восстановила на армейской службе 12 тысяч 481 командира, из них 10 тысяч 700 уволенных по политическим мотивам.

В высшем звене командного состава Красной Армии тогда было немало бывших царских офицеров, привлеченных на сторону Советской власти еще Троцким. В том числе Тухачевский, Якир, Уборевич и другие. Большинство из них, сохраняя предрассудки своего класса и среды, лояльно относились к новой власти.



Но были и такие, кто выражал недовольство, к примеру, кадровой политикой, ускоренным продвижением по службе выходцев из рабочих и крестьян. Выдающийся конспиратор Троцкий, высланный из СССР в 1929 году, ухитрялся поддерживать связь с недовольными. Думаю, что и иностранные спецслужбы не обходили их вниманием.

Многие серьезные историки Запада и сегодня считают, что в Советском Союзе в середине 30-х годов заговор военных все же был.

Сталин не заботился о своем престиже. Обнаружив сделанную ошибку, он всегда её признавал и умел исправить.

Так, например, пленум ЦК ВКП (б) 1938 года открыто признал беззакония, допущенные в отношении честных коммунистов и беспартийных. Это было опубликовано во всех газетах. Были реабилитированы многие тысячи людей, в том числе и видные военачальники. Кое-кому Сталин принес извинения лично.

В1939 году на XVIII партсъезде вновь говорилось о вреде, нанесенном необоснованными репрессиями. Съезд отменил чистки в партии, практиковавшиеся до этого времени.



В свете трагического опыта буржуазной контрреволюции в СССР это решение сегодня не выглядит оптимальным. Его негативные последствия проявились через полвека. Ленин был куда ближе к истине, когда говорил, что правящая партия должна постоянно очищать себя от «шкурников» и «примазавшихся».

Таковы лишь некоторые штрихи большой темы, требующей серьезных всесторонних исследований. В нашем обществе еще не созрели условия для объективной оценки И. В. Сталина и его времени. Хотя интерес к нему растет. ВКПБ считает своим долгом по мере возможности удовлетворять этот интерес…

Н.А. Андреева

генеральный секретарь ВКП(б),

«Серп и молот», № 6-7 (15-16), 1994 г., стр. 2

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