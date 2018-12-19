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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 декабря 2018

20:04. 19 декабря 2018 Просмотров - 471 Один комментарий Опубликовал:

СРОЧНО: США начали вывод войск из Сирии

СРОЧНО: США начали вывод войск из Сирии | Русская весна

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом победа над ИГИЛ* не означает, что коалиция перестанет существовать. Сандерс отметила, США и их союзники по-прежнему будут готовы вернуться и защищать американские интересы в случае необходимости.

«Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и способов проникновения через наши границы», — добавила она.

Сроки эвакуации

Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что все сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение суток. Все вооруженные силы США покинут арабскую республику, когда закончатся финальные стадии операции против ИГИЛ.

По оценкам агентства, это произойдет через 60-100 дней.

Ранее Трамп объявил о победе над ИГИЛ. Глава государства написал в Twitter, что американским войскам больше незачем находиться в Сирии, пока он занимает пост президента.

Возможна подготовка провокации

Решение Трампа прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Так, в Госдуме не исключили провокаций в арабской республике после объявления о выводе американских войск.

По словам зампреда комитета по обороне Александра Шерина, Вашингтон может готовить подобный сценарий, чтобы оказаться вне подозрений.

«Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей», — сказал депутат.

По мнению парламентария, также эта информация может рассматриваться как попытка показать миролюбивость со стороны США или получить преференции в случае переговоров с Россией.

«Продолжат действовать через союзников?»

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что возможный вывод США войск из Сирии может иметь двойное дно. По его мнению, Вашингтон может вывести свои войска, но продолжать действовать через союзников.

«Логика диктует — если враг повержен, то с кем теперь воевать американцам? Или все же придется признать — да с той же законной властью Сирии, что подспудно предполагалось с самого начала», — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию президенту Башару Асаду и России.

«Решение поэтому может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных», — добавляет сенатор.

Он также не исключает, что уход американцев из Сирии действительно произойдет, но не уверен, что это изменит что-то в политической и военной обстановке в Сирии.

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* запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

США начали выводить войска из Сирии

Фото: © U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. Koster
США начали вывод войск из Сирии, заявили в Белом доме. Вашингтон объявил, что победа над “Исламским государством”* не означает, что коалиция перестанет существовать.
По словам представителя администрации, США переходят к новой фазе кампании в Сирии.
ф
Возможна подготовка провокации
а
Решение Трампа прокомментировали в обоих палатах российского парламента. Так, в Госдуме не исключили провокаций в арабской республике после объявления о выводе американских войск.
По словам зампреда комитета по обороне Александра Шерина, подобный сценарий может готовиться, чтобы не было никаких подозрений в адрес США.
“Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей”, — сказал депутат.
По мнению парламентария, также эта информация может рассматриваться как попытка продемонстрировать миролюбивость со стороны США или как попытка получить определенные преференции в случае переговоров с Россией.
а
“Продолжат действовать через союзников?”
а
Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что возможный вывод США войск из Сирии может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников.
“Логика диктует — если враг повержен, то с кем теперь воевать американцам? Или все же придётся признать — да с той же законной властью Сирии, что подспудно предполагалось с самого начала?”, — написал Косачев в Facebook.
По его мнению, Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию президенту Башару Асаду и России.
“Решение поэтому может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных”, — добавляет сенатор.
Он также не исключат, что уход американцев из Сирии действительно произойдет, но не уверен, что это изменит что-то в политической и военной обстановке в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

СРОЧНО: В Ставрополе уничтожены боевики ИГИЛ, готовившие теракт (ФОТО 18+)

СРОЧНО: В Ставрополе уничтожены боевики ИГИЛ, готовившие теракт (ФОТО 18+) | Русская весна

Сотрудники ФСБ уничтожили в Ставрополе группу боевиков ИГИЛ*, подозреваемых в подготовке терактов. При попытке задержания злоумышленники оказали сопротивление и открыли огонь по силовикам.

Ответным огнём террористы были ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ РФ нет.

Возбуждено уголовное дело по фактам подготовки теракта, создании террористической организации и незаконном ношении оружия. Идёт расследование.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

СРОЧНО: В Ставрополе уничтожены боевики ИГИЛ, готовившие теракт (ФОТО 18+) | Русская весна
СРОЧНО: В Ставрополе уничтожены боевики ИГИЛ, готовившие теракт (ФОТО 18+) | Русская весна
СРОЧНО: В Ставрополе уничтожены боевики ИГИЛ, готовившие теракт (ФОТО 18+) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Окопы в Кобани



Съемки с БПЛА. Траншеи YPG вырытые на окраинах Кобани.









На турецкой территории напротив Таль-Абъяда продолжается концентрация турецкой бронетехники. Кроме того, в этом районе появились группы боевиков Сирийской Свободной Армии.






Сирийско-турецкая граница в районе Таль-Абьяда.





Турция продолжает настаивать на том, что операция будет проведена в самое ближайшее время и США этому помешать не смогут.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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