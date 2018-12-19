Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 декабря 2018

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом победа над ИГИЛ* не означает, что коалиция перестанет существовать. Сандерс отметила, США и их союзники по-прежнему будут готовы вернуться и защищать американские интересы в случае необходимости.

«Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и способов проникновения через наши границы», — добавила она.

Сроки эвакуации

Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что все сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение суток. Все вооруженные силы США покинут арабскую республику, когда закончатся финальные стадии операции против ИГИЛ.

По оценкам агентства, это произойдет через 60-100 дней.

Ранее Трамп объявил о победе над ИГИЛ. Глава государства написал в Twitter, что американским войскам больше незачем находиться в Сирии, пока он занимает пост президента.

Возможна подготовка провокации

Решение Трампа прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Так, в Госдуме не исключили провокаций в арабской республике после объявления о выводе американских войск.

По словам зампреда комитета по обороне Александра Шерина, Вашингтон может готовить подобный сценарий, чтобы оказаться вне подозрений.

«Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей», — сказал депутат.

По мнению парламентария, также эта информация может рассматриваться как попытка показать миролюбивость со стороны США или получить преференции в случае переговоров с Россией.

«Продолжат действовать через союзников?»

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что возможный вывод США войск из Сирии может иметь двойное дно. По его мнению, Вашингтон может вывести свои войска, но продолжать действовать через союзников.

«Логика диктует — если враг повержен, то с кем теперь воевать американцам? Или все же придется признать — да с той же законной властью Сирии, что подспудно предполагалось с самого начала», — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию президенту Башару Асаду и России.

«Решение поэтому может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных», — добавляет сенатор.

Он также не исключает, что уход американцев из Сирии действительно произойдет, но не уверен, что это изменит что-то в политической и военной обстановке в Сирии.

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* запрещенная в РФ террористическая организация