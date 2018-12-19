Северный морской путь может стать не только российским

Очень много уже сказано о перспективах развития Северного морского пути. Благодаря таянию полярных льдов, эта водная артерия в обозримом будущем может составить серьезнейшую конкуренцию Суэцкому каналу, ведь скорость доставки грузов из Азии в Европу через СМП гораздо выше. В 2017 году 7 миллионов тонн грузов из 10,691 миллионов было перевезено по Северному морскому пути с помощью «Атомфлота». Всего через пару лет ожидается достижение уровня в 40 миллионов тонн, а в 2024, по планам президента Путина, и все 80 миллионов тонн. Особое значение придается увеличению экспорта через СМП ямальского СПГ в страны АТР.

Словом, перспективы захватывающие. Не приходится удивляться, что многие страны начали проявлять повышенный интерес к Арктике, которая географически и исторически находится в сфере особого влияния России. США строят новые ледоколы и готовят военный флот для действий в условиях Крайнего Севера. Китай, не самая арктическая держава, тоже приступил к строительству собственного ледокольного флота. Для сохранения лидерства в регионе и успешного соперничества с ведущими мировыми державами России потребуется вложение огромных денежных средств, и оно должно быть максимально эффективным. В этой связи большие вопросы вызывает недавнее решение наших властей передать управление Северным морским путем из ведения Министерства транспорта в руки госкорпорации «Росатом».

Закулисная борьба за СМП велась давно. Отстаивали передачу контроля над перспективной водной артерией госкорпорации Дмитрий Рогозин, его поддерживал глава правительства Дмитрий Медведев, а также влияние на решение президента Путина оказала позиция главы его Администрации Сергей Кириенко, который, к слову, длительное время «Росатом» возглавлял. В итоге Севморпуть «уплыл» из рук профильного министерства.

Так почему же это решение властей выглядит неоднозначным?

С одной стороны, «Росатом» - это объективно одна из самых успешных российских государственных корпораций. Она смогла сохранить большую часть советского научно-производственного наследия, и имеет массу успешных проектов за рубежом. Атомная отрасль является одним из главных столпов, на которых основываются претензии считать Российскую Федерацию великой державой.

С другой стороны, и на солнце есть пятна. Где большие государственные деньги, там и коррупция. В Сети можно найти данные, что не обошла стороной эта проблема и «Росатом». После получения контроля над Севморпутем руководство корпорации получит функции главного получателя и распорядителя огромных денежных средств, выделяемых государством на развитие Арктики, а также администратора доходов от эксплуатации СМП. Также «Росатом» будет проводить тендеры на концессии и определять победителей, которые и будут осваивать бюджетные деньги на развитие арктической инфраструктуры.

Государству же в лице Минтранса останутся теперь только «надхозяйственные» функции, не столько даже контроль, сколько «инструктирование»: определение правил ледокольной проводки, назначение портовых сборов и т.д.

Оптимисты скажут, что успешная госкорпорация сможет сделать успешным и СМП. Пессимисты скажут иначе. Наиболее пессимистичный прогноз таков: руководство «Росатома» через некоторое время под лозунгом «на один государственный рубль привлечь три частных» принимает решение об акционировании Севморпути для его более эффективного развития. При подобном развитии событий не будет странным появление у СМП китайских совладельцев. Впрочем, не будем заранее сгущать краски, наверняка все будет хорошо.

Источник: topcor.ru