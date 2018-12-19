С раннего детства я с большим трудом переносила любую ложь. И, в основном, всегда говорила правду. Дело в том, что я обостренный эмпат и через свое тело всегда переваривала все чувства людей, находящихся вокруг, или вдали, если я связана с ними эмоционально. Также ощущала мысленные посылы, через переживания в своем теле.

Причем здесь эмпатия и ложь, спросите Вы? Да вот причем…

Конечно, я разобралась в этом гораздо позже, когда повзрослела и стала осознанно следить за реакциями своего Тела.

Так вот, когда человек мне врал или врал рядом со мной кому-нибудь (а любую ложь видно сразу, даже без ясновидения, просто по реакциям человека) у меня было состояние в Теле, как будто в него вливают серную кислоту и еще я ощущала сильное чувство стыда, как мне тогда казалось, за то, что я знаю, что человек лжет. Это было не выносимо.

И чтобы это прекратить я сразу начинала судорожно что-то говорить – «что да.. я конечно понимаю, что это наверное так, но я не очень уверена». Потом с деланным оптимизмом спрашивала «ну это же правда, да?» и быстренько переводила тему. Потому что была на грани обморочного состояния от внутренней разъедающей боли. Мне казалось, что это очень стыдно поймать человека на лжи или другом преступлении, например воровстве.

Со временем, став старше и мудрее, продолжая уже спокойнее и тщательнее отслеживать реакции своего Тела, поняв, что я могу ему полностью доверять, я с удивлением обнаружила, что, оказывается, остро чувствую состояние человека, который в данный момент говорит неправду.

Я чувствую ЕГО стыд, ЕГО неудобство, Его кислотные ощущения, и это все называется одним словом – ЕГО СТРАХ…

С этого времени я точно знала, что делает ложь с нашим телом. Когда человек врет, он так или иначе испытывает страх разоблачения и ничего не может с этим поделать, потому что Тело – всегда говорит правду! Самое искреннее изобретение Бога в трехмерном мире - Это Тело.

По его неявным (энергетическим) реакциям, болезням, позам, жестикуляции, внешнему виду всегда видно – что происходит с Человеком, как он живет и какие у его есть неразрешенные проблемы.

Так вот, поскольку любая ложь вызывает чувство страха быть разоблаченным, хотим мы этого или нет, реакция Тела на него одна – кислотный коктейль гормонов стресса, который пожирает наш собственный организм и ведет его к различным болезням, вызывая сильнейший шок у клеток.

Дальше я начала отслеживать реакции своего тела, когда проницательные люди, авторитетные для меня говорили – «Ты обманываешь себя!». Представьте себе – реакция тела была подобной! Правда не такой сильной, поскольку не было реальной опасности – «Я вру, меня разоблачат и накажут!»

Но Тело реагировало ТАКЖЕ! И с этот времени отслеживание «самовранья» облегчилось. Так как я уже научилась легко отслеживать желание спрятаться от правды, по реакции своего Тела.

И чем тщательнее я разрушала иллюзии, тем счастливее и довольнее становилось мое Тело.

Ну еще бы! Порции кислотного коктейля становились все меньше и меньше. И с этого времени я точно знаю, что нет большего наслаждения на свете, чем честность с самой собой. Она помогает избежать огромного количества боли, которой мы каждый раз «награждаем» свое Тело, пребывая в иллюзии «самовранья».

Я точно знаю, что Честность с собой, это не героизм (хотя отчасти так), не высочайшая Духовность, не профессиональный подход. Это настоящая Любовь к Своему Телу, которое, таким образом, я берегу от разрушения и пыток.

Как-то по центральному телевидению показывали научно-популярный фильм«Ад», создатели те же, что и у фильма «Великая тайна воды». Поскольку я мало интересовалась исследованием ада была удивлена, просто до глубины Души, что обманщики и предатели чужого доверия, находятся на самом нижнем кругу ада – девятом. Гораздо ниже убийц, растлителей детей, ну и остальных, совершивших, на наш взгляд тяжелейшие преступления. На наш, но видимо не на взгляд ТОГО, Кто этот ад Создавал.

Меня просто поразила эта информация! Ввела в смятение. И я никак не могла понять – чем так провинились предатели… Хотя, уверена, что каждый человек, хоть раз в жизни проходил через опыт предательства ближним и знает, какая это страшная боль. Гораздо сильнее, чем любая физическая.

Но мы так привыкли врать себе, другим, даже самым близким! Ложь стала настолько нашей реальностью, что появилось такое понятие, как СПАСИТЕЛЬНАЯ ложь!!! Кто нынче, такую безобидную вещь как вранье, считает преступлением?

Размышлениям и разного рода анализу я посвятила много времени… И сделала вот такие выводы… Безусловно!! Они могут совсем не совпадать с Вашими.

Итак, когда-то в сознании людей не существовало никаких фильтров. Мы были ясновидящими, яснослышащими, ясночувствующими и это было Нормой! Все так жили! И, никто не задумывался, что это как-то по-особенному круто. Ну и? О какой лжи или предательстве могла идти тогда речь, когда Все абсолютно прозрачно?! Мы жили в Истинном Мире. И, конечно же, вообще не было даже понятия такого, что можно что-то скрыть или солгать, а тем паче предать доверие близкого. Это абсолютный миф в таком обществе.

Пришло время, когда силы Матрицы, лишили Человека этих возможностей. И создали вокруг мир полный иллюзии, в которую спящее человечество и погрузилось. Таким образом, было отобрано Право и возможность воспринимать мир объективно. А слепцами и глухими управлять легче всего. Им запросто можно внушить, что они Рабы, что они должны убояться «Того Кто их Создал и Беспредельно Любит». Иллюзорный мир вверг Человечество во тьму.

Очень легко было, создав чип, под названием Ум, внедрить в наше сознание абсолютно ложные ценности и страхи, тем самым отделив от Света и Реальной жизни. Вся жизнь человека, начал проходить у него в голове В бесконечной "словомешалке". И ложь стала нормальным и естественным явлением. В некоторых моментах, даже поощряемой.

Она брала свое начало от тех, кто управлял Землей. Они создали нам массу мифов, с ложными ценностями, в которых мы живем до сих пор. Ну например, такую хищную и иллюзорную ценность, как деньги.

Мы согласились с этим, даже наше сознание согласилось. Мы стали жить по этим законам. Мы стали оправдывать ложь, как свою, так и чужую. Мы забыли - Кто Мы!

Слава Богу, у каждого из нас есть орган, который невозможно обмануть, который не уснул в этом аду и сохранил прямую связь с нашей Истинной Сутью – это Сердце. Оно чувствует ложь и предательство напрямую и отзывается огромной болью. Остались бы мы Людьми, не будь Его, или нет - даже не знаю..

Ну и теперь вопрос…

Если бы в нас были активны прямое видение, слышание и знание?

Если бы мы были абсолютно прозрачны друг для друга?

Была бы возможна такая иллюзорная, лживая реальность, в которой мы сейчас пребываем?

Были бы возможны Все Те преступления, которые существуют в Нашем мире???

Можно было бы, просто подумать о зловредном действии против другого, когда Все Всё Видят, Слышат и Знают?!

Где твоя мысль, мгновенно, проявится в Сознании Всех?!

То есть получается, что Ложь (создание иллюзии), это изначальное преступление, которое порождает все остальные. Преступление против Истины.

Вот и ответ… Не будь лжи, все остальные круги ада были бы как пустыня Сахара в мертвый сезон. Ни тебе туристов, ни сафари и даже тушканчики попрятались. Пусто и тихо. Ну, а служителей ада перевели бы на другой объект… Возможно, после повышения квалификации.

Хорошая перспектива.

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