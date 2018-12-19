Подводный осмотр фрегата “Хельге Ингстад”

Видео подводных работ на затонувшем фрегате ВМС Норвегии "Хельге Ингстад". К середине декабря он совсем уже под воду ушел – на поверхности остался лишь небольшой кусок надстройки.Предполагается, что работы по подъему могут начаться после нового года, после чего корабль отбуксируют в Хааконсверн. Пока что с корабля сняли часть ракет и прикрепили цепи, с помощью которых его будут поднимать.Работы осложняет плохая погода, но норвежцы торопятся, так как чем дольше он пролежит на дне, тем меньше будет смысла в попытках его восстановления, если таковые последуют.

Источник: colonelcassad.livejournal.com