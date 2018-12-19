Париж под пятой оккупантов. 1940-1944

1. 1940. Гитлер в Париже. Кортеж проезжает по Елисейским полям и останавливается возле Эйфелевой башни и Триумфальной арки1. 1940. Гитлер в Париже. Кортеж проезжает по Елисейским полям и останавливается возле Эйфелевой башни и Триумфальной арки2. 1942. Немецкие войска в Париже3. 1942. Первый командующим LVF полковник Роже Лабон. Париж4. 1942. Выезд французских легионеров на восточный фронт. Париж, Восточный вокзал, 18 апреля5. 1942. Члены Легиона французских добровольцев против большевизма пришли на выставку «Европейская Франция». Париж, Гран пале, июнь6. 1942. Первая годовщина создания легиона французских добровольцев. Париж, 8 июля7. 1942. Французские и немецкие политические и общественные деятели, среди которых Жак Бенуа-Мечин, Р. Шлейер, Пьер Костантини и др. на памятной церемонии в честь павших бойцов Легиона. Париж, двор Дома инвалидов, август.8. 1942. Отъезд Даниэль Дарьё и других актрис для презентации фильма Анри Декуэна в Берлине9. 1942. Парижане на развалинах своей улицы после бомбардировки союзников10. 1942. Шлейер, Фернан де Бринон, Баркгаузен, Поль Марион и Бердт на открытии антибольшевистской выставки в зале Ваграм11. 1943. «Солдатское Кино», кинотеатр для немецкой армии. Париж, март12. 1943. Бюсты маршала Петена для ратуш и префектур. Мастерские национальных музеев. Париж, март13. 1943. Девушка развозит хлеб на велосипеде14. 1943. Дети на рождественском вечере маршала Петена15. 1943. Класс в государственной школе. Париж16. 1943. Митинг французской Народной партии. Париж, Зимний Велодром, август17. 1943. Модницы гуляют по бульварам18. 1943. Празднование второй годовщины Легиона французских добровольцев у Дома инвалидов. Париж, август19. 1943. Продажа акульего мяса у торговца рыбой. Париж, апрель20. 1943. Жак Дорио, политик, основатель французской Народной партии, едет по Елисейским полям во время демонстрации своей партии21. 1944. Митинг Легиона французских добровольцев на Зимнем велодроме. Генерал Эдгар Пуо и немецкие офицеры. Париж22. 1944. Генерал Эдгар Пуо, лидер Легиона французских добровольцев, с женой отправляется на Восточный фронт. Париж, апрель23. 1944. Лувр24. 1944. Служащие французского гестапо у здания своей штаб-квартиры25. 1944. Парижане толпятся вокруг сгоревшего немецкого танка, выставленного на площади Согласия26. 1944. Парижане поймали немецкого снайпера27. 1944. Американские военнослужащие покупают мороженое в киоске у собора Нотр-Дам де Пари после освобождения города28. 1944. Уинстон Черчилль и генерал Шарль де Голль на параде в Париже, 11 ноября

Источник: humus.livejournal.com