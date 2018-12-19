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Париж под пятой оккупантов. 1940-1944

10:19. 19 декабря 2018 Просмотров - 439 2 коммент. Опубликовал:


1940. Гитлер в Париже. Кортеж проезжает по Елисейским полям и останавливается возле Эйфелевой башни и Триумфальной арки
1. 1940. Гитлер в Париже. Кортеж проезжает по Елисейским полям и останавливается возле Эйфелевой башни и Триумфальной арки

1940. Гитлер в Париже. Кортеж проезжает по Елисейским полям и останавливается возле Эйфелевой башни и Триумфальной арки
1. 1940. Гитлер в Париже. Кортеж проезжает по Елисейским полям и останавливается возле Эйфелевой башни и Триумфальной арки

1942. Немецкие войска в Париже
2. 1942. Немецкие войска в Париже

1942. Первый командующим LVF полковник Роже Лабон. Париж
3. 1942. Первый командующим LVF полковник Роже Лабон. Париж

1942. Выезд французских легионеров на восточный фронт. Париж, Восточный вокзал, 18 апреля
4. 1942. Выезд французских легионеров на восточный фронт. Париж, Восточный вокзал, 18 апреля

1942. Члены Легиона французских добровольцев против большевизма пришли на выставку «Европейская Франция». Париж, Гран пале, июнь
5. 1942. Члены Легиона французских добровольцев против большевизма пришли на выставку «Европейская Франция». Париж, Гран пале, июнь

1942. Первая годовщина создания легиона французских добровольцев. Париж, 8 июля
6. 1942. Первая годовщина создания легиона французских добровольцев. Париж, 8 июля

1942. Французские и немецкие политические и общественные деятели, среди которых Жак Бенуа-Мечин, Р. Шлейер, Пьер Костантини и др. на памятной церемонии в честь павших бойцов Легиона. Париж, двор Дома инвалидов, август.
7. 1942. Французские и немецкие политические и общественные деятели, среди которых Жак Бенуа-Мечин, Р. Шлейер, Пьер Костантини и др. на памятной церемонии в честь павших бойцов Легиона. Париж, двор Дома инвалидов, август.

1942. Отъезд Даниэль Дарьё и других актрис для презентации фильма Анри Декуэна в Берлине
8. 1942. Отъезд Даниэль Дарьё и других актрис для презентации фильма Анри Декуэна в Берлине

1942. Парижане на развалинах своей улицы после бомбардировки союзников
9. 1942. Парижане на развалинах своей улицы после бомбардировки союзников

1942. Шлейер, Фернан де Бринон, Баркгаузен, Поль Марион и Бердт на открытии антибольшевистской выставки в зале Ваграм
10. 1942. Шлейер, Фернан де Бринон, Баркгаузен, Поль Марион и Бердт на открытии антибольшевистской выставки в зале Ваграм

1943. «Солдатское Кино», кинотеатр для немецкой армии. Париж, март
11. 1943. «Солдатское Кино», кинотеатр для немецкой армии. Париж, март

1943. Бюсты маршала Петена для ратуш и префектур. Мастерские национальных музеев. Париж, март
12. 1943. Бюсты маршала Петена для ратуш и префектур. Мастерские национальных музеев. Париж, март

1943. Девушка развозит хлеб на велосипеде
13. 1943. Девушка развозит хлеб на велосипеде

1943. Дети на рождественском вечере маршала Петена
14. 1943. Дети на рождественском вечере маршала Петена

1943. Класс в государственной школе. Париж
15. 1943. Класс в государственной школе. Париж

1943. Митинг французской Народной партии. Париж, Зимний Велодром, август
16. 1943. Митинг французской Народной партии. Париж, Зимний Велодром, август

1943. Модницы гуляют по бульварам
17. 1943. Модницы гуляют по бульварам

1943. Празднование второй годовщины Легиона французских добровольцев у Дома инвалидов. Париж, август
18. 1943. Празднование второй годовщины Легиона французских добровольцев у Дома инвалидов. Париж, август

1943. Продажа акульего мяса у торговца рыбой. Париж, апрель
19. 1943. Продажа акульего мяса у торговца рыбой. Париж, апрель

1943. Жак Дорио, политик, основатель французской Народной партии, едет по Елисейским полям во время демонстрации своей партии
20. 1943. Жак Дорио, политик, основатель французской Народной партии, едет по Елисейским полям во время демонстрации своей партии

1944. Митинг Легиона французских добровольцев на Зимнем велодроме. Генерал Эдгар Пуо и немецкие офицеры. Париж
21. 1944. Митинг Легиона французских добровольцев на Зимнем велодроме. Генерал Эдгар Пуо и немецкие офицеры. Париж

1944. Генерал Эдгар Пуо, лидер Легиона французских добровольцев, с женой отправляется на Восточный фронт. Париж, апрель
22. 1944. Генерал Эдгар Пуо, лидер Легиона французских добровольцев, с женой отправляется на Восточный фронт. Париж, апрель

1944. Лувр
23. 1944. Лувр

1944. Служащие французского гестапо у здания своей штаб-квартиры
24. 1944. Служащие французского гестапо у здания своей штаб-квартиры

1944. Парижане толпятся вокруг сгоревшего немецкого танка, выставленного на площади Согласия
25. 1944. Парижане толпятся вокруг сгоревшего немецкого танка, выставленного на площади Согласия

1944. Парижане поймали немецкого снайпера
26. 1944. Парижане поймали немецкого снайпера

1944. Американские военнослужащие покупают мороженое в киоске у собора Нотр-Дам де Пари после освобождения города
27. 1944. Американские военнослужащие покупают мороженое в киоске у собора Нотр-Дам де Пари после освобождения города

1944. Уинстон Черчилль и генерал Шарль де Голль на параде в Париже, 11 ноября
28. 1944. Уинстон Черчилль и генерал Шарль де Голль на параде в Париже, 11 ноября


Источник: humus.livejournal.com

Метки: война, история, Париж, фото, Франция
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2 коммент.»

  • 10678 9076
    Ирбис 19 декабря 2018 в 10:26 Ссылка Пометить
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    Да мифы это всё! Просто не было никакой оккупации, а было торжественное очередное объединение Европы в единое государство Третий Райх! Это потом был заключён политический договор, где этот европейский балаган был назван оккупацией!

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  • 2478 2256
    жора шапов 19 декабря 2018 в 10:30 Ссылка Пометить
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    Французы НЕ СТАЛИ воевать за СВОЮ страну. Так действует на поведение и умы пипла капитализм и сионизм. А потом осознанность своей никчемности спроецировали на своих-же (Де Голль вам в память), устроив люстрационный безпредел .

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