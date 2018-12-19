Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2018
- 13:55 Пауки в банке: раскольник Филарет собирается руководить новой «церковью» (ВИДЕО).
- 08:53 Курт Волкер встретился с Парубием и министром обороны Украины (ФОТО).
- 07:33 Не в коня корм: Украина потратит 15,4 миллионов грн на рекламу по CNN (ВИДЕО).
- 05:30 ВАЖНО: Генерал МВД из Петербурга обрекает волонтёра Донбасса к депортации на Украину (ФОТО).
- 05:00 О наболевшем: почему в ДНР не навели порядок в магазинах? (ФОТО).
- 02:30 Космический автофекал: неожиданные откровения Порошенко об украинском и русском языках.
- 01:29 МВФ одобрил для Украины кредит в $3,9 млрд, — Порошенко.
- Вчера 22:35 Впечатляющие цифры: Численность населения Украины стремительно сокращается.
- Вчера 21:33 Глава ЛНР прокомментировал закон об упрощении получения гражданства России.
Пауки в банке: раскольник Филарет собирается руководить новой «церковью» (ВИДЕО)
Глава распущенного «киевского патриархата» Филарет оправдал ожидания экспертов, которые были уверены, что главный украинский раскольник не выпустит бразды правления в сомнительных псевдорелигиозных структурах из своих рук.
19 декабря он заявил, что остаётся у руля «православной церкви Украины» (ПЦУ) и будет руководить новой структурой вместе с новым «предстоятелем» митрополитом Епифанием, пока она имеет статус митрополии.
По сути, 39-летнему Епифанию Филарет отводит лишь церемониальную роль — представлять новую структуру на международной арене.
Тем временем внутренние вопросы управления ПЦУ сосредоточатся в руках Филарета. Более того, он обещает, что займётся и внешней политикой после того, как ПЦУ «получит статус патриархата».
В ходе сегодняшнего выступления Филарет также заявил, что для Верховной рады подготовлена законодательная база, согласно которой на Украине останется «только одна украинская православная церковь», а все, кто не примкнет к «единственной канонической», по его мнению, структуре, будут считаться «раскольниками».
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Курт Волкер встретился с Парубием и министром обороны Украины (ФОТО)
Вчера, 18 декабря, куратор Украины от Госдепартамента США Курт Волкер провел в Киеве переговоры с министром обороны Степаном Полтораком.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В сообщении утверждается, что обсуждались «вопросы региональной безопасности и ситуация в Азовском и Черном морях, а также динамика милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым».
В частности, Степан Полторак отчитался о введении военного положения в ряде областей и отрапортовал о выполнении большей части запланированных мероприятий во время действия правового режима военного положения в определенных областях Украины по состоянию на 18 декабря.
«До 26 декабря планируется выполнить все мероприятия, что эффективно повлияет на боеготовность и способности ВС Украины», — говорится в сообщении.
После встречи с министром обороны Волкер провел переговоры и со спикером Рады Андреем Парубием и главами фракций.
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Не в коня корм: Украина потратит 15,4 миллионов грн на рекламу по CNN (ВИДЕО)
Министерство информации Украины заказало рекламные сюжеты о стране на ведущих мировых телеканалах. Компания-победитель должна обеспечить трансляцию рекламы на не менее 200 млн уникальных зрителей в месяц с круглосуточным вещанием без выходных минимум в 150 странах.
В приложении к договору между министерством и компанией прописано, что 580 раз должны выйти сюжеты длиной 30 секунд, из них не менее половины раз — в прайм-тайм.
Ролики должны сопровождаться «баннерной кампанией» на сайте телеканала с не менее 500 тысячами показов. Услуги будут предоставляться до конца 2018 года, но до полного исполнения условий контракта.
Госсекретарь ведомства Артем Биденко уточнил изданию «Украинская правда», что речь идет о размещении на CNN International 30-секундных роликах, которые популяризируют Украину, в частности украинский бренд «Ukraine now».
У богатых, как говорится, свои причуды, и европейское государство, по всей видимости, может позволить себе такие траты. Кроме того, отметим, что рекламные ролики о себе как правило заказывают страны с развитой туристической отраслью. Проще говоря: цель этой рекламы — привлечь туристов в страну в целом, не в какой-то конкретный отель или на какой-то конкретный курорт. Украина туристической отраслью похвастать не может.
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ВАЖНО: Генерал МВД из Петербурга обрекает волонтёра Донбасса к депортации на Украину (ФОТО)
Главное управление МВД по Петербургу и области отказало гражданке Украины Ирине Воронцовой в предоставлении временного убежища в РФ.
Об этом «Русской Весне» рассказали в петербургском отделении партии «Другая Россия».
«В середине сентября Ирина по предложению сотрудников Главного управления по вопросам миграции МВД (бывш. ФМС) подала заявление о предоставлении временного убежища. В течение трех месяцев с ней провели два собеседования и вручили уведомление об отказе: якобы у нее отсутствуют необходимые основания для этого.
На документе стоит подпись начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и области полковника Владимира Минченко. Это его принципиальная позиция — о деле Воронцовой он осведомлен, она лично была у него на приёме.
Он знает, что фамилия Воронцовой есть на печально известном сайте «Миротворец» и на Украине ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы за волонтерскую деятельность в Донбассе.
Мы считаем, что такая позиция г-на Минченко не может быть оправдана и противоречит неоднократным заявлениям российского руководства по теме необходимости поддержки беженцев с Украины, относящих себя к Русскому миру. «Другая Россия» требует отставки Минченко с поста начальника управления по вопросам миграции», — заявляют в партии.
Напомним, гражданка Украины Ирина Воронцова была в декабре 2017 года лишена вида на жительство в России. Поводом для этого послужило ее задержание на митинге в честь 100-летней годовщины Октябрьской революции.
Возвращение Воронцовой на Украину опасно для её жизни. Ещё с середины 2000-х годов на Украине она присоединилась к сторонникам Эдуарда Лимонова, принимала участие в акциях в защиту прав русских; с 2009-ого года живет в Петербурге, после начала конфликта в Донбассе занималась сбором и доставкой гуманитарной помощи для ополчения.
Муж Воронцовой — петербуржец, гражданин России — воевал в бригаде «Пятнашка», их анкеты есть на сайте «Миротворец».
В ближайшее время Воронцова намерена обжаловать решение ГУ МВД в суде.
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Любовь Шатохина, пресс-секретарь петербургского отделения партии «Другая Россия»
Справка: «Другая Россия» и война на Украине
С начала Евромайдана в Киеве в 2013 году, партия «Другая Россия» поддержала сторонников Антимайдана, а после — противников новой украинской власти в конфликте на Донбассе.
Заявление партии «Другая Россия», 21.02.2014
«На Украине продолжают развиваться драматические события. Фактически, в стране идет гражданская война. В связи с этим партия обязана заявить свою позицию. Заявляем.
Во внутриукраинском противостоянии мы ясно видим две стороны. На одной: западенцы-бандеровцы, генерал Власов, войска СС и Виктория Нуланд из Госдепартамента США. На другой традиционно тяготеющая к России Восточная и Южная Украина, город русской славы Севастополь и герои войны подпольщики Олег Кошевой и Сергей Тюленин.
В этой ситуации мы однозначно принимаем сторону своих — русских, а не чужих — «немцев». Все остальное от лукавого.
«Россия — всё, остальное — ничто!»
Партией «Другая Россия» было образовано добровольческое движение «Интербригады», через которое для поддержки ДНР и ЛНР в военном конфликте было переправлено в Донбасс около 2 тыс. добровольцев из России и других стран.
В ходе боевых действий в Донбассе погибло двое членов «Другой России», воевавших на стороне ополченцев — Евгений Павленко и Илья Гурьев.
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О наболевшем: почему в ДНР не навели порядок в магазинах? (ФОТО)
Как всем известно, пару месяцев назад правительство ДНР снизило пошлину на курицу и провело некоторые работы по отношению к нашим внутренним производителям.
Правительство договорилось не повышать цены, и были установлены некоторые ограничения, где оптом тушка стоит 116 руб., голень — 106 руб., бедро — 148 руб. и филе — 200 руб.
По согласованию между правительством и производителем, яйцо отборное стоит 55 руб. за десяток. Мелкие же категории колеблются от 40 до 50 руб.
При нормальной накрутке на реализацию (10%) уже на прилавке мы должны получить следующий ценник; тушка 128 руб., голень — 117 руб., бедро — 163 руб. и филе — 220 руб. Яйцо отборное должно стоить до 61 руб. за десяток, а среднее около 50 рублей. Откуда могут появится цены 75 рублей, не знаю.
Некоторые продавцы поют песни о цене 15% за доставку товара. Но я знаю совсем другую песню. Если покупатель желает заказать товар с доставкой, то добавочная стоимость на логистику составит 3 руб. с каждого килограмма. Цена установлена вне зависимости от расстояния. Если не устраивает, то каждый волен произвести самовывоз.
Вероятнее всего, накрутка 15% — это цена на их «копытные».
В результате 15% за доставку и 15% за реализацию. То есть алчность некоторых торгашей может достигнуть 30–35%, которая может нам стоить следующих деньжат: тушка — 147 руб., голень — 138 руб., бедро — 193 руб., филе 260 — руб., яйцо — 76 руб.
Причина такой жадности — в рыночной панике. О грядущем повышении цен мы слышали заранее, поэтому следовать торговому тренду очень легко. Поднял Вася, следом подняла Люба. За Васей и Любой наблюдает весь базар.
Кто-то, прослышав о повышении, продаёт домашку, которая, как известно, дороже фабричного скородела. А тут ещё праздники на носу, поэтому цену нужно взвинтить ещё выше.
Из личного опыта могу привести пример. Знаю мелкую производительницу полуфабрикатов, которая в домашних условиях лепит неплохие пельмешки, вареники и прочее, после чего сдаёт их на реализацию в местные магазины. Соотношение цена-качество, как нигде? хорошо подойдёт обычному потребителю. Дешевле и лучше «казённых» аналогов и прочих «Геркулесов».
В производстве задействованы все вопиющие виды сырья: мясо, яйца, мука и т. д., которые закупаются в тех же магазинах. Разумеется, в связи с общим подорожанием используемых продуктов, цена готового продукта должна вырасти пропорционально затратам. Но вот незадача: если производитель зарабатывает в среднем 6–8 тыс. за месяц, то с учётом повышенных цен, эти деньги потеряли свою покупательскую способность.
В результате производитель думает: «Я чё, лох что ли?», и помимо того, накидывает на стоимость пельмешей ещё 15–20% сверху. В результате, если пару месяцев назад средняя стоимость была 180 руб. за кг., то сегодня она составляет 216 руб. в закупке. После чего магазин резонно берёт свои 10% (21.6 руб.), и уже на ценнике красуется надпись «238» вместо старых 180. Вот и делайте выводы.
Однако не только накрутка повлияла на цены. Все наверняка слышали об одной из первопричин. В надежде на предыдущий урожай 2017 года, бывший вице-премьер вывез из Республики зерно на 1.5 млрд. руб., из которых обратно вернулась дырка от бублика.
Но вместо ожидаемых 460 тыс. тонн зерна, на полях ДНР было собрано всего 250. Т. к. на зерне держится не только мука и хлеб, но яйцо и курица, то результат очевиден. Игры ва-банк повысили цену комбикорма с 5 тыс. руб. до 8-ми.
Однако весь вопрос не только внутригосударственный. Влияют и внешние факторы. В прошлый раз я уже говорил о влиянии топлива на ценообразование. Общемировой скачок цен даже спровоцировал колоссальные беспорядки во Франции. За Францией жёлтые жилеты запестрели в Бельгии, Нидерландах, Греции, Израиле и в Великобритании.
Власти Египта, опасаясь реакции на повышение цен, ограничили продажу жёлтых жилетов и ждут годовщины беспорядков 2011 года, которые привели к отставке Хосни Мубарака. И это реакция на подорожание бензина, электричества, водоснабжения и продуктов питания.
Точно так же поднялись цены и в России, а Донбасс, в свою очередь, зависит от её экономики. Цены подскочили везде, и Донбасс — не исключение.
Другой вопрос в том, что в ДНР нет индексации зарплат и доходы стоят на месте. Кое-где зарплаты всё же были повышены, но только бюджетникам. Это и есть самое обидное. Экономика Донбасса не является частью экономики РФ, поэтому повышать выплаты не из чего. Хотелось бы, но увы, недостаток в средствах испытывает не только обыватель, но и вся государственная экономика.
Однако в России всё же обеспокоились о самых бедных слоях и в преддверии скачка цен подняли-таки зарплаты из бюджета собственного государства.
Сегодня же, зайдя в любой магазин, в адрес обновлённой власти можно услышать кучу негатива от покупателей. «Почему так дорого?» — жалуется кто-то перед колбасной витриной. «Проголосовали? Теперь не нойте», — резюмирует продавец.
Но если разобраться без эмоций. Что было сделано не так? Что стало причиной? Народу в большинстве видится вороватая верхушка, которая, лишь успев дорваться до власти, стала распихивать по карманам награбленное. И якобы просто нет других вариантов, как только повышать цены в убыток нищего народа.
Если же проследить новое законотворчество, то наблюдается снижение цен на акцизы, снижение торговых пошлин, лояльность к должникам по оплате услуг ЖКХ и местами её полная отмена семьям погибших. Разве это похоже на воровство и наплевательство по отношению к народу? Обратите внимание на методы стран бушующей Европы. Там ничего не понижают.
Ещё одним отличительным моментом можно обозначить сотрудничество новой власти ДНР и бизнеса. Скажем, прежняя власть так не работала и все вопросы решала предупреждениями и подвалами.
Сегодня же Глава довольно часто собирает за своим столом компетентных представителей бизнеса и вместе с ними ищет пути решения проблем и выработку торговой концепции, чтобы уже к новому году вернуть прежние цены. Но лично я не верю в столь быстрый результат. Если цены и удастся снизить, то не к новому году, а ближе к марту.
Разумеется, есть ещё уйма накипевших проблем, но о них говорить ещё рано. Можно лишь, уподобившись сетевым хнытикам, снова лить грязь.
К особо недовольным властью людям у меня есть вопрос: а что бы вы сделали на месте правительства? Вот скажем, собрали вы 15 тыс. подписей, получили 61% голосов, как Пушилин, или все 76, как Путин. И что тогда станете делать? Понизите цены? Но как? Можно, конечно, совершить безуспешную попытку уговорить производителя снизить цену, скажем, на 10% ниже разумного предела.
Производитель, разумеется, на это не пойдёт. А если даже в какой-то реальности и согласится, то убыток придётся компенсировать за счёт множества факторов.
К примеру, если это производитель курицы или яиц, то необходимый для птицы корм останется на прежней ценовой отметке, и чтобы производитель закупил корм по приемлемой цене, нужно те же действия произвести по отношению к остальным отраслям. И не забудьте, что в случае понижения цен в закупке, нужно снизить зарплаты персоналу предприятия, а это уже мы с вами.
По вопросу индексации зарплат всё тоже обстоит довольно сложно. Чтобы повысить зарплаты, нужно где-то взять денег. Это самое «где-то» — бюджет, который наполняется из налогов и торгово-промышленного оборота. Налоги платим мы, на заводах работаем мы и повышение зарплат тоже хотим мы.
Возьмём угледобычу, которая продаёт уголь по фиксированной цене и платит старые зарплаты. Чтобы повысить оплату труда шахтёрам, нужно повысить стоимость угля, на что покупатель повертит у виска пальцем и расторгнет договор. Ещё можно попытаться повысить объёмы добычи, для чего потребуется нанять ещё больше людей, которые тоже должны получать зарплату.
Может быть, я что-то не понимаю и вы можете предложить некоторые действия? Если так, значит предлагайте, находите пути решения проблем и развивайте Республику. Почему столь компетентные лица сорят в комментариях и зря сотрясают сети? Оставьте интернет тем, кто просто интересуется событиями, и пустите свой потенциал в нужном направлении. Если не можете, то не делайте вид непризнанного гения.
А пока у меня к власти только один вопрос: «Почему до сих пор не навели порядок в магазинах?»
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Космический автофекал: неожиданные откровения Порошенко об украинском и русском языках
Президент «Незалежной» практически с первых дней у власти выбрал для себя политику национализма. Он постоянно рассказывал о силе своей страны, которая заключается в сохранении украинской культуры и языка. С его подачи в государстве практически запретили русскую речь и всё больше подвергаются гонениям те, кто её использует.
Однако, как недавно выяснилось, для самого Петра Порошенко украинский вовсе не является родным языком. Оказывается, когда он пришел в правительство в 1998 году, то сам не знал ни слова на нём. До этого будущий президент-олигарх говорил и писал исключительно на русском.
Фактически выучить язык своей страны Порошенко заставило то, что он пошел на государственную службу.
И теперь этот человек поучает граждан Украины, а также требует ввести наказание за незнание языка своей страны?! Звучит более чем неубедительно.
Лицемерие главы Украины, кажется, достигло своего апогея. Несмотря на то, что треть населения страны буквально требует признать русский язык государственным, именно Петр Порошенко всячески этому препятствует.
Из-за желания еще больше обострить отношения с Москвой он даже готов забыть о своем собственном прошлом.
При этом глава «Незалежной» в очередной раз демонстрирует нам непоследовательное поведение, а также неадекватную оценку действительности.
Недавно в своем интервью он подчеркнул, что до сих пор хорошо знает русский язык и готов даже написать по нему диктант. Президент уверен, что сделает это без ошибок.
Однако не исключено, что это признание было сделано в некотором измененном состоянии, в котором Порошенко пребывает всё чаще и чаще в последнее время.
Под действием алкоголя он фактически признался, что нет ничего зазорного в использовании русского языка. Тогда почему же он является самым ярым его противником? Вряд ли на этот вопрос можно найти адекватный ответ.
Оговорки Порошенко
Следует напомнить, что странные речевые ошибки и оговорки Порошенко давно уже стали частью «народного предания». Все помнят его недавние фразы про «сапог украинских оккупантов» и «подлость украинской власти». Многие психологи считают, что такие высказывания — это признаки тяжёлого психического расстройства. А «вечно синий» президент продолжает радовать нас своими безумными откровениями.
Выступая с очередным ежегодным посланием к Верховной раде из его рта вырвался целый ряд неадекватных фраз.
Например, он рассказал о невероятной мощи ВСУ, имеющих космическую поддержку:
«Высокоточные дальнобойные средства огневого поражения, высокотехнологичная разведка, эффективная система управления, космическая поддержка, ПВО, мощные силы спецопераций, обновлённые военно-морские силы и другие признаки современной армии постепенно становятся в Украине реальностью», — сказал Порошенко с трибуны Верховной рады, говоря о том, что Украина стремится в блок НАТО «не с пустыми руками, а как солидный партнёр».
«Мы не будем молиться чужим Богам», — поведал он украинцам во время своего “спича” о томосе и создании автокефальной православной церкви. Ну, не знает шоколадный магнат, что у всех христиан в мире Бог один и тот же.
И буквально на днях он назвал автокефалию автофекалией, выступая после так называемого «объединительного собора» раскольников в Киеве
Вj время того же выступления перед Радой он публично заявил миру о необходимости «присутствия миротворцев на всей территории Украины».
Вот еще ряд замечательных высказываний, которыми Порошенко порадовал украинцев в своем ежегодном выступлении. Они выглядят особо смешными, если сопоставить эти фразы с действительностью.
— Мы с вами организовали трансатлантическую коалицию за Украину.
— Нам удалось за 4 года сделать больше чем за 23 года независимости.
— Мы создали армию, которая освободила две трети Донбасса
— Я, как президент, гарантирую честные выборы президента и парламента.
— Президент в условиях войны ни разу не попросил об увеличении своих полномочий. Ни разу.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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МВФ одобрил для Украины кредит в $3,9 млрд, — Порошенко
Сегодня, 19 декабря, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украины на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
«Еще одна хорошая новость — как и договаривались с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, Совет директоров МВФ принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на $1,4 млрд, который состоится в ближайшее время», — написал он.
Глава государства отметил, что данное решение Фонда является «еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях».
«Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов. Уверенно шагаем дальше», — добавил Петр Порошенко.
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Впечатляющие цифры: Численность населения Украины стремительно сокращается
Численность населения Украины уменьшилась.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Так в период с января по октябрь 2018-го года количество жителей Украины уменьшилось на 187,9 тысяч человек.
Согласно информации, численность имеющегося населения на Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42 198,5 тысяч человек.
«Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших — 59 рожденных», — отмечается в сообщении.
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Глава ЛНР прокомментировал закон об упрощении получения гражданства России
Упрощение получения российского гражданства поможет жителям республик Донбасса, курс которых направлен на интеграцию с РФ, заявил РИА Новости глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Госдума приняла закон, которым предлагается наделить президента РФ полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Как отмечается, предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.
«Киевская власть делает невыносимой жизнь своих граждан, вынуждая их искать защиты в других странах… Упростив получение российского гражданства, Россия продолжила поддержку граждан, проживающих в сложной общественно-политической и экономической ситуации.
Тем самым мы получаем еще одно подтверждение правильности выбора Донбасса, настроенного на интеграцию с Российской Федерацией», — заявил Пасечник.
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