Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2018

Как всем известно, пару месяцев назад правительство ДНР снизило пошлину на курицу и провело некоторые работы по отношению к нашим внутренним производителям.

Правительство договорилось не повышать цены, и были установлены некоторые ограничения, где оптом тушка стоит 116 руб., голень — 106 руб., бедро — 148 руб. и филе — 200 руб.

По согласованию между правительством и производителем, яйцо отборное стоит 55 руб. за десяток. Мелкие же категории колеблются от 40 до 50 руб.

При нормальной накрутке на реализацию (10%) уже на прилавке мы должны получить следующий ценник; тушка 128 руб., голень — 117 руб., бедро — 163 руб. и филе — 220 руб. Яйцо отборное должно стоить до 61 руб. за десяток, а среднее около 50 рублей. Откуда могут появится цены 75 рублей, не знаю.

Некоторые продавцы поют песни о цене 15% за доставку товара. Но я знаю совсем другую песню. Если покупатель желает заказать товар с доставкой, то добавочная стоимость на логистику составит 3 руб. с каждого килограмма. Цена установлена вне зависимости от расстояния. Если не устраивает, то каждый волен произвести самовывоз.

Вероятнее всего, накрутка 15% — это цена на их «копытные».

В результате 15% за доставку и 15% за реализацию. То есть алчность некоторых торгашей может достигнуть 30–35%, которая может нам стоить следующих деньжат: тушка — 147 руб., голень — 138 руб., бедро — 193 руб., филе 260 — руб., яйцо — 76 руб.

Причина такой жадности — в рыночной панике. О грядущем повышении цен мы слышали заранее, поэтому следовать торговому тренду очень легко. Поднял Вася, следом подняла Люба. За Васей и Любой наблюдает весь базар.

Кто-то, прослышав о повышении, продаёт домашку, которая, как известно, дороже фабричного скородела. А тут ещё праздники на носу, поэтому цену нужно взвинтить ещё выше.

Из личного опыта могу привести пример. Знаю мелкую производительницу полуфабрикатов, которая в домашних условиях лепит неплохие пельмешки, вареники и прочее, после чего сдаёт их на реализацию в местные магазины. Соотношение цена-качество, как нигде? хорошо подойдёт обычному потребителю. Дешевле и лучше «казённых» аналогов и прочих «Геркулесов».

В производстве задействованы все вопиющие виды сырья: мясо, яйца, мука и т. д., которые закупаются в тех же магазинах. Разумеется, в связи с общим подорожанием используемых продуктов, цена готового продукта должна вырасти пропорционально затратам. Но вот незадача: если производитель зарабатывает в среднем 6–8 тыс. за месяц, то с учётом повышенных цен, эти деньги потеряли свою покупательскую способность.

В результате производитель думает: «Я чё, лох что ли?», и помимо того, накидывает на стоимость пельмешей ещё 15–20% сверху. В результате, если пару месяцев назад средняя стоимость была 180 руб. за кг., то сегодня она составляет 216 руб. в закупке. После чего магазин резонно берёт свои 10% (21.6 руб.), и уже на ценнике красуется надпись «238» вместо старых 180. Вот и делайте выводы.

Однако не только накрутка повлияла на цены. Все наверняка слышали об одной из первопричин. В надежде на предыдущий урожай 2017 года, бывший вице-премьер вывез из Республики зерно на 1.5 млрд. руб., из которых обратно вернулась дырка от бублика.

Но вместо ожидаемых 460 тыс. тонн зерна, на полях ДНР было собрано всего 250. Т. к. на зерне держится не только мука и хлеб, но яйцо и курица, то результат очевиден. Игры ва-банк повысили цену комбикорма с 5 тыс. руб. до 8-ми.

Однако весь вопрос не только внутригосударственный. Влияют и внешние факторы. В прошлый раз я уже говорил о влиянии топлива на ценообразование. Общемировой скачок цен даже спровоцировал колоссальные беспорядки во Франции. За Францией жёлтые жилеты запестрели в Бельгии, Нидерландах, Греции, Израиле и в Великобритании.

Власти Египта, опасаясь реакции на повышение цен, ограничили продажу жёлтых жилетов и ждут годовщины беспорядков 2011 года, которые привели к отставке Хосни Мубарака. И это реакция на подорожание бензина, электричества, водоснабжения и продуктов питания.

Точно так же поднялись цены и в России, а Донбасс, в свою очередь, зависит от её экономики. Цены подскочили везде, и Донбасс — не исключение.

Другой вопрос в том, что в ДНР нет индексации зарплат и доходы стоят на месте. Кое-где зарплаты всё же были повышены, но только бюджетникам. Это и есть самое обидное. Экономика Донбасса не является частью экономики РФ, поэтому повышать выплаты не из чего. Хотелось бы, но увы, недостаток в средствах испытывает не только обыватель, но и вся государственная экономика.

Однако в России всё же обеспокоились о самых бедных слоях и в преддверии скачка цен подняли-таки зарплаты из бюджета собственного государства.

Сегодня же, зайдя в любой магазин, в адрес обновлённой власти можно услышать кучу негатива от покупателей. «Почему так дорого?» — жалуется кто-то перед колбасной витриной. «Проголосовали? Теперь не нойте», — резюмирует продавец.

Но если разобраться без эмоций. Что было сделано не так? Что стало причиной? Народу в большинстве видится вороватая верхушка, которая, лишь успев дорваться до власти, стала распихивать по карманам награбленное. И якобы просто нет других вариантов, как только повышать цены в убыток нищего народа.

Если же проследить новое законотворчество, то наблюдается снижение цен на акцизы, снижение торговых пошлин, лояльность к должникам по оплате услуг ЖКХ и местами её полная отмена семьям погибших. Разве это похоже на воровство и наплевательство по отношению к народу? Обратите внимание на методы стран бушующей Европы. Там ничего не понижают.

Ещё одним отличительным моментом можно обозначить сотрудничество новой власти ДНР и бизнеса. Скажем, прежняя власть так не работала и все вопросы решала предупреждениями и подвалами.

Сегодня же Глава довольно часто собирает за своим столом компетентных представителей бизнеса и вместе с ними ищет пути решения проблем и выработку торговой концепции, чтобы уже к новому году вернуть прежние цены. Но лично я не верю в столь быстрый результат. Если цены и удастся снизить, то не к новому году, а ближе к марту.

Разумеется, есть ещё уйма накипевших проблем, но о них говорить ещё рано. Можно лишь, уподобившись сетевым хнытикам, снова лить грязь.

К особо недовольным властью людям у меня есть вопрос: а что бы вы сделали на месте правительства? Вот скажем, собрали вы 15 тыс. подписей, получили 61% голосов, как Пушилин, или все 76, как Путин. И что тогда станете делать? Понизите цены? Но как? Можно, конечно, совершить безуспешную попытку уговорить производителя снизить цену, скажем, на 10% ниже разумного предела.

Производитель, разумеется, на это не пойдёт. А если даже в какой-то реальности и согласится, то убыток придётся компенсировать за счёт множества факторов.

К примеру, если это производитель курицы или яиц, то необходимый для птицы корм останется на прежней ценовой отметке, и чтобы производитель закупил корм по приемлемой цене, нужно те же действия произвести по отношению к остальным отраслям. И не забудьте, что в случае понижения цен в закупке, нужно снизить зарплаты персоналу предприятия, а это уже мы с вами.

По вопросу индексации зарплат всё тоже обстоит довольно сложно. Чтобы повысить зарплаты, нужно где-то взять денег. Это самое «где-то» — бюджет, который наполняется из налогов и торгово-промышленного оборота. Налоги платим мы, на заводах работаем мы и повышение зарплат тоже хотим мы.

Возьмём угледобычу, которая продаёт уголь по фиксированной цене и платит старые зарплаты. Чтобы повысить оплату труда шахтёрам, нужно повысить стоимость угля, на что покупатель повертит у виска пальцем и расторгнет договор. Ещё можно попытаться повысить объёмы добычи, для чего потребуется нанять ещё больше людей, которые тоже должны получать зарплату.

Может быть, я что-то не понимаю и вы можете предложить некоторые действия? Если так, значит предлагайте, находите пути решения проблем и развивайте Республику. Почему столь компетентные лица сорят в комментариях и зря сотрясают сети? Оставьте интернет тем, кто просто интересуется событиями, и пустите свой потенциал в нужном направлении. Если не можете, то не делайте вид непризнанного гения.

А пока у меня к власти только один вопрос: «Почему до сих пор не навели порядок в магазинах?»

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»