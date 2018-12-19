Ложная картина

Источник: www.stoletie.ru

Почему зарубежная тематика вытесняет из нашего информпространства тематику российскую.



Начиная с середины ноября федеральные СМИ «потчуют» нас сообщениями о массовых беспорядках во Франции. Каждый день. На всех теле- и радиоканалах (за исключением специализированных), почти во всех интернет- изданиях – это тема в числе наиболее горячих, а то и самая горячая. Часто именно с нее начинались и начинаются новости. Правда, была короткая пауза, когда в Страсбурге террорист расстрелял мирных граждан. Пока его ловили, новостью №1 для России стал французский теракт, а когда преступника поймали, в каждый российский дом опять вернулись «желтые жилеты», как назвали себя протестующие французы.

Вернулись вместе с российскими и зарубежными комментариями о действиях президента Э. Макрона, его кабмина, власти вообще, которая демократическим слезоточивым газом, резиновыми пулями и дубинками, гуманными водометами разгоняла демонстрантов, демократически поджигающих припаркованные машины, разбивающих витрины и окна, вступающих в стычки с полицией и армией. Ну чем не пример для наших либералов в плане утверждения прав человека?..

Впрочем, не о них речь. Цена вопроса гораздо больше. Что, для России, нет важнее именно этой темы? Почему для освещения социальных событий, происходящих в одной из стран ЕС и НАТО, и далеко нам не дружественной, российские СМИ не жалеют творческих сил, времени и места? И, естественно, — денег, на острую нехватку которых постоянно жалуются государству? И ведь это далеко не единичный пример, а практически — уже тенденция, ставшая, как ни странно, характерной для нашего свободного телевидения, радио и интернет-изданий, — этой главной по популярности и доступности информтриаде современной России. (Печатные СМИ а нашем информпространстве сейчас заметной роли не играют, в общей структуре медиапотребления газеты и журналы имеют долю до 2%).

Вспомните, как совсем недавно благодаря чрезвычайному человеколюбию наших СМИ вся Россия должна была сопереживать жителям Калифорнийщины, охваченной пожарами.

Этой темой, как теперь французской, нас тоже прессовали по полной программе, пока не сгорело все, что должно было сгореть, на пепелищах не побывал президент США Трамп, и только тогда наша информтриада успокоилась. (До того калифорнийцы и сам американский президент, замечу, ни разу не высказали сожаления по поводу страшных пожаров в нашей Сибири, а ведь мы ещё и помощь им предлагали… Кстати, не только американцам… И кто хотя бы «Спасибо!» нам сказал?)

…Ранее на всю Россию звучали рассказы-показы о потерявшихся в каких-то таинственных пещерах Таиланда местных подростках-спортсменах. Видимо, тоже близкой нам страны? Пацаны держались мужественно, благодаря тренеру в кромешной темноте освоили йогу, стали буддистами и выжили. В их спасении приняли участие добровольцы из разных стран, в том числе из России. Прочие граждане нашей страны, — особенно те, что тоже зажглись желанием поучаствовать в этой международной акции, но по каким-либо причинам не смогли, — получили, тем не менее, возможность присоединиться к ней: российское телевидение (и радио) командировало туда собственных корреспондентов, которые чуть ли не в круглосуточном режиме вели передачи с места события. По спутниковой связи, естественно, весьма дорогостоящей. Ради чего?

А сколько было тягомотных трансляций с презентаций, инаугураций, бракосочетаний, рождений (наследников) и т.п. вряд ли кому нужных в России событий, состоявшихся за рубежом. Но именно зарубежная тематика вытесняет из информпространства тематику российскую. Нам навязывают общественный дискурс через постоянное присутствие на нашем медиа-поле Трампа, Меркель, Мэй, других лидеров стран Запада, массы политиков и чиновников — вплоть до ничего не значащих, зато с откровенно русофобской позицией.

А где наши министры, чиновники, депутаты? Им что, зазорно поучаствовать в информвойне на стороне России? На Западе таким участием гордятся пожизненно, и масса желающих рвется в бой. В США, например, даже медаль придумали для бойцов (участников) холодной войны.

Но что особенно умиляет, так это постоянное присутствие в российском информпространстве Порошенко и прочих представителей условно независимой (от США) Украины, которые прилюдно выпрашивают у своих западных хозяев санкций для России и одновременно денег для себя, якобы каждодневно отражающих «российскую угрозу» для всего Западного мира. Мы не только пускаем в наш информационный дом этих нравственных извращенцев, но и — массово тиражируем их инсинуации а адрес России.

Благодаря широкому пиару на наших СМИ они начинают думать о себе как о «потрясателях вселенной», которым достаточно что-то шепнуть на ушко Трампу, как весь Запад сплотится вокруг них и растопчет «клятую» Московию. И вот уже от частого повторения на российском ТВ имена Трампа и Порошенко слились воедино, и на просторах России появился некий обобщенный защитник «незалежной» — грозный Трампошенко. Теперь есть опасения, как бы отдельно взятый Порошенко не лопнул от своего иллюзорного величия… Но в адрес России этот политический злыдень уже успел наговорить столько мерзостей, что при любом для него исходе «осадок» от него останется надолго, причем не только на Украине…

А наши СМИ его цитируют, цитируют, цитируют… Но особенно мутный поток русофобии льется с экранов российского ТВ. Политические гастарбайтеры, подвизающиеся на наших телеканалах в качестве экспертов уже пятый год подряд, в выражениях не стесняются. Они никого и ничего не представляют кроме себя и уже тем более — не украинский народ. Скорее, это пародии на истинных украинцев, вызывающие у россиян отторжение, аллергию на Майдан, Киев и всю Украину. Видимо, такую цель и преследуют устроители подобных шоу, ведь за то, что они позволяют себе говорить на ТВ, их бы в приличное общество пускать нельзя.

Однажды ведущий программы «Право голоса» Роман Бабаян (ТВЦ) рассказал, как во время поездки в Финляндию местные жители, узнав его, заметили: у них в стране за те высказывания, что позволяют себе украинцы и прочие участники его программы, привлекли бы… А в России какая, мол, великая свобода!.. Я бы назвал это иначе: беспредел и вседозволенность для очернителей государства Российского.

Думаете, после этого что-то изменилось в «Праве голоса»? Отнюдь, нет. На других каналах ситуация не лучше, если не хуже. Интересно, как бы чувствовали себя ведущие всех этих политических ток-шоу, если бы его участники из числа укров (либералов и прочих европейцев) пришли к ним домой и начали столь же беспардонно, грубо, вплоть до рукоприкладства (как на ТВ) выражать недовольство тем, как живут эти самые ведущие? Терпели бы, как вы думаете? А в своих программах они позволяют заезжим гастролерам оскорблять народ России, его историю, культуру, традиции, руководителей государства… Так и хочется спросить: а куда смотрит полиция?

Не хотелось бы ни на кого бросить и тени подозрений, но вырисовываются вполне определенные исторические параллели. Некий зловещий деятель из недавнего прошлого так определил пять принципов ведения пропаганды: апеллировать к человеческим чувствам, при этом избегая абстрактных понятий; использовать стереотипы и постоянно повторять одни и те же идеи; использовать постоянную критику врагов; применять только одну сторону аргументации; выделить одного врага и постоянно «поливать его грязью». Этот деятель — Гитлер, который в своей книге «Моя борьба» именно такие задачи ставил перед пропагандой. Ничего не находите общего с теми приемами, которые реализуют укропропагандисты и прочие телекликуши, используя в качестве общественной трибуны российские СМИ, и в первую очередь ТВ? Им, как выяснилось недавно, телевидение ещё и деньги платит за соучастие в этом антироссийском деле.

Плюс к этому существует ещё ряд тоже т.н. шоу, где коллективно ковыряются в общественных пороках, полощут белье известных персонажей, используя для доказательств новейшие технологии, в том числе полиграфы и исследования ДНК. Меня не удивляют рядовые участники этих передач, на печальных историях, горьких судьбах которых дельцы от ТВ «наваривают» кучи денег, — беднягам с изломанными жизнями хоть что-то, таким образом, перепадает. Меня возмущают «звезды», бывшие и нынешние, которые ради дешевой популярности готовы и маму родную продать. От таких передач гнилью пахнет…

А есть ещё — бесконечные, длящиеся месяцами, годами и даже десятилетиями сериалы про «ментов», после просмотра которых напрашивается однозначный вывод: одна половина населения страны преступники, вторая — полицейские. Причем, обе эти части, по сути, ничем не отличаются друг от друга, закон попирают одинаково.

О художественных достоинствах таких фильмом говорить не приходится, они низкопробны настолько, что критическому анализу вообще не поддаются, там нечего критиковать, там слезы, сопли, вопли, драки и пальба. Все! Сюжеты скроены, составлены, сшиты по единому образцу.

И все, о чем здесь говорится, всего-навсего публичные ростки наших СМИ, причем далеко не все, а корешки спрятаны глубоко, и простому обывателю невидимы и недоступны. Информтриаде обратная связь, как видим, не нужна, и любое мнение со стороны неправильное.

В какой-то степени утешает одно: речь приходится вести о многих, но все же не обо всех российских СМИ. Тем не менее картину, которую народ получает от своих масс-медиа, лучше всего, думаю, может охарактеризовать одно слово из лексикона известной персоны «12 стульев» Ильфа и Петрова – Эллочка-людоедка: «Мрак»! Иное определение подобрать чрезвычайно трудно.

По большей части СМИ показывают, рассказывают, пишут, как в «этой стране», по выражению либералов, все проваливается сквозь землю (асфальт, бетон), взрывается, горит, падает, разбивается, а общество деградирует, вымирает, спивается. Вроде, и нет другой жизни в России с победами, наградами, героями, подвигами, новыми заводами и фабриками, пшеничными полями и тучными урожаями, волонтерами, чемпионатами, наконец, со столь досадным для Запада импортозамещением, полетами в космос и удивительными достижениями ВПК… Люди как бы не ходят на работу, не рожают детей, не строят, не отдыхают – вообще не живут нормальной жизнью, а озабочены одним: как бы уцелеть.

И если бы российские СМИ периодически не освещали визиты президента РФ Владимира Путина в разные регионы, то впору было бы думать, что такой страны, как Россия, уже нет, что от нее осталось сплошное Дикое поле с ордами беснующихся укров (орков), орущих: «Москалей на ножи! Очевидно, не без участия российских СМИ, похоже, опосредственном по большей части, наше государство даже за самыми ближними рубежами, не говоря уже о дальних, заморских, называют Мордором (мрачное царство из «Властелина колец») и не жалеют грязи для его осквернения.

Чересчур многое из этой грязи воспроизводят российские СМИ. Примеров тому несть числа. Возьмем новостные агрегаторы. Для начала, скажем, такой популярный, как Рамблер. И зададимся вопросом: какую картину рисуют нам только заголовки. Итак, 16.12.2018 г.: «Украинских чиновников накажут за родню в России», «В Петербурге столкнулись полицейский УАЗ и легковой BMW», «В районе аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар», «Он стал криминальным боссом России», «Газ и водометы: полиция побеждает «желтых жилетов»… Что, радости пока мало? Возьмем заголовки повеселее: «Российская армия не боится санкций», «Трамп нарушает давние табу», «В России не признают созданную на Украине «новую церковь”»… Что-то и правда, оптимизму маловато, тогда вот такой: «Сборная России выиграла Кубок Первого канала» … Но рядом, увы, — «Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону» и «Фигуристам сборной России отказали в любви»…

Итак, с Рамблером не получилось, попробуем найти повод для радости на Гугле. Смотрим и выбираем. Есть! «Японская газета похвалила рыбную отрасль в России». И еще: «Легендарная «Бутырка» закрывается навсегда», «Ночь на 17 декабря может стать самой холодной с начала зимы в Москве», но рядом — «Со слякотью будут бороться перебрасыванием» (грязи на газоны)…

Да-с, поводов для оптимизма явно маловато, отправимся-ка на его поиски на Яндекс (новости). «В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста», «В центре Москвы избили и ограбили француза», «В московском ТРЦ на подземной парковке загорелся автомобиль», а далее, как говорится, и т.п. Сами попробуйте, может, у вас результат получится иным. Но игра, скажу вам, многозначимая, говорящая, хотя и безрадостная. Особенно если кроме сайтов агрегаторов пройтись ещё по другим известным изданиям. Вот, например, «Взгляд». Пара заголовков, бросающаяся в глаза сразу: «Задержан гендиректор дагестанской дочки Газпрома», «Захарова оценила поиски фейков о России телеканалом Би-би-си», «Берлин назвал условие строительства «Северного потока – 2»», «Родные Тереховой начали сбор денег на лечение актрисы»…

Оппозиционные издания даже смотреть не хочется… Иностранные (в переводе) — тоже. Там о любви к Родине нет ни слова, да и родины у нас разные. Но если пройтись ещё по содержанию только упомянутых выше и им подобных изданий, то и без оппо- и иноСМИ тошно становится. Практически получается, что российские средства массовой информации борются с Россией. Их смотрят и читают, в первую очередь, к ним прислушиваются, их обсуждают. И, главное, им доверяет большинство россиян. А как насчет ответной реакции, в смысле желания оправдать это доверие? Здесь, что называется, нуль на выходе.

По сути, население России вынуждено пребывать во враждебной виртуальной реальности, созданной хорошо знающими местные реалии, российскими же СМИ.

Приходится констатировать: мы сейчас находимся в более нелепом положении, чем та гоголевская унтер-офицерская вдова, которая якобы сама себя высекла, — мы реально продолжаем сами себя пороть, повторяя, тиражируя, умножая все те гадости, которые придумывают о нас наши, мягко говоря, недоброжелатели. К их всеобщей радости, разумеется, потому западные пропагандисты могут отдыхать. Они свою работу выполнили: мы ведь начинаем думать о себе скверно. А что, не правда?

Один из идеологов информвойны У. Липман утверждал, что только пресса, используя информацию, способна создать ложную картину мира, которая вовсе не соответствует действительности. Именно пресса, по его мнению, обладает многочисленными манипулятивными возможностями. А после того, как в 1998 г. американцы дали определение (признали) информационной войны, они же разработали и комплекс мероприятий, направленных на достижение информационного превосходства в обеспечении реализации национальной военной стратегии. Это, прежде всего, возможность собирать, распределять и обрабатывать информацию, не давая противнику делать то же самое. И многие российские СМИ, по более чем странному совпадению, приучают нас смотреть на мир, но, в первую очередь, на самих себя западными глазами, подходить к себе с западными мерками, оценивать себя западными критериями, в конечном итоге, руководствоваться западными интересами. Таким образом, нас постепенно превращают в манкуртов, чтобы окончательно вмонтировать в глобальный миропорядок.

Хотелось бы напомнить, что в Доктрине информационной безопасности России записано: «Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации…»

Среди основных направлений деятельности отмечено и такое, как «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей».Организационную основу системы обеспечения информационной безопасности составляют, прежде всего, органы государственной власти, а среди участников этой системы в числе первых названы средства массовой информации и массовых коммуникаций. Два года прошло с того времени, как была принята эта Доктрина, что изменилось? Вопрос, увы, риторический.

Как говаривали раньше в подобных ситуациях, миль пардон, мадам, поскольку теперь приходится обращаться к опыту предшественников, не в последнюю очередь и к литературным героям. В наши дни тоже весьма поучительным для российского общества мог бы стать диалог между профессором Преображенским («Собачье сердце», М. Булгаков) и его ассистентом Борменталем. Преображенский: «Если вы заботитесь о своем пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет». Борменталь: «Гм… Да ведь других нет». Преображенский: «Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. (…) Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа». Думаю, профессор Преображенский прав на все 100%, особенно в плане состояния духа: и дешево, и сердито. А если у кого есть иные рецепты социального оздоровления, поделитесь!

Источник: nstarikov.ru