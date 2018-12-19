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ФКП. Лицо войны

19:54. 19 декабря 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм.
“Они никогда не станут старше” (2018, Великобритания, Новая Зеландия)

Книга.
“Мамаша Кураж и её дети” – Бертольт Брехт (1938—1939)

Песня.
“Саманта Смит” – Софья Курбатова (2015)

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Источник: www.youtube.com

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