ФКП. Лицо войны
19:54. 19 декабря 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фильм.
“Они никогда не станут старше” (2018, Великобритания, Новая Зеландия)
Книга.
“Мамаша Кураж и её дети” – Бертольт Брехт (1938—1939)
Песня.
“Саманта Смит” – Софья Курбатова (2015)
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Источник: www.youtube.com