ФКП. Лицо войны

Фильм.

“Они никогда не станут старше” (2018, Великобритания, Новая Зеландия)



Книга.

“Мамаша Кураж и её дети” – Бертольт Брехт (1938—1939)



Песня.

“Саманта Смит” – Софья Курбатова (2015)



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Источник: www.youtube.com