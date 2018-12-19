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Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за 10 лет

06:31. 19 декабря 2018 Просмотров - 264 5 коммент. Опубликовал:
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за 10 лет | Русская весна

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Согласно представленным материалам, сейчас об СССР скучают 66 процентов опрошенных россиян, тогда как в прошлом году таких было лишь 58 процентов. Кроме того, за последние десять лет этот показатель не поднимался выше 61 процента.

Основные возрастные категории жителей страны, которые скучают по СССР, — это люди старше 55 лет, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.

Как рассказала изданию социолог «Левада-центра» Карина Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой. По ее словам, население объясняет свои чувства к СССР преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем.

А среди молодежи это связано с «романтизацией» всего советского, что может привести к оправданию неприемлемых, по ее мнению, для постсоветской России тем.

«Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинских репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и т. д.», — добавила Пипия.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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5 коммент.»

  • 1101 735
    Valeriy Bondarik 19 декабря 2018 в 10:50 Ссылка Пометить
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    ,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,

    С С С Р – Помним!Чтим!Уважаем!Любим!НЕ забудем!
    [Та,Наша Родина = СССР - Была Прекрасной Страной!]
    [НЫНЕшние,"осколки" Той Великой Страны - это ТАК,"что-то"]
    [НЫНЕшняя Россия,про iных i речi НЕТ - это вам НЕ СССР!]
    [СССР развалiLi Верховные ЧЛЕНЫ КПСС и..."ржавый-меч-партii!]
    [которые должны были Стоять на Защите СССР,но - "заржавели"!]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    НЫНЕ точно ТАКЖЕ,т.к.НЫНЕправящие в РФ это – ПАРАЗИтические
    Полит-структуры!И именно “ОНИ” – Способствуют РАЗВАЛУ и
    РАЗГРАБЛЕНИЮ России,как Тогда “защищали” Родину = СССР,
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    CCCH-2…А почему и нет? НО…НЕ при НЫНЕшнИХ “правителях” РФ!
    НЕ при НЫШЕшнИХ – Полит-ПАРАЗИТАХ!НЕ при Врагах=олигархах!!!
    НЕ при Т.Н.”ед-ро”;”ду@е”;”правительстве-рф”;рпц”!!!
    ` ` ` ` ` `
    30-12-18 Будем Отмечать Создание СССР(в 1922г.30 декабря)!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 19-12-18.

    P.S. Низкий Тебе Поклон – СССР(= Родина)!

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  • 1651 1452
    VorchunVV 19 декабря 2018 в 10:52 Ссылка Пометить
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    “Социолог «Левада-центра» Карина Пипия”, говоря о “о дефиците и карточках” , либо не зная, либо намеренно искажает информацию. Дело в том, что дефицит и карточки в Горбачёвском СССР были введены ИСКУССТВЕННО. Дефицит и карточки при забитых буквально до крыш складах. И цель была одна – раскачать народ, заставить его выйти на улицы с протестными акциями и с его (народа) помощью совершить реставрацию капитализма.

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      Валерий VorchunVV 19 декабря 2018 в 11:20 Ссылка Пометить
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      “Социолог «Левада-центра» Карина Пипия”, говоря о “о дефиците и карточках” – ключевое слово Социолог «Левада-центра». Девочка на заказе.

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    Валерий 19 декабря 2018 в 11:25 Ссылка Пометить
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    “Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.” “Как рассказала изданию социолог «Левада-центра» Карина Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой.” – эта Пипия не знает присказки ее народа: “где твой дом дом, а где Кура”? Как связаны с пенсионной реформой вопросы голосования? Типично либералистический прием – подменить причинно – следственные связи и поименовать явления не относимыми наименованиями.

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    Дана 19 декабря 2018 в 13:04 Ссылка Пометить
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    Как всегда, говоря о тяжёлой жизни, карточках и дефиците, все эти “исследователи” и такие же “свидетели” умышленно утаивают, что это уже период 90-х годов, времен перестроечно-прихватизаторских, когда предатели-контрреволюционеры рушили Советский Союз. Напомню, кто забыл, что перестройка началась в 1985 году, а подготовительные процессы шли и ранее. Поэтому правильно говорить об ужасах, которые устроили прихватизаторы и перестроечники народу в 90-х годах, но это уже не социализм .
    Да, многие, кто помнит социализм, чем дальше, тем более жалеют о нём, потому как всё острее понимают, что они потеряли, причём все. Я не буду говорить о беЗплатных квартирах, которые давали людям, медицине, когда в любой точке Союза тебе окажут медпомощь, о прекрасном безплатном и качественном образовании для всех желающих, о детских ясельках и садах (наверное, молодые даже и не знают, что были ясли для грудничков), о домах и дворцах творчества с беЗплатными или за очень невысокую плату кружками, секциями, о детских пионерских лагерях, о домах отдыха и санаториях, о качественной еде везде, о многочисленных столовых и кафе, которые были даже в сельской местности, о многочисленных кинотеатрах, в фойе которого играла живая музыка, выступали певцы (кто помнит?), о многочисленных парках и скверах со скамеечками, мороженым, соками и водами, с прокатом финских саней, лыж, коньков за копейки. Можно вспомнить о безопасности, ты мог ездить куда угодно, и ездили в любую местность, в любую республику и знали, что ты везде дома. Была уверенность в себе и в завтрашнем дне. Была работа везде и для всех, ты мог поехать в любой город, в любую деревню и тебе предоставят работу и жилье, и еще, если надо подъёмные выдадут. Была гордость за страну -” Мы из Союза!”, голову подобострастно не склоняли. Милиция была гордость и безопасность, как и военные. Мы росли среди себе подобных и равных, надежных и честных, порядочных и достойных, равных в возможностях, дерзаниях, мечтах, только не ленись. Мы доверяли друг другу, своей семье, своему народу, своему государству. И сейчас понимаешь, что у ближайших поколений такого детства и юности не будет, и всё это заново нужно будет завоёвывать. И глупец тот, кто думает, что можно всё обратно спокойно и безкровно вернуть. Всё придётся завоёвывать снова, от слова “война”, со всеми ей присущими характеристиками. К сожалению. Так же, как и контрреволюция (перестройка, приватизация, расстрел Белого дома, разгон депутатов, бегство союзных республик) всё было полито кровью, кровью народа.

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