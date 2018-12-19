Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за 10 лет
Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Согласно представленным материалам, сейчас об СССР скучают 66 процентов опрошенных россиян, тогда как в прошлом году таких было лишь 58 процентов. Кроме того, за последние десять лет этот показатель не поднимался выше 61 процента.
Основные возрастные категории жителей страны, которые скучают по СССР, — это люди старше 55 лет, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.
Как рассказала изданию социолог «Левада-центра» Карина Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой. По ее словам, население объясняет свои чувства к СССР преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем.
А среди молодежи это связано с «романтизацией» всего советского, что может привести к оправданию неприемлемых, по ее мнению, для постсоветской России тем.
«Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинских репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и т. д.», — добавила Пипия.
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Источник: rusvesna.su
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,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,
С С С Р – Помним!Чтим!Уважаем!Любим!НЕ забудем!
[Та,Наша Родина = СССР - Была Прекрасной Страной!]
[НЫНЕшние,"осколки" Той Великой Страны - это ТАК,"что-то"]
[НЫНЕшняя Россия,про iных i речi НЕТ - это вам НЕ СССР!]
[СССР развалiLi Верховные ЧЛЕНЫ КПСС и..."ржавый-меч-партii!]
[которые должны были Стоять на Защите СССР,но - "заржавели"!]
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НЫНЕ точно ТАКЖЕ,т.к.НЫНЕправящие в РФ это – ПАРАЗИтические
Полит-структуры!И именно “ОНИ” – Способствуют РАЗВАЛУ и
РАЗГРАБЛЕНИЮ России,как Тогда “защищали” Родину = СССР,
ТОГДАшние ЧЛЕНЫ патрии и…”ЧЛЕНЫ-с-”чiстымi”-руками и ПР.,…
* Вывоз КАПИТАЛОВ из РФ – ОГРОМНЫЙ!Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й!
* куда смотрят ЧЛЕНЫ многочисленных ГОС-СПЕЦ-структур…???
* КУДА смотрит…Козырный “патрiot”…господин Putin Vova???
[iLi за Показными-Пропагандистскими "БАЗАРАМИ" - Прикрывает?]
[СЛУШОК распространяется:"А не КРЫШЕЮ-Li Он ВСЕМУ является...]
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CCCH-2…А почему и нет? НО…НЕ при НЫНЕшнИХ “правителях” РФ!
НЕ при НЫШЕшнИХ – Полит-ПАРАЗИТАХ!НЕ при Врагах=олигархах!!!
НЕ при Т.Н.”ед-ро”;”ду@е”;”правительстве-рф”;рпц”!!!
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30-12-18 Будем Отмечать Создание СССР(в 1922г.30 декабря)!!!
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 19-12-18.
P.S. Низкий Тебе Поклон – СССР(= Родина)!
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“Социолог «Левада-центра» Карина Пипия”, говоря о “о дефиците и карточках” , либо не зная, либо намеренно искажает информацию. Дело в том, что дефицит и карточки в Горбачёвском СССР были введены ИСКУССТВЕННО. Дефицит и карточки при забитых буквально до крыш складах. И цель была одна – раскачать народ, заставить его выйти на улицы с протестными акциями и с его (народа) помощью совершить реставрацию капитализма.
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“Социолог «Левада-центра» Карина Пипия”, говоря о “о дефиците и карточках” – ключевое слово Социолог «Левада-центра». Девочка на заказе.
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“Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.” “Как рассказала изданию социолог «Левада-центра» Карина Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой.” – эта Пипия не знает присказки ее народа: “где твой дом дом, а где Кура”? Как связаны с пенсионной реформой вопросы голосования? Типично либералистический прием – подменить причинно – следственные связи и поименовать явления не относимыми наименованиями.
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Как всегда, говоря о тяжёлой жизни, карточках и дефиците, все эти “исследователи” и такие же “свидетели” умышленно утаивают, что это уже период 90-х годов, времен перестроечно-прихватизаторских, когда предатели-контрреволюционеры рушили Советский Союз. Напомню, кто забыл, что перестройка началась в 1985 году, а подготовительные процессы шли и ранее. Поэтому правильно говорить об ужасах, которые устроили прихватизаторы и перестроечники народу в 90-х годах, но это уже не социализм .
Да, многие, кто помнит социализм, чем дальше, тем более жалеют о нём, потому как всё острее понимают, что они потеряли, причём все. Я не буду говорить о беЗплатных квартирах, которые давали людям, медицине, когда в любой точке Союза тебе окажут медпомощь, о прекрасном безплатном и качественном образовании для всех желающих, о детских ясельках и садах (наверное, молодые даже и не знают, что были ясли для грудничков), о домах и дворцах творчества с беЗплатными или за очень невысокую плату кружками, секциями, о детских пионерских лагерях, о домах отдыха и санаториях, о качественной еде везде, о многочисленных столовых и кафе, которые были даже в сельской местности, о многочисленных кинотеатрах, в фойе которого играла живая музыка, выступали певцы (кто помнит?), о многочисленных парках и скверах со скамеечками, мороженым, соками и водами, с прокатом финских саней, лыж, коньков за копейки. Можно вспомнить о безопасности, ты мог ездить куда угодно, и ездили в любую местность, в любую республику и знали, что ты везде дома. Была уверенность в себе и в завтрашнем дне. Была работа везде и для всех, ты мог поехать в любой город, в любую деревню и тебе предоставят работу и жилье, и еще, если надо подъёмные выдадут. Была гордость за страну -” Мы из Союза!”, голову подобострастно не склоняли. Милиция была гордость и безопасность, как и военные. Мы росли среди себе подобных и равных, надежных и честных, порядочных и достойных, равных в возможностях, дерзаниях, мечтах, только не ленись. Мы доверяли друг другу, своей семье, своему народу, своему государству. И сейчас понимаешь, что у ближайших поколений такого детства и юности не будет, и всё это заново нужно будет завоёвывать. И глупец тот, кто думает, что можно всё обратно спокойно и безкровно вернуть. Всё придётся завоёвывать снова, от слова “война”, со всеми ей присущими характеристиками. К сожалению. Так же, как и контрреволюция (перестройка, приватизация, расстрел Белого дома, разгон депутатов, бегство союзных республик) всё было полито кровью, кровью народа.