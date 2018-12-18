Валентин Катасонов. Трамп – марионетка. Кто действует за кулисами?

Концептуал СМИ Доктор экономических наук раскрывает механизм экономических махинаций в мировом масштабе

Где пишутся сценарии по построению нового мира. Когда начало складываться глубинное государство. Почему представительная власть – это ширма, скрывающая истинную власть хозяев денег. Зачем мировой элите нужен Римский клуб. Какие четыре главные цели стоят перед хозяевами денег.



В погоне за прибылью человечество летит к пропасти. К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Каким будет завтрашний день? Сможет ли Россия пережить эпоху мирового капитализма и глобальный кризис и вырастить собственную элиту? Разобраться помогут:

Книги Валентина Катасонова

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