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Упрощенная процедура получения гражданства РФ для граждан Украины

21:45. 18 декабря 2018 Просмотров - 381 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня, с очень существенным запозданием (такой закон должен был появиться еще в 2015 году) был принят закон об упрощенном получении российского гражданства, который касается в первую очередь беженцев с Украины, которые были вынуждены уехать из страны вследствие государственного переворота и гражданской войны, а также преследований инакомыслящих.

Упрощается получение российского гражданства для соотечественников
Законом предлагается дать Президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. Как отметили в Государственной Думе, в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины
Поправки в Закон «О гражданстве РФ» в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, поддержали все фракции Государственной Думы.

Закон наделяет Президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Это, как подчеркивают авторы закона, позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.
Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.
Это, в свою очередь, «позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав».
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

http://duma.gov.ru/news/29224/ – цинк
http://sozd.duma.gov.ru/bill/527255-7 – порядок рассмотрения документа

Собственно, следует ожидать, что кол-во дел связанных с проблемами получения гражданства для граждан Украины, ДНР и ЛНР существенно сократиться, а число скандальных дел с угрозой выдачи людей на Украину пойдет на убыль.
Соответственно, тем кто еще не получил российское гражданство, через 3 месяца представится возможность решить свои проблемы по упрощенной схеме.
Кроме того, упрощенный режим открывает дорогу для тех, кто хотел бы переехать в Россию, но не решался этого сделать по причине жестких бюрократических процедур, некоторые из знакомых на Украине наверняка этой возможностью воспользуются.

PS. Хотелось бы, чтобы также появился документ касающийся правового статуса российских добровольцев и ополченцев ДНР и ЛНР 2014-2015 годов, хотя бы на время продолжения гражданской войны на Украине, дабы закрыть вопрос с рассмотрением украинских запросов на депортацию военных и ополченцев ДНР и ЛНР российскими судами.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ДНР, лнр, паспорт, право, Россия, Украина
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