Санкт-Петербург. Часть 115
1. Витрина кондитерского магазина товарищества «Жорж Борман». 1910
2. Кондитерский магазин товарищества «Жорж Борман». 1910
4. Вид на Петропавловскую крепость
5. Группа полицейских на Сергиевской улице. 1907
9. Манифестация по случаю отклонения Сербией ультиматума Австро-Венгрии. 1914
11. Мост Императора Петра Великого в день его открытия. 1911
13. Народный дом Императора Николая II. 1901
17. Пантелеймоновская улица. 1917
18. Подгорное Пулково. Фонтан со сфинксами. 1905
19. Построение войск на Дворцовой площади. 1914
20. Привоз бумаги для типографии газеты. 1912
21. Смена караула у Николаевского вокзала. 1904
22. Станция императорских поездов. 1902
25. Часовня Александра Невского на Ново-Александровском рынке. 1906
Источник: humus.livejournal.com