Санкт-Петербург. Часть 115









1. Витрина кондитерского магазина товарищества «Жорж Борман». 1910



2. Кондитерский магазин товарищества «Жорж Борман». 1910



3. Без подписи



4. Вид на Петропавловскую крепость



5. Группа полицейских на Сергиевской улице. 1907



6. Исаакиевская площадь. 1913



7. Казанский собор. 1884



8. Конные сани. 1907



9. Манифестация по случаю отклонения Сербией ультиматума Австро-Венгрии. 1914



10. Миллионная улица. 1870-е



11. Мост Императора Петра Великого в день его открытия. 1911



12. Нарвская пожарная часть



13. Народный дом Императора Николая II. 1901



14. Невский проспект.



15. Невский проспект. 1884



16. Никольская улица



17. Пантелеймоновская улица. 1917



18. Подгорное Пулково. Фонтан со сфинксами. 1905



19. Построение войск на Дворцовой площади. 1914



20. Привоз бумаги для типографии газеты. 1912



21. Смена караула у Николаевского вокзала. 1904



22. Станция императорских поездов. 1902



23. У памятника Петру I. 1901



24. Фасад Зимнего дворца



25. Часовня Александра Невского на Ново-Александровском рынке. 1906





Источник: humus.livejournal.com