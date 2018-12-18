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Санкт-Петербург. Часть 115

19:39. 18 декабря 2018 Просмотров - 278 Нет комментариев Опубликовал:


Витрина кондитерского магазина товарищества «Жорж Борман». 1910


Витрина кондитерского магазина товарищества «Жорж Борман». 1910
1. Витрина кондитерского магазина товарищества «Жорж Борман». 1910

Кондитерский магазин товарищества «Жорж Борман». 1910
2. Кондитерский магазин товарищества «Жорж Борман». 1910

Без подписи
3. Без подписи

Вид на Петропавловскую крепость
4. Вид на Петропавловскую крепость

Группа полицейских на Сергиевской улице. 1907
5. Группа полицейских на Сергиевской улице. 1907

Исаакиевская площадь. 1913
6. Исаакиевская площадь. 1913

Казанский собор. 1884
7. Казанский собор. 1884

Конные сани. 1907
8. Конные сани. 1907

Манифестация по случаю отклонения Сербией ультиматума Австро-Венгрии. 1914
9. Манифестация по случаю отклонения Сербией ультиматума Австро-Венгрии. 1914

Миллионная улица. 1870-е
10. Миллионная улица. 1870-е

Мост Императора Петра Великого в день его открытия. 1911
11. Мост Императора Петра Великого в день его открытия. 1911

Нарвская пожарная часть
12. Нарвская пожарная часть

Народный дом Императора Николая II. 1901
13. Народный дом Императора Николая II. 1901

Невский проспект.
14. Невский проспект.

Невский проспект. 1884
15. Невский проспект. 1884

Никольская улица
16. Никольская улица

Пантелеймоновская улица. 1917
17. Пантелеймоновская улица. 1917

Подгорное Пулково. Фонтан со сфинксами. 1905
18. Подгорное Пулково. Фонтан со сфинксами. 1905

Построение войск на Дворцовой площади. 1914
19. Построение войск на Дворцовой площади. 1914

Привоз бумаги для типографии газеты. 1912
20. Привоз бумаги для типографии газеты. 1912

Смена караула у Николаевского вокзала. 1904
21. Смена караула у Николаевского вокзала. 1904

Станция императорских поездов. 1902
22. Станция императорских поездов. 1902

У памятника Петру I. 1901
23. У памятника Петру I. 1901

Фасад Зимнего дворца
24. Фасад Зимнего дворца

Часовня Александра Невского на Ново-Александровском рынке. 1906
25. Часовня Александра Невского на Ново-Александровском рынке. 1906


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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