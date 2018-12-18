Санкт-Петербург. Часть 114
1. Вид на Адмиралтейство и Зимний дворец. 1865—1866
2. Храм-памятник Воскресения Христова. 1910
4. Памятник императору Николаю I. 1870
6. Дворец Великой княгини Марии Николаевны. 1871—1874
7. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство. 1904
9. Буксир тянет баржу с лесом по Неве. 1900-е
11. Вид на Петропавловскую крепость. 1895
12. Голландская церковь у Полицейского моста
14. Государственный банк. 1896
15. Дом городских учреждений. 1909
16. Замёрзшая река Фонтанка. 1900-е
17. Здание Государственного банка на Садовой. 1910
18. Императорский университет. 1908
21. Лютеранская церковь св. Екатерины
23. Народный дом императора Николая II. 1900
24. Невский проспект у Казанского моста. 1888
25. Невский проспект, 24. 1914
26. Памятник Екатерине II. 1896
27. Перекресток Большой Пушкарской улицы и Широкой Матвеевской. 1912
28. Перекрёсток Невского и Адмиралтейского проспектов. 1905
29. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время». 1914
30. Смотр частям Дворцовой полиции на Дворцовой площади. 1900-е
31. Училищный дом Императора Петра I. 1910-е
Источник: humus.livejournal.com