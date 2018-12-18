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Санкт-Петербург. Часть 114

19:39. 18 декабря 2018 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Вид на Адмиралтейство и Зимний дворец. 1865—1866


Вид на Адмиралтейство и Зимний дворец. 1865—1866
1. Вид на Адмиралтейство и Зимний дворец. 1865—1866

Храм-памятник Воскресения Христова. 1910
2. Храм-памятник Воскресения Христова. 1910

Зимний дворец. 1890
3. Зимний дворец. 1890

Памятник императору Николаю I. 1870
4. Памятник императору Николаю I. 1870

Аничков дворец. 1874
5. Аничков дворец. 1874

Дворец Великой княгини Марии Николаевны. 1871—1874
6. Дворец Великой княгини Марии Николаевны. 1871—1874

Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство. 1904
7. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство. 1904

Арсенал
8. Арсенал

Буксир тянет баржу с лесом по Неве. 1900-е
9. Буксир тянет баржу с лесом по Неве. 1900-е

Вид на Неву. 1895
10. Вид на Неву. 1895

Вид на Петропавловскую крепость. 1895
11. Вид на Петропавловскую крепость. 1895

Голландская церковь у Полицейского моста
12. Голландская церковь у Полицейского моста

Городская Дума. 1899
13. Городская Дума. 1899

Государственный банк. 1896
14. Государственный банк. 1896

Дом городских учреждений. 1909
15. Дом городских учреждений. 1909

Замёрзшая река Фонтанка. 1900-е
16. Замёрзшая река Фонтанка. 1900-е

Здание Государственного банка на Садовой. 1910
17. Здание Государственного банка на Садовой. 1910

Императорский университет. 1908
18. Императорский университет. 1908

Инженерный замок. 1900-е
19. Инженерный замок. 1900-е

Летний сад. 1913
20. Летний сад. 1913

Лютеранская церковь св. Екатерины
21. Лютеранская церковь св. Екатерины

Миллионная улица. 1870-е
22. Миллионная улица. 1870-е

Народный дом императора Николая II. 1900
23. Народный дом императора Николая II. 1900

Невский проспект у Казанского моста. 1888
24. Невский проспект у Казанского моста. 1888

Невский проспект, 24. 1914
25. Невский проспект, 24. 1914

Памятник Екатерине II. 1896
26. Памятник Екатерине II. 1896

Перекресток Большой Пушкарской улицы и Широкой Матвеевской. 1912
27. Перекресток Большой Пушкарской улицы и Широкой Матвеевской. 1912

Перекрёсток Невского и Адмиралтейского проспектов. 1905
28. Перекрёсток Невского и Адмиралтейского проспектов. 1905

Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время». 1914
29. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время». 1914

Смотр частям Дворцовой полиции на Дворцовой площади. 1900-е
30. Смотр частям Дворцовой полиции на Дворцовой площади. 1900-е

Училищный дом Императора Петра I. 1910-е
31. Училищный дом Императора Петра I. 1910-е

Храм Спаса-на-Крови. 1907
32. Храм Спаса-на-Крови. 1907


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фто
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