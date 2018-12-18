«Салют-7»: Заменители истины и мутировавшие смыслы в красивой обёртке из спецэффектов

Фильм «Салют-7»

Год выпуска – 2017 г.

Страна производства – Россия.

Компания производитель – Компания СТВ, Лемонфилм студио, Телеканал Россия 1. При поддержке Фонда Кино. Фонд Кино – это одна из госструктур, распределяющих средства, полученные c налогов граждан, на развитие культуры в нашей стране.

Режиссер – Клим Шипенко.

Продюсер – Сергей Сельянов.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко.

Сюжет

В фильме описываются события космической катастрофы, в результате которой было потеряно управление орбитальной станцией СССР «Салют». Для восстановления станции была направлена экспедиция из 2-х космонавтов, которые преодолев невероятные трудности и опасности, смогли вернуть управление космической станцией и сохранили свои жизни.

В завязке сюжета показывают опытного космонавта Владимира Джанибекова, которого играет Владимир Вдовиченков. На задании в открытом космосе он кратковременно теряет контроль над разумом, видит галлюцинацию и едва не допускает гибель напарницы, после чего его отстраняют от полетов. Далее показывают, как под метеоритным «дождем» станция «Салют» выходит из строя, и возникает риск ее падения или захвата американской стороной, что конечно же недопустимо и подчеркивается решением военных сбить станцию ракетой, если не удастся ее спасти.

Далее ответственные руководители космической программы начинают планировать спасение станции. Операция осложняется тем, что станция нестабильна, вращается хаотично по всем осям, и к ней очень проблематично пристыковаться. Сюжет повествует, что подобное задание может выполнить только Джанибеков, который был отстранен от полетов. Из-за неудач всех других пилотов на тренажерах, руководство полетов все же возвращает отстраненного космонавта и его отправляют на выполнение задачи со вторым пилотом -инженером Виктором Савиных (Павел Деревянко), который разбирается в устройстве станции и может ее починить.

В основной части сюжета повествуется о космическом приключении, которое начинается с красивого старта ракеты. В течение экспедиции космонавты преодолевают большие трудности, демонстрируют взаимовыручку, отвагу и лучшие человеческие качества. В итоге они спасают станцию, защищают четь Советского союза и становятся героями. Эпизоды в космическом пространстве нарисованы с помощью компьютерной графики и радуют глаз. Не обошлось и без логических и технических ошибок. Но об этом позже.

В кульминации из-за пожара и повреждения ведущего блока космического корабля, космонавтам дают команду возвращаться на Землю в спасательной капсуле, причем только одному, т.к. второму не хватит кислорода. Несмотря на угрозу гибели, второй пилот отказывается покидать борт. Он решает остаться на станции и постараться восстановить системы питания корабля и генерации кислорода, что может дать шанс продержаться обоим пилотам до последующего забора их очередным кораблем. Одновременно с этим космонавты предотвращают возможность угона неуправляемой станции американцами, если бы она осталась без присмотра.

В конце сюжета демонстрируется победа космонавтов, преодолевших все трудности. С Земли сообщают, что у второго пилота родилась дочь. Подлетают американцы на Шаттле, в иллюминатор отдают честь нашим космонавтам, и всё заканчивается сценой с волшебными огнями, которые привиделись главному герою в самом начале ленты. После идёт саундтрек песни В. Высоцкого и под титры показываются кадры из документальных съемок истории развития советской космонавтики.

Что понравилось и что полезного в фильме

Традиционные семейные ценности

Герои картины – семейные люди, которых дома ждут жёны и дети. Это подчеркивается как ценность. Поддержка жены и дочери помогают главному герою собраться с мыслями и найти силы для выхода из тупиковой ситуации, когда смерть была совсем близко. Второй космонавт также делает серьезный нравственный выбор, отказавшись возвращаться на Землю один под предлогом того, что ему будет сложно объяснять жене и ребенку о причинах гибели своего друга и сослуживца. Супруга второго космонавта своей заботой спасла и поддержала жизни обоих космонавтов, снарядив мужа в экспедицию тёплыми вещами. Эта часть взята из реальной истории и не является выдумкой авторов фильма.

В то же время, зрителю через жен главных героев не доносятся ценности, которые стояли бы выше, чем их семейные вопросы. Наоборот: через супругу одного из них провозглашается “скучность” высших идеалов. Также одна из жен травит себя табаком (легальным ядом), имея на попечении маленькую дочь.

Красота картинки

Конечно же – космические просторы нарисованы с помощью компьютерной графики. Все сцены взлета ракеты, передвижений в космосе и на космической станции очень красивы. Зрителю представляются виды Земли из космоса, Солнца, звезд и прочих удивительных объектов вселенной. Все подано красочно, ярко и глубоко детализировано, демонстрируются реальные космические корабли, что в новинку для российского кинематографа, за исключением фильма «Время первых».

Знакомство с космосом

В киноленте представлено множество информации о космической среде. Например, когда инженер греет руку под солнцем в иллюминаторе, командир говорит ему, чтобы он был осторожнее, иначе может обгореть, ибо в космосе нет защитного слоя атмосферы Земли, и солнце более агрессивно воздействует на живые организмы. Были так же и ошибки описания физики космоса, но в целом кино привлекает к космическому пространству и его загадочности.

Музыка

В течение всего фильма звучат действительно космические ритмы и мелодии. Композиторы постарались на славу: кроме известных шлягеров советского периода зрителю представляют новую электронную музыку, которая имеет оттенок особенной необычной музыки, соответствующей загадочному миру за пределами атмосферы Земли.

Основываясь на знании, что любая информация оказывает на нас определенное воздействие, а фильмы и другие медиапродукты оказывают воздействие особенно сильное, далее рецензия будет представлена с позиции «Чему учит фильм?».

Что не понравилось и что вредного в фильме

Смыслы

В выражении высоких смыслов в нескольких сценах следует подтекст их принижения.

Когда главный герой узнает от руководителя полетов, что на Землю может вернуться только один человек, он вспоминает беседу с женой, в которой рассказывает о своей жизни в СССР. В беседе он говорит, что в СССР у него была дочь, жена, футбол и (!) строительство Коммунизма. Напомним, что Коммунизм был национальной идеей многомиллионной сверхдержавы. Эту идею несет главный герой фильма – космонавт, который в свою эпоху олицетворял народного кумира, сверхчеловека. Жена говорит, что это звучит очень скучно. Он отвечает: «Но я это все люблю». В фильме несколько раз жена главного героя (как известно жена является спутником жизни и совестью мужа), ведет себя приземленно, являя своим поведением идеалы невысокого порядка. Она обижена на своего мужа за то, что он уделяет космосу внимания больше, чем своей семье. Посыл зрителю: высокие идеалы, такие как строительство Коммунизма – это очень скучно, и нужно быть проще. После этой беседы герой подавленный выходит на балкон и травится табаком в тоске.

Употребление алкоголя и табака

Здесь хочу остановиться подробно, т.к. такие сцены в большинстве случаев не оправданы сюжетом и не меняют нить повествования, а попадают на большой экран исключительно в форме скрытой рекламы, щедро оплачиваемой производителями табачных и алкогольных ядов.

По мнению авторов фильма все космонавты на отдыхе только и делают, что травят себя табаком и алкоголем. Будто служба в отряде космонавтов – это единственное, что их удерживает от самоотравления табачным дымом и запоев. Если бы не служба, то все бы спились. Не упоминается, что в свободное время космонавты занимаются физкультурой, отработкой навыков, домашним хозяйством, семьей, общественной работой, саморазвитием, познанием этого мира! Только курение и потребление алкоголя на фоне других действий (например – рыбалка).

Сцены самоотравления в фильме:

После того, как главного героя отстраняют от полетов, он едет на автомобиле по городу в подавленном состоянии. Останавливается среди дороги, выходит из машины и травит себя табаком. Посыл зрителю: когда наступает в жизни черная полоса и нападает грусть – убегай от трудностей и травись. Не нужно бороться и гнать тоску, не нужно искать пути разрешения проблем, нужно просто сдаться и отравить свой организм. Видимо после этого проблемы решатся сами собой. Эта сцена ни на что не повлияла, только растянула хронометраж. Соответственно была добавлена злонамеренно с целью скрытой рекламы примера поведения в определенной ситуации.

В следующей сцене самоотравления главный герой находится дома с женой и продолжает томиться. Он выходит на балкон и вновь травит себя табаком, что поделать, вредная привычка. Супруга выходит на балкон и утешает мужа, пытается облегчить его тоску, ведь сегодня перед ним закрылись двери в профессию, в которой он был лучшим, которая была его смыслом жизни. Ей удается отвлечь героя, по привычке он отпускает пепельницу, которая вопреки его ожиданиям летит вниз с балкона и разбивается о землю. На удивленный возглас супруга отвечает, что это земля, здесь предметы падают вниз. Данная сцена самоотравления вроде бы оправдана сюжетом, являет собой сложность адаптации к земному притяжению, однако можно было бы реализовать ту же сцену и без сигарет.

Далее главный герой, отдыхая у себя дома, попивает пиво. В кадре виден стакан со светло-коричневой жидкостью и темно-коричневой бутылкой.

Посыл зрителю: космонавт такой же простой мужик, как и любой алкаш и на отдыхе имеет право расслабиться. Не тренироваться. Не поддерживать себя и развиваться, а просто нахлобучиться пивом сидя у телика. Прямо герой Светлакова во плоти. Просто он еще чуть-чуть крепче физически, а в остальном почти такой же алкаш, разговаривающий с телевизором.

В следующей сцене будущие герои спасательной экспедиции рыбачат на озере в лодке. Один из них замечает, что стало холодно и предлагает согреться. Чем? Конечно же, водкой! Этот образ российские зрители помнят еще со времен «Особенностей национального самоотравления алкогольными изделиями» в нескольких частях и зимнем периоде. Кто не понял, то речь о серии фильмов, проплаченных алкомафией (это группа людей, которая ведает всем, что связано, с производством, продажей и рекламой алкоголя, в т.ч. так называемым product placement’ом – термин, обозначающий скрытую рекламу, вплетаемую в сюжет фильма/клипа/ролика). В процессе выпивания одного из героев подзывает подъехавший водитель, они плывут к берегу. Выясняется, что его зовут в отряд космонавтов и, по всей видимости, для участия в полете. Из-за этого у второго героя вспыхивает зависть, происходит конфликт, потому что второго отстранили от полетов. Повздорив, оба героя таки осушают стаканы. Вот так наши супергерои хлещут водку, как заправские алкаши. Посыл зрителю: хочешь согреться – конечно же отравись водкой! А если ты еще и с другом поругался сгоряча, то не мирись, а отравись! Проблемы как-нибудь сами уйдут, без твоего участия Здесь наличие алкоголя как бы оправдывается необходимостью согреться, что само по себе является культивированием в массах одного из самых распространенных мифов, что алкоголь согревает. По факту же, водка в лодке не влияет ни на что, ее отсутствие не помешало и не помогло бы повествованию, зачем она здесь нужна? Чтобы заложить нам модель поведения и закрепить известный миф.

Во время тренировок по спасению станции один из пилотов предлагает поспорить руководителю полетов на успешность прохождения тренировки. Ставка спора – бутылка коньяка. В ответ руководитель полета предлагает не одну бутылку, а целый ящик. Удивительно, но деревенский юмор впору первым летчикам Сверхдержавы. Посыл зрителю: самая высшая ценность – порция алкогольной отравы. Не защита интересов Родины и ее идеалов (справедливости, равенства, дружбы). Нет! Ценность и награда за успешное задание – ящик алкоотравы.

Главный герой приглашает жену в ресторан, чтобы объявить ей о возвращении в строй и о предстоящем полете в космос. Сцена сопровождается употреблением шампанского. Отдельно он отмечает, что Горбачев (руководитель СССР на тот момент) вводит сухой закон. Жена отвечает, что знает и просит налить ей чуть-чуть. На столе кроме бутылки и бокалов ничего нет. Да, главный герой просит официанта принести меню, но зритель вряд ли будет рефлексировать, он лишь увидит то, что ему покажут. Обратите внимание, что в небольшой сцене, в которой всего 2-3 ракурса, кадр построен так, что элементы, описывающие употребление алкоголя (бутылка, бокал), всегда на виду. Это не случайно. Как и в предыдущих эпизодах, алкоголь здесь не является участником событий, он лишь деталь сцены, но какая деталь?. Зачем он здесь нужен, вы уже наверное догадались. Посыл: важное событие отмечай самоотравлением алкоголем. Кроме этого, жена в ответ на реплику о вводимом «сухом законе» (который по факту был лишь небольшими ограничениями) просит налить “чуть-чуть”, тем самым намекая зрителю на один из самых распространенных мифов алкогольной мафии – по чуть-чуть травиться можно, употреблять алкоголь нужно в меру, и незачем полностью отказываться.

Отмечу так же, что Горбачев не вводил сухой закон. Он вводил временные ограничения, в результате которых экономика страны поднялась, люди отрезвели и добились более высоких результатов. В стране за период антиалкогольных ограничительных мер 80-х произошел демографический взрыв. Это все сделали люди на трезвую голову! Сейчас в условиях демографического кризиса власти пытаются улучшить положение введением материнского капитала за рождение 2-го ребенка, различных льгот и привилегий для многодетных семей, но при этом алкогольный вопрос по прежнему стоит очень остро. В обычных продуктовых магазинах огромный ассортимент алкогольных изделий. Странно, что там же на полках с едой мы не видим ацетон, который обезжиривает поверхность как спирт, также не разбавляют водой и вкусовыми добавками до состояния, в котором организм его не выплюнет сразу после употребления. Мало того, что алкогольные изделия на каждом углу, так они еще и в каждом фильме, сериале, воспеты в песнях и юморе, которыми переполнено современное информационное пространство. Даже несмотря на статистическое снижение употребления в последние годы, показатель потребления чистого спирта на душу населения в год ещё очень далёк от нормы и прорва социальных проблем все еще держит наших братьев и сестер, родителей и детей, друзей и коллег, соседей и сослуживцев.

В период действия временных ограничительных мер Горбачева никакого материнского капитала и не требовалось! Молодежь сама нарожала здоровых детишек, да так много, что повторить этот успех сегодня кажется задачей почти запредельной!

На космическом корабле, когда пройдено множество испытаний, но не все еще преодолено, герои пытаются прийти в себя, как-то встряхнуться, согреться. Для этого один просит другого поискать нечто в личных вещах, прикрепленных к стене корабля. Второй находит там пакет с этикеткой … «водка»! Оба они в простуженном состоянии, с повышенной температурой после работ на замерзшей космической станции! Водка «для сугреву» – вот он еще один контрольный посыл, для закрепления так сказать. Вопреки распространённому мнению, не подчеркивается, что эффект «согревания» от этанола очень краток. Согревание является заблуждением, в которое попадает человека ощущая эффект отключения ощущений, передаваемых нервной системой, в виду воздействия наркотического вещества на организм, которым является спирт. Кроме этого алкоголь расширяет сосуды, значит тело будет быстрее отдавать тепло в окружающую среду, а на станции, где тепла и без того не хватает, это только ухудшит их положение. Не говоря уже о том, что лечиться алкоголем не пропишет ни один врач, иначе всем бы вместо антибиотиков прописывали бутылку водки.

Примечательно, что герои начинают употреблять алкоголь в условиях невесомости, что сопровождается игрой с летающими пузырями водки. Для подчеркивания ритуального (связанного с игрой или определенными действиями, которые выполняются чаще всего с пустой верой, без разумного осознания) употребления алкоголя один из персонажей занюхивает потребленный алкоголь пролетающими мимо плоскогубцами. Посыл зрителю: космонавты такие же простые синяки, как и земные, и травят себя также, как обычные домашние алкоголики. Просто космонавты тренируются больше, а в целом они такие же пацаны с района. Другими словами от опустившегося человека до космонавта один шаг. При этом герои не решают проблему (они простужены, станция в аварийном состоянии), а просто прячутся от нее в алкогольном разложении. Не нужно пытаться восстановиться в сложной ситуации, а нужно отвернуться от трудностей и отравить себя алкоголем. Все как-нибудь само собой разрешится. Здесь не то что наличие алкоголя в сцене, а вся сцена целиком является чистой воды рекламой образа жизни. Ее отсутствие не изменило бы в сюжете ровным счетом ничего: не изменило сюжет, не решило проблему, поставленную перед героями, не снизило накал страстей. Она нужна для закрепления образа героя-алкоголика, чтобы в очередной раз подчеркнуть одобрение этого порок в человеке.

Лица у героев перекликаются с гримасами простых парней из подворотни.

Занюхивает водку плоскогубцами. Элемент юмора из алкогольной культуры. Зачем его добавили в фильм? Чтобы через “юмор” паттерн поведения закрепился лучше. Если такой юмор находит отклик у зрителя – цель достигнута.

В какой-то момент нам показывают, как жена главного героя переживает и травит себя табаком в квартире. После отравления в комнату входит ее дочь и принимает в этом участие, как пассивный курильщик. «Спасибо мам, что приучала меня с детства», наверное, в будущем отблагодарит ее дочь. Посыл зрителю: тоскуешь – потравись, станет легче. Вновь сигарета фигурирует, так сказать, для красоты, а вернее для вдалбливания в подкорку зрителя очередного гвоздя. Ведь действительно жалко маму, она переживает, поэтому сложно сказать ей: «Брось отраву, ты же подсядешь на нее!». Иначе она может еще больше разволноваться.

После того, как космонавтам сообщили, что у них нет возможности вернуться на Землю вдвоем и возможно вернуть только одного, главному герою организовали радиосвязь для прощания с женой и дочерью, которые обе просят его вернуться домой. Космонавт чувствует безысходность, и дает слабину – отравляет себя табаком. При этом второй космонавт делает ему замечание про отсутствие свободного воздуха, но он не реагирует. Посыл зрителю: отчаялся – травись. Эта сцена настолько глупа, что заставляет закрывать лицо руками, как только передовому пилоту-космонавту могло прийти в голову закурить в герметичном пространстве в условиях дефицита кислорода, за который они оба должны бороться, чтобы искать выход даже в самой сложной ситуации и выжимать решение проблемы из каждой капли кислорода! А как он рассчитал, что этот дым не снизит уровень доступного кислорода на столько, что даже для одного космонавта не хватит? Он же не может на глазок это определить. Смех и грех. Но на что не пойдет сценарист ради очередной щедро оплачиваемой рекламы. Скорее всего новый дорогой внедорожник уже пополнил гараж заказчика фильма и его коллег по цеху табачной промышленности.

Помните, что такие сцены с демонстрацией табака и алкоголя не являются случайностью. Как мы уже убедились, ни в одной из сцен наличие алкоголя и сигарет никак не влияют на сюжет. Были бы герои в лодке с водкой или без, томилась бы супруга у окна с сигаретой или без, это ровным счетом ничего не меняет в повествовании, все эти бутылки и сигареты не являются причиной дальнейших событий, следовательно, совсем не обязательны с точки зрения драматургии. Все те же острые ситуации, из-за которых мы как зрители и переживаем за этих героев и смотрим этот кинофильм, остались бы и мы все равно бы смотрели его затаив дыхание. А появляются подобные сцены в российском кино по воле создателей фильма, желающих заработать уже на этапе производства киноленты. Подобный “product placement” очень дорого оплачивается. Он обеспечивается буквально чемоданами крупных купюр, которые предоставляют производители рекламного продукта.

Принижение человеческой жизни

В течение фильма тонкой линией зрителям дается понимание, что техника стоит дороже, чем люди. Все решения руководства нацелены только на то, чтобы сложнейшая техника не досталась предполагаемым врагам, а для этого не страшно пожертвовать и жизнями космонавтов. Вывод, который опять навязывают зрителю – правители в СССР бездушные мерзавцы, озабоченные только завоеванием преимущества перед другими странами и не считающиеся с людскими потерями.

В интервью Комсомольской правде по данной истории (https://youtu.be/vd3sUS3dtK4, https://www.kp.ru/best/msk/film-salyut-7/) Виктор Благов, заместитель руководителя космических полетов, сообщает, что никогда у руководства полетов и вышестоящих ценность космонавтов не была вторична, а совсем наоборот – на первом месте. Железо можно восстановить, но человеческую жизнь никогда.

Выставление руководителей в роли демонов

В фильме присутствуют сцены обсуждения возможного захвата станции вероятным противником (конечно же США) между руководителем полетов и более высокими руководителями и представителями военных сил. В первых беседах все сводится к тому, что станцию нужно будет сбросить с орбиты в океан. Когда же становится понятно, что людей вытащить крайне проблематично, представитель вооруженных сил (его служебное положение не обозначено, чтобы создать представление обо всех военнослужащих) сообщает, что станцию собьют ракетой, и людские жертвы учитываться не будут.

Стоит заметить, чтобы вести разработки в космической отрасли, а тем более быть впереди планеты всей, страна в целом должна быть достаточно сильной и устойчивой. А общий успех без грамотного руководства невозможен. Авторы фильма как будто намеренно демонизируют причастных к высшему руководству, делая их персонажей глуповатыми, карикатурными. Легко предположить, что создатели ленты поставили задачу в очередной раз опустить руководство Советского Союза в глазах обывателя, в современном российском кинематографе это чуть ли не тренд. СССР был величайшей страной и враги его и по сей день продолжают уничтожать правду о некогда существовавшем государстве, навязывая нам свое вИдение через подобного рода кинопродукты. Виктор Благов в том же интервью Комсомольской правде (https://youtu.be/vd3sUS3dtK4) сообщает, что помимо жизни космонавтов, огромнейшей ценностью является достижение труда сотен и тысяч людей со всей страны – космическая станция. Также он подчеркивает, что руководство СССР никогда бы не согласилось на варварское уничтожение станции и было готово сделать все возможное для ее спасения.

Беспечный героизм

После первой попытки стыковки со станцией с Земли приходит команда на ожидание. В это время на Земле центр управления полетами вырабатывает решение о возможности и реальности стыковки, однако персонаж, воспользовавшись временным отсутствием связи, берет инициативу в свои руки и проводит стыковку самостоятельно, несмотря на осуждение своего напарника (модель поведения героя голливудского боевика). Ну и поскольку это кино, попытка заканчивается удачно. Героя никто не осуждает. Посыл зрителю: действуй на свой ум, ни к чему обсуждения со старшими и руководителями, будь “крутым”, потому что ты можешь все, и если у тебя получится, тебя никто не осудит. Только не сказано, что будет, если ты ошибешься, и о том, что именно такое поведение чаще всего приводит к катастрофам в реальной жизни.

Данное поведение героев можно оправдать необходимостью соблюсти законы жанра и выстроить драматургию фильма. Конечно же в реальной жизни никаких подобных действий со стороны наших космонавтов не было и не могло быть по определению. Об этом так же свидетельствует Благов в своем интервью. Не было и проблем со стыковкой, которая завершилась удачно и с первой попытки. Все эти элементы добавлены режиссером для придания остроты сюжету, как того требуют законы драматического развития. Зрителю же следует понимать, что паттерн поведения, подобный американскому герою-ковбою из вестернов, который никого не слушает и принимает решения слету, наотмашь, не думая о последствиях – плохой пример для подражания.

Эмоции в фильме

Многие ситуации с преодолениями трудностей в фильме завязаны на эмоции и частенько на эмоции уровня детского поведения. Руководитель полетов ломает стулом стеклянную стену. В другой сцене тот же персонаж начинает ломать деталь на макете корабля, тем самым пытаясь понять, возможно ли ее отломить на реальном корабле (была такая необходимость). При этом он просто лупит деталь молотком, тем самым демонстрируя заход в тупик, где он как специалист тонких технических областей знаний о суперсложной космической технике не может применить разум и найти выход. Может только бить молотком по железяке. Посыл зрителю: хочется психануть – психани, а не пытайся совладать с собой, чтобы найти разумное решение. Трезвомыслящий мужик не позволит себе эмоций и проявления гнева, потому что это пустая трата энергии.

Пошлость

Фильм открывает сцена-разговор трех космонавтов, двух мужчин и женщины о возможных будущих достижениях, в числе которых может быть занятие любовью в открытом космосе, следует шутка из уст одного из них о том, что если бы изобрели такой тренажер, он мог бы ставить на нем новые космические рекорды. В другой сцене, во время планирования экстренной экспедиции, один из космонавтов в тренажере стыковки космических кораблей заявляет, что пристыковаться к кораблю в таких сложных условиях невозможно. Его руководитель просит его быть со станцией нежным, как с женщиной. Пилот отвечает, что он не пробовал ни с одной женщиной, которая вращается по всем осям. Эти эпизоды выбиваются из общей атмосферы героизма картины, сценаристы, в стремлении захватить внимание зрителя, допускают низкие приемы. Если уж использовать элемент юмора, всегда можно затронуть какую-нибудь нейтральную тему, все таки в реальной космической экспедиции нет места подобному поведению, дух мужчин и женщин космонавтов должен поддерживаться на высоком уровне, сознательность должна давить низшие инстинкты и направлять всю энергию на выполнение сложнейшей работы.

Технические ошибки в фильме

В сцене перехода из пристыкованного космического корабля на станцию космонавты совместно с руководством обсуждают процесс входа. Из разговора зритель понимает, что это очень опасно и произойти может все что угодно. При этом нет ни слова о том, что существуют приборы, способные оценить простейшие характеристики внутренней атмосферы станции. Нет, нужно рисковать и наобум открывать люк. Конечно, отсутствие приборов можно списать на стремление сэкономить массу, выводимую на орбиту, в пользу провианта и воды для космонавтов, но об этом была всего лишь одна небольшая реплика в начале завязки, тема не раскрыта. Далее по сцене, никто даже не думает надеть скафандр на всякий случай, если на станции произошла разгерметизация. Глупость сцены усугубляется плохой связью, в результате которой руководитель полета командует закрыть люк, а второй пилот слышит «открыть». И не дождавшись подтверждения, спешно крутит рукоятку и открывает люк. Вот так, хотели пошутить, а получился хороший ляп. В действительности, любые команды, например, военных специалистов подаются с точностью, четко, громко и так, чтобы не спутать. Также они контролируются обратной связью и передавшая сторона ожидает подтверждения от принимающей, что все понятно и можно действовать в виде: «Первый, прием. Как понял меня», и с другого конца: «Прием. Вас понял». Даже у строителей команды «поднимай» и «опускай» специально произносятся как «майна» и «вира», чтобы в сложнейших условиях исключить путаницу. Но наши космические пилоты не знакомы с базовыми принципами радиопереговоров и при плохой связи не перепроверяют команды, торопятся, не страхуются, не проверяют показания приборов и действуют на удачу. Успех целой операции может пойти псу под хвост из-за того, что кто-то не сумеет четко отдать команду и кто-то не потрудится дождаться четкого подтверждения.

В другой сцене при проникновении на станцию космонавты обнаруживают большое количество снега и льда на станции. После разморозки станции снег и лед превращаются в большое количество воды. Виктор Благов подчеркивает, что такое количество воды не могло быть на станции, т.к. это герметично закрытый объект и воды может быть максимум 2 л. от дыхания космонавтов предыдущей экспедиции. Однако авторы фильма нарисовали целый бассейн, который взялся внутри из ниоткуда.

Не буду описывать другие технические ошибки, т.к. мне было интересно освятить именно те аспекты фильма, которые представлены выше. Другие ошибки можете услышать в том же интервью Благова, а так же поискать в интернете. Очень полезно для саморазвития. Благов рассказывает, что пожара не было, что датчик ориентации солнечных батарей не ломался и прочее. Многие из этих несоответствий были допущены режиссером в целях построения складного повествования, чтобы соблюсти каноны драматического развития. Ведь фильм не является реконструкцией событий, он художественный, значит режиссер имеет на то полное право. А какие расхождения являются оправданными, какие нет, делайте вывод сами: пьющие и курящие космонавты, несогласованные с руководством действия, руководители – сволочи и пр.

Другое

Отмечу, что в фильме не показывается процесс становления героев. Не сообщается, где и как долго они осваивали сложные навыки. Зрителю не дают возможность сопоставить персонажей с собой, чтобы оценить самих себя. Не сообщается, как нужно жить, чтобы стать такими же сильными, как герои фильма (заниматься физкультурой, самообразованием, саморазвитием и пр.). В фильме демонстрируется типичный для американского фильма беспечный героизм, который в реальности не сулит ничего кроме проблем.

Вывод по фильму

В картине много неоднозначных аспектов, касаемых технической части и смысловой нагрузки. Она представляет собой очередную историю о ковбоях американского образца, которые никого не слушают, и отравившись алкоголем и табаком, слету решают сложнейшие вопросы, непонятно как и за счет чего. Руководство представлено шаблонно, картонными персонажами, трясущимися за секретность разработок, ради которых они с легкостью принесут в жертву людей. Высшие смыслы, касаемые идеологии, т.е. основы образа жизни огромной страны, опускаются и представляются глупыми, несущественными.

Лично мне бы хотелось видеть эпизоды тренировок космонавтов, чтобы почувствовать, как сложен и тернист был их путь становления. Хотел бы увидеть их будни и отдых такими, чтобы сравнив их со своими, я задумался, что мне нужно сделать, чтобы достигнуть их уровня. Хотел бы в фильме увидеть не сопливую мужскую тоску, похожую на женскую, а железобетонный, как оборонительное военное укрепление, разум, который в любой ситуации использует холодный расчет и совершает верные действия не смотря ни на что. Было бы интересно увидеть именно такие человеческие качества в сочетании с вышеописанными сильными качествами, а не вперемешку с низменными страстями, которыми авторы фильма наделили представленных героев. Ни в коем случае я не жду, что перед смертью главный герой начнет сосать ядовитый дым в ограниченном пространстве в отсутствие кислорода с видом, будто он получил высшую награду или понял высший смысл жизни. Считаю, что такое поведение не достойно героя СССР. Кинопродукт упакован в красивую обертку зрелищных сцен, нарисованных компьютерной графикой и анимацией, чтобы запутать обывателя, не имеющего навыков различения вредного и полезного в современных медиапродуктах. Несмотря на попытку приблизиться к реализму, фильм способен сформировать искаженное понимание описанного исторического события без осмысленного подхода к его просмотру. Особенно в молодых умах. Ведь многим людям не свойственно разделять в голове документальную хронику реальных событий и художественную картину, в основе которой лежат реальные события, и вряд ли большая часть аудитории сразу после просмотра фильма побежит искать документальную литературу для выяснения реальных описанных в фильме исторических событий.

Будьте разумны. Интересуйтесь. Посмотрите интервью Благова. В нем достойный человек рассказывает о реальной истории. Это очень полезно для расширения кругозора и более полного понимания прошедших событий.

Спасибо проекту «Научи хорошему» за методику оценки фильмов с позиции разумности!

Спасибо СМИ «Комсомольская правда» за интервью со столь замечательным человеком, как заместитель руководителя.

Василий Котов

Источник: feedproxy.google.com