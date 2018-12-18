Резолюция против героизации нацизма
03:45. 18 декабря 2018 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Генеральная Ассамблея ООН поддержала российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
В резолюции осуждается практика героизация нацистов и их пособников, а также поощрение массовых мероприятий в поддержку нацизма и неонацизма.
129 страны – за
54 страны – воздержались
2 страны – против
Угадай две страны выступающие против борьбы с героизацией нацизма
Источник: colonelcassad.livejournal.com