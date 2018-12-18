Резолюция против героизации нацизма

Генеральная Ассамблея ООН поддержала российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.В резолюции осуждается практика героизация нацистов и их пособников, а также поощрение массовых мероприятий в поддержку нацизма и неонацизма.129 страны – за54 страны – воздержались2 страны – противУгадай две страны выступающие против борьбы с героизацией нацизма

Источник: colonelcassad.livejournal.com