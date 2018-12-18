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Резолюция против героизации нацизма

03:45. 18 декабря 2018 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал:


Генеральная Ассамблея ООН поддержала российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
В резолюции осуждается практика героизация нацистов и их пособников, а также поощрение массовых мероприятий в поддержку нацизма и неонацизма.

129 страны – за
54 страны – воздержались
2 страны – против



Угадай две страны выступающие против борьбы с героизацией нацизма

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Нацизм, оон
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