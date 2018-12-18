Поэзия ядерных взрывов
09:06. 18 декабря 2018 Просмотров - 341 3 коммент. Опубликовал: brahman
1. 1945. Первый взрыв ядерного устройства в Нью-Мексико. 16 июля
1. 1945. Первый взрыв ядерного устройства в Нью-Мексико. 16 июля
2. 1952. Грибовидное облако во время серии ядерных испытаний, проведенных Соединенными Штатами на Маршалловых островах в Тихом океане
3. 1953. Огненный шар поднимается во время испытания ядерной артиллерии. 25 мая года. Най Каунти, штат Невада, США
4. 1953. Ядерное испытание на полигоне в Неваде. 4 июня
5. 1954. Испытание на атолле Бикини. Апрель
6. 1954. Термоядерный взрыв на атолле Бикини под кодовым названием «Замок Ромео». Март
7. 1956. Испытания под кодовым именем «Апачи». Маршалловы острова
8. 1957. Ядерное испытание «Присцилла». Най Каунти, штат Невада, США. 25 июня
9. 1957. Ядерное испытание Стокса в Неваде. 25 июня
10. 1958. Во время ядерного испытания Коа в рамках операции «Хардтак» на Тихоокеанском полигоне. 12 мая
11. 1970. Ядерное испытание («Операция Единорог»). Взрыв термоядерного заряда мощностью 914 килотонн. Французская Полинезия. 22 мая
12. 1971. Грибовидное облако после взрыва французской атомной бомбы над атоллом Муруроа
13. 1971. Ядерное испытание под кодовым названием «Диана», проведенное Францией на атолле Муруроа
Источник: humus.livejournal.com
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Не хватает фото теней оставшихся от людей на лестницах домов в Хиросиме.
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Вспомнилась поэзия Хаски. Песня которую напевал Толстых убивая украинских военных “Обезглавить, обоссать и сжечь.”
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Да, человеческое общение зыбко и зависит
от условностей человеческого языка.
“Поэзия ядерных взрывов” ?
Если это сарказм – автора можно понять,
хотя есть вещи о которых с сарказмом не говорят.
Если это без юмора – дать автору 15 лет строгого
режима за популяризацию человеконенавистничества.
Так как ?! Я – за 15 лет.
J UDOV