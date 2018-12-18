“Поэзия ядерных взрывов” ?

1. 1945. Первый взрыв ядерного устройства в Нью-Мексико. 16 июля1. 1945. Первый взрыв ядерного устройства в Нью-Мексико. 16 июля2. 1952. Грибовидное облако во время серии ядерных испытаний, проведенных Соединенными Штатами на Маршалловых островах в Тихом океане3. 1953. Огненный шар поднимается во время испытания ядерной артиллерии. 25 мая года. Най Каунти, штат Невада, США4. 1953. Ядерное испытание на полигоне в Неваде. 4 июня5. 1954. Испытание на атолле Бикини. Апрель6. 1954. Термоядерный взрыв на атолле Бикини под кодовым названием «Замок Ромео». Март7. 1956. Испытания под кодовым именем «Апачи». Маршалловы острова8. 1957. Ядерное испытание «Присцилла». Най Каунти, штат Невада, США. 25 июня9. 1957. Ядерное испытание Стокса в Неваде. 25 июня10. 1958. Во время ядерного испытания Коа в рамках операции «Хардтак» на Тихоокеанском полигоне. 12 мая11. 1970. Ядерное испытание («Операция Единорог»). Взрыв термоядерного заряда мощностью 914 килотонн. Французская Полинезия. 22 мая12. 1971. Грибовидное облако после взрыва французской атомной бомбы над атоллом Муруроа13. 1971. Ядерное испытание под кодовым названием «Диана», проведенное Францией на атолле Муруроа

Источник: humus.livejournal.com