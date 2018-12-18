Оскорбление величия. Агитпроп 17.12.2018
Внесенный в Государственную думу законопроект об административной ответственности за распространение в интернете недостоверной информации и материалов, оскорбляющих Конституцию и государство, вызвал ожидаемую реакцию самого интернета.
Обсуждение в невиртуальной реальности, правда, еще только началось — подключили Общественную палату — голосовать планируют весной, но суть от этого не меняется. Выразил оскорбительное неуважение в интернете — будь готов к административному аресту.
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Источник: www.youtube.com
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комменты в сети можно забыть.
и сайты все позакрывать… с форумами.