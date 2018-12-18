Одностороннее разоружение
16:50. 18 декабря 2018 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Не далее как в октябре писал:
Жалеть об этом договоре конечно не стоит, это одна из тех горбачевских бумажек "с последствиями", которая нанесла огромный ущерб обороноспособности СССР, ослабила позиции СССР в Восточной Европе и нанесла огромный ущерб советскому ВПК, предвосхитив ряд дальнейших событий связанных с развалом ОВД, СЭВ и СССР. За договором по РСМД, последовали и другие уступки со стороны Горбачева и Шеварнадзе нацеленные на сдачу позиций СССР в Восточной Европе и развал советского блока, когда под соусом "разоружения" сдавались стратегические позиции в Восточной Европе, которые позднее были заняты НАТО в рамках "продвижения на восток".Показное "стремление к миру" обернулось предательством и уничтожением страны.
https://colonelcassad.livejournal.com/4532145.html – цинк
Некоторые тогда бугуртили, что "Ты ничего не понимаешь, отличный договор" и т.д. Ну так вот:
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для СССР стал фактически односторонним разоружением, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ему не понятны причины подписания документа.
Выступая на коллегии Минобороны России, Путин решил остановиться на теме возможного выхода США из ДРСМД, заметив, что это актуальный вопрос, "привлекающий внимание общественности и в нашей стране, и в мире".
Президент РФ напомнил, что договор был подписан в 1987 году и предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности – от 500 до 5 тыс. км.
"Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были – и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение – одному богу известно", – сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД Россия сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, поставив их на наземные комплексы.
"Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом", – сказал Путин.
Он добавил: "Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы и поставить их на землю, если потребуется".
https://www.interfax.ru/russia/642898 – цинк
Насчет "не понимает" со стороны Путина явное лукавство, особенно с учетом всех тех уступок (в том числе и в оборонной области), которые совершили Горбачев и Шеварнадзе в конце 80х. Мотивация уступок американцам по ДРСМД подвергалась аргументированной критике советскими генералами еще в мемуарной литературе 90х. Цену обещаниям США о не расширении НАТО в обмен на подобные уступки, мы также прекрасно знаем – джентльмены не склонны выполнять обещения данные не джентльменам.
В остальном же, наконец то официально признано, что договор ДРСМД со стороны СССР был очевидной уступкой, хотя логично было бы поднять вопрос ответственности лиц, наносивших тогда непоправимый вред армии и государству. Ох, мечты, мечты…
Сама же риторика ясно говорит о том, особо цепляться за договор не будут, особенно в рамках тех требований, которые выдвигают США, так как следование по этому пути будет означать повторение горбачевщины. Поэтому более вероятно ускорение гонки ракетно-ядерных вооружений.
Источник: colonelcassad.livejournal.com