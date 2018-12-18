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О резолюции ООН по Крыму

08:29. 18 декабря 2018 Просмотров - 446 Один комментарий Опубликовал:


Кроме резолюции осуждающей пропаганду и героизацию нацизма https://colonelcassad.livejournal.com/4647847.html (где США и Украина остались в гордом одиночестве на страже героизации нацизма и неонацизма), на ГА ООН было принято еще несколько резолюций.
Одна из них касалась Крыма, где Россию осуждают за строительство Крымского моста и "милитаризацию Крыма", а также призывают "вернуть Крым".

Расклад для инициаторов получился достаточно дряхлым:

66 – за
19 – против
72 – воздержались



Против резолюции проголосовали:

1. Армения
2. Белоруссия
3. Боливия
4. Бурунди
5. Камбоджа
6. КНДР
7. Куба
8. Венесуэла
9. Иран
10. Сирия
11. Лаос
12. Никарагуа
13. Мьянма
14. Судан
15. Южный Судан
16. Зимбабве
17. Сербия
18. Узбекистан
19. Россия

С учетом огромного кол-ва воздержавшихся, есть большой потенциал работы по расширению списка.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, крым, оон
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Один комментарий»

  • 10635 9045
    Ирбис 18 декабря 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
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    Кто ещё сомневается кто стоял и стоит за созданием нацизма и неонацизма? Это доказывает что немцы банальные лохи! Они столетиями ещё будут выплачивать репарации, тем кто и создал нацизм, как средство борьбы в первую очередь с русским народом. Вот холокост это прерогатива избранного народа. Казалось бы а Украина тут каким боком, так она в след за немчурой назначена козлом отпущения и перед избранным народом, за этот грех должна расплатится юго-востоком!

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