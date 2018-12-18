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Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2018

09:14. 18 декабря 2018 Просмотров - 878 2 коммент. Опубликовал:

Доходы Порошенко за год выросли в 12 раз

Доходы Порошенко за год выросли в 12 раз | Русская весна

Президент Украины Петро Порошенко дополнительно задекларировал 10 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд “Прайм Эссетс Кэпитал”».

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

1 млн и 9 млн гривен дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал» Порошенко задекларировал 14 декабря. 

Как пишут украинские СМИ, с января текущего года дивиденды президента «незалежной» от этого инвестфонда составили суммарно 154,7 млн гривен.

Кроме того, в текущем году глава государства задекларировал 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.

Всего по состоянию на 15 декабря задекларированный с начала 2018 года доход Порошенко составил 198 млн гривен. Эта более чем в 12 раз превышает задекларированный им доход за 2017 год (16,3 млн гривен).

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Это не мы: У Климкина заявили, что это Россия, а не Украина стягивает войска к границе Крыма

Это не мы: У Климкина заявили, что это Россия, а не Украина стягивает войска к границе Крыма | Русская весна

В Киеве заявили, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовящейся украинской провокации на границе Крыма и материковой Украины являются «очередной информационной операцией».

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.

В сообщении говорится, что Сергей Лавров, делая подобные заявления, ищет «пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации РФ оккупированного Крыма и Донбасса». А российская дипломатия, в свою очередь, «превратилась в орудие лжи Кремля».

Кроме того, сказано, что это РФ развернула на границе с Украиной более 80 тысяч войск в полной боевой готовности, а также перекинула на территорию Крыма около сотни боевых самолетов, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти на всей территории Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже отреагировал на заявление Лаврова и отметил, что Украина никогда не создавала прецедентов и не готовила провокации.

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Украинские раскольники собрались брать Крым

Украинские раскольники собрались брать Крым | Русская весна

В минувшую субботу в киевской Святой Софии состоялся объединительный собор, по результатам которого раскольники избрали предстоятеля так называемой единой украинской православной церкви. Им стал лже-митрополит Епифаний. Сразу же после этого «святыню» начало лихорадить.

Митрополит дал интервью СМИ. В нем он в точности начал копировать украинского президента-олигарха Порошенко. Разговор зашел о мифической агрессии России. В частности, о Республике Крым.

По мнению Епифания, Киев должен вернуть полуостров и начать объединение церквей после получения томоса об автокефалии.

«У нас есть оккупированный Крым, мы должны его вернуть. У нас есть также частично оккупированный Донбасс. Мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир», — заявил он.

Также глава раскольников отметил, что церковь будет «общаться, приглашать, проявлять взаимоуважение и любовь». Митрополит считает, что это нужно для того, чтобы люди поняли зачем, например, переносить Рождество с 7 января на 25 декабря.

Слова Епифания могут свидетельствовать о том, что новая церковь на Украине — это оружие власти. Очевидно, что теперь прихожанам будут навязывать иные, западные ценности и настраивать людей против привычных православных взглядов.

По сути, украинских раскольников вполне оправданно считать обычными бандитами, которых поддержал Киев. И теперь церковь Незалежной больше напоминает иудейскую секту. Место, где нет ничего святого.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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«Искандер» предостерегает: российские ракеты нацелились на Киев (ФОТО, ВИДЕО)

«Искандер» предостерегает: российские ракеты нацелились на Киев (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

С недавних пор в прицел российских «Искандеров» попал еще и Киев. Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов 13 декабря.

Из его выступления следовало, что Россия якобы вновь увеличила свой воинский контингент в приграничных районах. Особое внимание было уделено тому, что из Краснодара к границе также был переброшен дивизион ОТРК «Искандер», который после передислокации взял на прицел украинскую столицу.

Стоит отметить, что в начале декабря, в период проведения крупных маневров ВСУ у границ Белоруссии и России, Петр Порошенко во время посещения авиабазы Васильково под Киевом уже озвучивал данные о российских войсках вблизи границы, полученные от спецслужб, однако там «Искандеры» не упоминались.

Видимо, военно-политическое руководство Украины такими заявлениями пытается поднять ценность своей «европейской доли».

Это связано с тем, что до настоящего времени практически каждая страна ЕС, соседствующая с Россией, заявила, что их столицы находятся в зоне досягаемости «Искандера» и уже все получили за это некие дивиденды в виде второсортного вооружения от стран НАТО, либо инвестициями в национальные вооруженные силы, либо контингентом алкашей и дебоширов.

В случае с Украиной подходят все три варианта. Так как Киев и базу хочет американскую разместить, а также призывает Вашингтон увеличить поставки летального вооружения для украинской армии. Однако стоит понимать, что такие шаги стабильности в регион не принесут, более того, они внесут еще больший дисбаланс на весах НАТО-Украина — Белоруссия-Россия. И тогда Белоруссии и России придется перейти от слов к делу.

Военно-политическому руководству Белоруссии необходимо будет принять решение о формировании на юге страны соединений и воинских частей для предотвращения возможных угроз и провокаций. А Москва вынуждена будет предоставить Белоруссии необходимое вооружение для восстановления военного паритета в регионе.

Это могут быть как мотострелковые батальоны, которые по примеру американских коллег будут находиться на территории союзников на ротационной основе, или создание базы с теми же ОТРК «Искандер» под прикрытием ЗРК С-400.

Очень жаль, что дальновидность политического руководства Украины заканчивается узколобостью ряда политиков или военачальников.

Поэтому передислокацию ОТРК «Искандер» надо воспринимать не как угрозу, а как предостережение — месседж официальному Киеву (США) по поводу дальнейших опасных и необдуманных шагов. Ведь при возникновении угрозы Москве или Минску возникнут все условия для размещения российских ракетных комплексов и на территории Белоруссии.

И можно быть уверенным, что из-за провокационных действий ряда политиков в угоду Белому дому, а не своему населению, в радиусе поражения могут оказаться не только близлежащие столицы европейских государств и крупные административные единицы, но и объекты инфраструктуры, и города, рядом с которыми базируются несущие угрозу безопасности в регионе иностранные войска.

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Николай Крылов

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Пopoшенко и рука Ярослава

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2 коммент.»

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    nikolay 18 декабря 2018 в 11:37 Ссылка Пометить
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    “Церковь Ещёневмерловки (Украины)больше напоминает иудейскую секту”. Недаром в киевской Святой Софии присутствовал главный раввин Украины, который поздравил Филарета и Епифания с новой церковью.

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