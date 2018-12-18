Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2018

В Киеве заявили, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовящейся украинской провокации на границе Крыма и материковой Украины являются «очередной информационной операцией».

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.

В сообщении говорится, что Сергей Лавров, делая подобные заявления, ищет «пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации РФ оккупированного Крыма и Донбасса». А российская дипломатия, в свою очередь, «превратилась в орудие лжи Кремля».

Кроме того, сказано, что это РФ развернула на границе с Украиной более 80 тысяч войск в полной боевой готовности, а также перекинула на территорию Крыма около сотни боевых самолетов, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти на всей территории Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже отреагировал на заявление Лаврова и отметил, что Украина никогда не создавала прецедентов и не готовила провокации.

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