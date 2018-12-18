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НЕ ВЕРЮ! Протоиерей Александр Абрамов и Анатолий Вассерман

21:36. 18 декабря 2018 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Valeriy Bondarik 18 декабря 2018 в 22:53 Ссылка Пометить
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    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е …

    —> НЕТ и Никогда НЕ было – никакого,Т.Н.”№бога”!!!
    “““““““““““““
    Атеизм – это Молодость мира и его Возрождать Молодым!
    Атеизму = Здравомыслию – Да!
    А вот религиозному “окормлению” = оБОЛВАНиванию – НЕТ!
    Религией(верою)”окормлённые” – уже поРАБощённые!
    Религия(ВСЕ конфессии)-Главный ТОРМОЗ в Развитии Мира!
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    ~~~ ПРИЗЫВ! ~~~

    _РАЗО`РВИ – ОКОВЫ религии!
    С В О Б О Д Н Ы М стань!
    Религиозный “ХОМУТ” на сознании -
    Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
    ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
    Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
    От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
    Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
    * Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
    Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!
    ““““““““`Валерий Бондарик.[39-0,1]““`

    _Религия[любая] – ЭТО,по своей сути,КОНЦЕНТРАТ ЭКСТРЕМИЗМА,
    который ОБЯЗАТЕЛЬНО перерастает В…ТЕРРОРИЗМ!
    _Если-бы “я” был-бы верующим,то уже ОДНО только выражеие
    “РАБ-божий” – НЕМЕДЛЕННО сделало`бы меня Атеистом!!!
    _”Учиться,учиться и учиться” – В.И.Ленин!
    _”молиться,молиться и молиться” – В.М.Гундяев…
    _ЧТОБЫ в…поРАБощённое “СТАДО” – народ ПРЕВРАТИТЬ,
    его всего-лишь НУЖНО…религией “ОКОРМИТЬ”…![В.Бондарик]
    _Вера(эмоции)- ЭТО,тяжёлый НАРКОТИК,оДУРМАНивающий сознание
    и отравляющий жизнь,этакий ментальный ГЕРОИН(для народов)!
    _Вера в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО “бога”(т.н.религиозное “окормление”)
    БЛОКИРУЕТ адекватное восприятие РЕАЛЬНОСТИ![превращая людей
    в...религиозных Э К С Т Р Е М И С Т О В]!
    _Религиозное МРАКОБЕСИЕ – Причина ТЕРРОРИЗМА!
    _ТАМ,где торжествует СЕРОСТЬ[чiтайте БЕЗГРАМОТНОСТЬ],
    к власти всегда ПРИХОДЯТ ЧЁРНЫЕ…[релiгiознiкi]
    “““““““““““““““`
    - РЕЛИГИЯ – ЭТО ментальный ОПИУМ!
    - РЕЛИГИЯ – ЭТО древнейший ПАРАЗИТ!
    - РЕЛИГИЯ – ЭТО ОККУПАНТ и ЗАХВАТЧИК!
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    ~~~ Религиозное ЗОМБИрование! ~~~

    _Население тОЙ страны[УМЫШЛЕННО!]-
    В…ЗОМБИрованную МАССУ превращается,
    Где – религия["ВИРУС"]распространяется!
    Религиозный – АГРЕССИВНЫЙ РАДИКАЛИЗМ -
    Именно РЕЛИГИЕЙ “окормляется”!

    _На РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ – те мотивированные,
    Кто РЕЛИГИОЗНЫМИ идеями – ЗОМБИрованные…
    Почему человек – в РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛА превратился?
    Да ПОТОМУ,что в него – религиозный “ВИРУС” вселился!
    Опасен – РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ,он – как ФАШИЗМ!

    _Религией ПРИКРЫВАЮТСЯ – Оккупация и – поРАБощение!
    Религией ОСОЗНАННО – “окармливается” население!
    Религия,каак ОПИУМ – людей Здравомыслия ЛИШАЕТ!
    И тот(те…)кто его распространяет – ЭТО понимает!
    Религия людей – в БЕЗДУМ[БЕЗУМН]ЫХ превращает…

    _Паралич и агония СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ там НАЧИНАЕТСЯ,
    Где…РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ – распространяется!
    Религия – тем Ментальным “инструментом” является,
    Чем Светская[НОРМАЛЬНАЯ]жизнь – РАЗРУШАЕТСЯ!
    В…ЗОНУ ПО`РАБ`ОЩЁННУЮ ею – страна превращается!

    _ФАКТИЧЕСКИ…условия РЕЛИГИОЗНОГО КОНЦЛАГЕРЯ,
    Там действуют и – ОСОЗНАННО внедряют,ся,
    Где – РЕЛИГИОЗНЫЕ,радикальные идеи распространяют,ся!
    В итоге люди – в РЕЛИГИОЗНЫХ ФАНАТИКОВ превращают,ся…
    Где РЕЛИГИОЗНИКИ – Здравомыслие и Светская Жизнь ПОДАВЛЯЮТ,СЯ!

    _Религия – Мир ЗОМБИрует и…ПО`РАБ`ОЩАЕТ!
    Религия – РАЗВИТИЮ Челове[ka]чества МЕШАЕТ!
    Религия – людей в РАДИКАЛЬНЫХ ФАНАТИКОВ превращает!
    Религия – ЗА СЧЁТ веры в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО “бога” – ПАРАЗИТирует!
    Именно ИЗ-ЗА религии – Челове[k]чество ДЕГРАДИРУЕТ!!!
    “““““““““““““““““““[39-1]““`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 18-12-18.

    P.S. Вера в Т.Н.(НЕ существующего)”бога” -
    —> Древнейший “Инструмент” для…поРАБощения=ПОДЧИНЕНИЯ масс!
    —> Т.Н.”бог” – Это Выдумка!ОБМАН!ЗОМБИрование сознаний!

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