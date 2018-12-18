НЕ ВЕРЮ! Протоиерей Александр Абрамов и Анатолий Вассерман
21:36. 18 декабря 2018 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
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…З Д Р А В С Т В У Й Т Е …
—> НЕТ и Никогда НЕ было – никакого,Т.Н.”№бога”!!!
“““““““““““““
Атеизм – это Молодость мира и его Возрождать Молодым!
Атеизму = Здравомыслию – Да!
А вот религиозному “окормлению” = оБОЛВАНиванию – НЕТ!
Религией(верою)”окормлённые” – уже поРАБощённые!
Религия(ВСЕ конфессии)-Главный ТОРМОЗ в Развитии Мира!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
~~~ ПРИЗЫВ! ~~~
_РАЗО`РВИ – ОКОВЫ религии!
С В О Б О Д Н Ы М стань!
Религиозный “ХОМУТ” на сознании -
Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
* Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!
““““““““`Валерий Бондарик.[39-0,1]““`
_Религия[любая] – ЭТО,по своей сути,КОНЦЕНТРАТ ЭКСТРЕМИЗМА,
который ОБЯЗАТЕЛЬНО перерастает В…ТЕРРОРИЗМ!
_Если-бы “я” был-бы верующим,то уже ОДНО только выражеие
“РАБ-божий” – НЕМЕДЛЕННО сделало`бы меня Атеистом!!!
_”Учиться,учиться и учиться” – В.И.Ленин!
_”молиться,молиться и молиться” – В.М.Гундяев…
_ЧТОБЫ в…поРАБощённое “СТАДО” – народ ПРЕВРАТИТЬ,
его всего-лишь НУЖНО…религией “ОКОРМИТЬ”…![В.Бондарик]
_Вера(эмоции)- ЭТО,тяжёлый НАРКОТИК,оДУРМАНивающий сознание
и отравляющий жизнь,этакий ментальный ГЕРОИН(для народов)!
_Вера в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО “бога”(т.н.религиозное “окормление”)
БЛОКИРУЕТ адекватное восприятие РЕАЛЬНОСТИ![превращая людей
в...религиозных Э К С Т Р Е М И С Т О В]!
_Религиозное МРАКОБЕСИЕ – Причина ТЕРРОРИЗМА!
_ТАМ,где торжествует СЕРОСТЬ[чiтайте БЕЗГРАМОТНОСТЬ],
к власти всегда ПРИХОДЯТ ЧЁРНЫЕ…[релiгiознiкi]
“““““““““““““““`
- РЕЛИГИЯ – ЭТО ментальный ОПИУМ!
- РЕЛИГИЯ – ЭТО древнейший ПАРАЗИТ!
- РЕЛИГИЯ – ЭТО ОККУПАНТ и ЗАХВАТЧИК!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
~~~ Религиозное ЗОМБИрование! ~~~
_Население тОЙ страны[УМЫШЛЕННО!]-
В…ЗОМБИрованную МАССУ превращается,
Где – религия["ВИРУС"]распространяется!
Религиозный – АГРЕССИВНЫЙ РАДИКАЛИЗМ -
Именно РЕЛИГИЕЙ “окормляется”!
_На РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ – те мотивированные,
Кто РЕЛИГИОЗНЫМИ идеями – ЗОМБИрованные…
Почему человек – в РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛА превратился?
Да ПОТОМУ,что в него – религиозный “ВИРУС” вселился!
Опасен – РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ,он – как ФАШИЗМ!
_Религией ПРИКРЫВАЮТСЯ – Оккупация и – поРАБощение!
Религией ОСОЗНАННО – “окармливается” население!
Религия,каак ОПИУМ – людей Здравомыслия ЛИШАЕТ!
И тот(те…)кто его распространяет – ЭТО понимает!
Религия людей – в БЕЗДУМ[БЕЗУМН]ЫХ превращает…
_Паралич и агония СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ там НАЧИНАЕТСЯ,
Где…РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ – распространяется!
Религия – тем Ментальным “инструментом” является,
Чем Светская[НОРМАЛЬНАЯ]жизнь – РАЗРУШАЕТСЯ!
В…ЗОНУ ПО`РАБ`ОЩЁННУЮ ею – страна превращается!
_ФАКТИЧЕСКИ…условия РЕЛИГИОЗНОГО КОНЦЛАГЕРЯ,
Там действуют и – ОСОЗНАННО внедряют,ся,
Где – РЕЛИГИОЗНЫЕ,радикальные идеи распространяют,ся!
В итоге люди – в РЕЛИГИОЗНЫХ ФАНАТИКОВ превращают,ся…
Где РЕЛИГИОЗНИКИ – Здравомыслие и Светская Жизнь ПОДАВЛЯЮТ,СЯ!
_Религия – Мир ЗОМБИрует и…ПО`РАБ`ОЩАЕТ!
Религия – РАЗВИТИЮ Челове[ka]чества МЕШАЕТ!
Религия – людей в РАДИКАЛЬНЫХ ФАНАТИКОВ превращает!
Религия – ЗА СЧЁТ веры в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО “бога” – ПАРАЗИТирует!
Именно ИЗ-ЗА религии – Челове[k]чество ДЕГРАДИРУЕТ!!!
“““““““““““““““““““[39-1]““`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 18-12-18.
P.S. Вера в Т.Н.(НЕ существующего)”бога” -
—> Древнейший “Инструмент” для…поРАБощения=ПОДЧИНЕНИЯ масс!
—> Т.Н.”бог” – Это Выдумка!ОБМАН!ЗОМБИрование сознаний!