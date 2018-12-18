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Изменить себя – просто? Айша Ахмед. Часть 1

09:02. 18 декабря 2018 Просмотров - 226 Нет комментариев Опубликовал:

Как управлять временем, магия.

Автор-сказительница – Айща Ахмед
Часть 2 – https://youtu.be/YmeOavsSvfE

В этом эфире автор поведала нам об осознанности, как методе управления своим временем. Рассказала как через простые практики, которые основаны на физиологии и психике человека, можно изменить себя. А также о методе омоложения…

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Источник: www.youtube.com

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